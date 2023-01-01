Исправляем проблему с history.replaceState() в Chrome

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Быстрый ответ

Для модификации URL-адреса в браузере и соответствующего состояния без необходимости перезагружать страницу и создавать новую запись в истории браузера, воспользуйтесь методом history.replaceState() . Этот метод отлично подходит для AJAX-навигации в single-page приложениях.

Логика работы:

JS Скопировать код // URL изменяется на "updated-page.html", но страница при этом не перезагружается history.replaceState({ detail: 'update' }, '', 'updated-page.html');

Суть: URL-адрес обновляется до updated-page.html , весь контент страницы остаётся без изменений. Объект состояния ( { detail: 'update' } ) используется для отслеживания изменений в рамках текущей веб-страницы.

Важно помнить, что history.replaceState() не влияет на заголовок документа. Для его изменения необходимо отдельно прописать значение document.title :

Пример обновления заголовка:

JS Скопировать код // Теперь переименуем заголовок document.title = 'Обновленный заголовок страницы'; history.replaceState({ detail: 'update' }, 'Обновленный заголовок страницы', 'updated-page.html');

Навигация по браузерному ландшафту

Каждый браузер имеет свои специфические характеристики, и они не всегда корректно обрабатывают параметр title для replaceState() и pushState() . В лучшем понимании этих тонкостей понадобится кое-какое время.

Выживание среди браузерных различий

Протестируйте свой код во всех популярных браузерах до релиза проекта, чтобы предотвратить неприятные сюрпризы. Имейте в виду, что поведение replaceState() может различаться в разных браузерах, например, Chrome или Opera.

Изменение заголовка документа

Когда осуществляется изменение заголовка документа, делаем это таким образом:

JS Скопировать код // Тсс, нас тут нет document.getElementsByTagName('title')[0].innerHTML = 'новый заголовок';

Отслеживание изменений в навигации

Используйте событие window.onpopstate , чтобы отследить изменения в навигации истории браузера:

JS Скопировать код // О, кто-то нажал кнопку "назад"? window.onpopstate = function(event) { if (event.state) { updateContent(event.state.detail); } }; function updateContent(detail) { // Здесь размещаем логику для обновления контента }

Обход препятствий AJAX

replaceState() в сочетании с AJAX позволяет получать и показывать новый контент, не вовлекая пользователя в ожидание перезагрузки страницы.

JS Скопировать код // Это время удивить пользователя новым контентом function loadContent(url) { // Получаем контент, а затем обновляем URL без перезагрузки страницы fetch(url) .then(response => response.text()) .then(html => { document.getElementById('content').innerHTML = html; history.replaceState({ content: html }, '', url); }); }

Если вы используете jQuery, это облегчает управление AJAX-контентом и взаимодействие с pushState и popstate .

Визуализация

Представьте history.replaceState() как хитроумного ассистента 🕵️‍♂️, который сценарий книги меняет так, не вызывая подозрений:

До использования ReplaceState: 📖 [Страница 1 – Вступление, Страница 2 – Развитие сюжета, Страница 3 – Кульминация]

Возвращается наш смекалистый помощник:

JS Скопировать код history.replaceState({page: 2}, "Заголовок", "/page-2");

После применения ReplaceState: 📖 [Страница 1 – Вступление, Страница 2 – Впечатляющий поворот сюжета!, Страница 3 – Кульминация]

Прочие даже не заподозрят, что что-то изменилось, история продолжает течь своим чередом.

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