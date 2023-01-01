Исправляем ошибку "The play() request was interrupted" в JS#Разное
Быстрый ответ
Чтобы избежать ошибки «Приказ на воспроизведение был прерван вызовом pause()», руководитесь процессом воспроизведения и остановки видео с помощью промисов. Гарантируйте исполнение метода
pause() лишь после успешного выполнения промиса от
play().then() для избежания нарушений в порядке операций:
var videoElement = document.getElementById('videoElement');
videoElement.play().then(() => {
// Проигрывание успешно стартовало
}).catch(error => {
// Здесь обрабатываем ошибки, кроме AbortError
});
videoElement.pause();
Такой подход гарантирует корректный порядок выполнения операций и исключает возможность ошибки.
Разберёмся с ситуацией гонки между play и pause
При работе с видео или аудио в JavaScript, может встретиться гонка состояний, когда
pause() активируется сразу после
play(). Метод
play() является асинхронным и возвращает промис, которому требуется время для успешного выполнения. Если
pause() активируется слишком быстро, это может вызвать ошибки.
Воспроизведение возможно только в состоянии паузы
Чтобы прервать ненужные запросы на воспроизведение, убедитесь, что
videoElement.paused возвращает true перед вызовом
play().
if (videoElement.paused) {
videoElement.play().catch(error => {
// Здесь производится обработка ошибок
});
}
Применение async/await в асинхронных операциях
Для сложных операций с медиа-контентом рекомендуется использовать async/await:
async function managePlayback(video) {
try {
await (video.paused ? video.play() : video.pause());
} catch (error) {
// здесь обрабатываем ошибки воспроизведения
}
}
Задержка выполнения с помощью setTimeout
Если требуется немедленный вызов
pause() после
play(), сформировать задержку выполнения можно с помощью
setTimeout:
videoElement.play();
setTimeout(() => { videoElement.pause(); }, 100);
Реализация эффективной обработки ошибок
Для того чтобы работа с медиафайлами была стабильной, необходима аккуратная обработка ошибок.
Обработка ошибок промисов
Своевременное и гибкое управление ошибками в случае отклонения промисов:
videoElement.play().then(() => {
// Воспроизведение успешно запущено
}).catch(error => {
if (error.name !== 'AbortError') {
// Здесь обрабатываем все ошибки, кроме AbortError
}
});
Использование конструкций try...catch в асинхронных функциях
В асинхронных функциях используйте конструкции try...catch для обработки исключений:
async function playVideoElement(video) {
try {
await video.play();
} catch (error) {
// Обработка ошибок воспроизведения
}
}
Работаем с частными случаями
Упорядоченный подход к решению частных случаев поможет разобраться и в сложных проблемах.
Отключение звука перед активацией функции pause
Если ошибки все же возникают, попробуйте снизить громкость перед паузой:
videoElement.volume = 0;
videoElement.pause();
videoElement.volume = 1;
Убедитесь, что мультимедиа полностью загружены
Иногда ошибка возникает, если мультимедиафайл не был полностью загружен. Проверьте, что событие
loadeddata осуществилось, прежде чем начать воспроизведение:
videoElement.addEventListener('loadeddata', () => {
videoElement.play().catch(error => {
// Обработка ошибки
});
});
Рассмотрите альтернативные методы воспроизведения аудио
Если проблемы сохраняются, потестируйте другие варианты проигрывания аудио:
function playAudioBuffer(audio) {
if (audio.paused) {
audio.play().catch(error => {
// Обработка ошибок
});
}
}
Визуализация
Так можно представить активность светофора 🚦:
🚦 Световой сигнал: | Действие с медиа:
------------------------ | ----------------------
🟢 Зелёный (Играет) | ➡️ Воспроизведение без остановок.
🟡 Жёлтый (Загружается) | ⏳ Подождите, идёт подготовка к воспроизведению.
🔴 Красный (Пауза) | ✋ Ожидание, создан запрос на паузу.
Чтобы избежать ошибок, следуйте схеме:
Правильная последовательность: 🟡 ⏳ ➡️ 🟢
Неправильная последовательность: 🟡 ⏳ ✋ 🔴 ➡️ 🟢
В программировании важно контролировать время, чтобы
play() не был прерван
pause().
Полезные материалы
- DOMException – Запрос на воспроизведение был прерван — анализ от Chrome Developers по поводу случаев прерывания воспроизведения видео.
- Трансляция аудио и видео – Веб-медиатехнологии | MDN — подробное руководство от MDN по устранению проблем с воспроизведением медиа в HTML5.
- Политика автовоспроизведения в Chrome — обсуждение или политика автоматического воспроизведения влияет на процесс воспроизведения видео.
- HTML5 Audio — состояние вопроса | HTML5 Doctor — обзор от HTML5 Doctor по поводу возможностей и событий аудио и видео в HTML5.
- Promise.prototype.catch() – JavaScript | MDN — методы эффективного управления и обработки промисов в JavaScript.
- Промисы, async/await — подробное объяснение асинхронного программирования в JavaScript.
- Способы использования промисов – Учебник по веб-разработке | MDN — руководство от MDN о том, как обрабатывать асинхронные операции с промисами в JavaScript.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы