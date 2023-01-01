Исправляем ошибку "The play() request was interrupted" в JS

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Быстрый ответ

Чтобы избежать ошибки «Приказ на воспроизведение был прерван вызовом pause()», руководитесь процессом воспроизведения и остановки видео с помощью промисов. Гарантируйте исполнение метода pause() лишь после успешного выполнения промиса от play().then() для избежания нарушений в порядке операций:

JS Скопировать код var videoElement = document.getElementById('videoElement'); videoElement.play().then(() => { // Проигрывание успешно стартовало }).catch(error => { // Здесь обрабатываем ошибки, кроме AbortError }); videoElement.pause();

Такой подход гарантирует корректный порядок выполнения операций и исключает возможность ошибки.

Разберёмся с ситуацией гонки между play и pause

При работе с видео или аудио в JavaScript, может встретиться гонка состояний, когда pause() активируется сразу после play() . Метод play() является асинхронным и возвращает промис, которому требуется время для успешного выполнения. Если pause() активируется слишком быстро, это может вызвать ошибки.

Воспроизведение возможно только в состоянии паузы

Чтобы прервать ненужные запросы на воспроизведение, убедитесь, что videoElement.paused возвращает true перед вызовом play() .

JS Скопировать код if (videoElement.paused) { videoElement.play().catch(error => { // Здесь производится обработка ошибок }); }

Применение async/await в асинхронных операциях

Для сложных операций с медиа-контентом рекомендуется использовать async/await:

JS Скопировать код async function managePlayback(video) { try { await (video.paused ? video.play() : video.pause()); } catch (error) { // здесь обрабатываем ошибки воспроизведения } }

Задержка выполнения с помощью setTimeout

Если требуется немедленный вызов pause() после play() , сформировать задержку выполнения можно с помощью setTimeout :

JS Скопировать код videoElement.play(); setTimeout(() => { videoElement.pause(); }, 100);

Реализация эффективной обработки ошибок

Для того чтобы работа с медиафайлами была стабильной, необходима аккуратная обработка ошибок.

Обработка ошибок промисов

Своевременное и гибкое управление ошибками в случае отклонения промисов:

JS Скопировать код videoElement.play().then(() => { // Воспроизведение успешно запущено }).catch(error => { if (error.name !== 'AbortError') { // Здесь обрабатываем все ошибки, кроме AbortError } });

Использование конструкций try...catch в асинхронных функциях

В асинхронных функциях используйте конструкции try...catch для обработки исключений:

JS Скопировать код async function playVideoElement(video) { try { await video.play(); } catch (error) { // Обработка ошибок воспроизведения } }

Работаем с частными случаями

Упорядоченный подход к решению частных случаев поможет разобраться и в сложных проблемах.

Отключение звука перед активацией функции pause

Если ошибки все же возникают, попробуйте снизить громкость перед паузой:

JS Скопировать код videoElement.volume = 0; videoElement.pause(); videoElement.volume = 1;

Убедитесь, что мультимедиа полностью загружены

Иногда ошибка возникает, если мультимедиафайл не был полностью загружен. Проверьте, что событие loadeddata осуществилось, прежде чем начать воспроизведение:

JS Скопировать код videoElement.addEventListener('loadeddata', () => { videoElement.play().catch(error => { // Обработка ошибки }); });

Рассмотрите альтернативные методы воспроизведения аудио

Если проблемы сохраняются, потестируйте другие варианты проигрывания аудио:

JS Скопировать код function playAudioBuffer(audio) { if (audio.paused) { audio.play().catch(error => { // Обработка ошибок }); } }

Визуализация

Так можно представить активность светофора 🚦:

Markdown Скопировать код 🚦 Световой сигнал: | Действие с медиа: ------------------------ | ---------------------- 🟢 Зелёный (Играет) | ➡️ Воспроизведение без остановок. 🟡 Жёлтый (Загружается) | ⏳ Подождите, идёт подготовка к воспроизведению. 🔴 Красный (Пауза) | ✋ Ожидание, создан запрос на паузу.

Чтобы избежать ошибок, следуйте схеме:

Markdown Скопировать код Правильная последовательность: 🟡 ⏳ ➡️ 🟢 Неправильная последовательность: 🟡 ⏳ ✋ 🔴 ➡️ 🟢

В программировании важно контролировать время, чтобы play() не был прерван pause() .

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