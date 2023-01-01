Исправляем ошибку Invalid domain for site key в reCAPTCHA#Веб-разработка #ТехSEO #Веб-безопасность
Быстрый ответ
Если вы столкнулись с ошибкой "Неверный домен для ключа сайта" в reCAPTCHA, это обычно означает, что ключ сайта не совпадает с доменом, на котором он используется. Чтобы исправить эту проблему, следуйте нижеупомянутым шагам:
- Откройте панель управления reCAPTCHA на веб-сайте Google.
- Найдите ключ сайта, вызвавший данную ошибку.
- В разделе "Домены" добавьте домен, на котором произошла ошибка.
Обратите внимание, что необходимо указать
yourdomain.com:
Домены:
[x] yourdomain.com
Сохраните изменения и дайте системе некоторое время на применение обновлений.
Проверка субдоменов: оставим все под контролем
При работе с субдоменами, в частности с
sub.yourdomain.com, следует учесть некоторые нюансы:
- Каждый субдомен должен быть указан в настройках reCAPTCHA.
- Для охвата всех субдоменов домена используйте звёздочку
*(например,
*.yourdomain.com).
- Удостоверьтесь в корректной работе кода reCAPTCHA на каждом субдомене.
Если ошибка все еще проявляется после правильной настройки, рассмотрите следующие возможности:
- В качестве последнего шага можно отключить проверку домена, но при этом риски безопасности увеличиваются.
- Очистите куки и кеш браузера, чтобы исключить возможные проблемы с reCAPTCHA.
- Если вы недавно произвели смену сервера или хостинга, убедитесь, что это не повлияло на работу reCAPTCHA.
Не забывайте, что один ключ сайта может быть применим для нескольких доменов и субдоменов, он универсальный и унифицирован.
Визуализация
Если вы больше цените визуальную информацию, предлагаю вам простую иллюстрацию:
# 🚪 Домен: Ваш цифровой дом. 🏠
# 🔑 Ключ сайта reCAPTCHA: Ваш цифровой ключ. 🗝️
# ✅ Идеальное совпадение: Ключ подходит к дому! 🎊
# 🔑 Ключ сайта reCAPTCHA
# 🔔 Совпадает 🔔
# 🚪 Домен
# ❌ Хаос: Ключ не подходит к дому! Паника на борту! 😱
# 🔑 Ключ сайта reCAPTCHA
# ❗ Конфликт ❗
# 🚪 Домен
# Присоединяется к вечеринке несоответствий! 🎉
Ключ reCAPTCHA и домен должны быть в точном соответствии друг с другом.
Один шаг вперед: советы профессионалов по настройке reCAPTCHA
Профессионалы всегда готовы решать проблемы заранее. Вот несколько советов по настройке reCAPTCHA:
- После внесения изменений дайте системе время на их применение.
- Во время разработки временно отключите проверку доменов для упрощения тестирования, но не забудьте включить ее обратно в рабочем режиме.
- Никогда не забывайте о безопасности: отключение проверки домена может увеличить уязвимость вашей системы.
Полезные материалы
- Руководство для разработчиков | reCAPTCHA | Google Developers — подробные рекомендации Google о работе с reCAPTCHA.
- Часто задаваемые вопросы | reCAPTCHA | Google Developers — разбор типичных ошибок и вариантов их решения.
- Решение ошибок неверного домена reCAPTCHA — полезные обсуждения на тему решения проблем с reCAPTCHA на StackOverflow.
- Вход в систему – Аккаунты Google — прямая ссылка на страницу администрирования reCAPTCHA в Google.
Элина Баранова
разработчик Android