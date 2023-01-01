Исправляем ошибку Invalid domain for site key в reCAPTCHA

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Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ошибкой "Неверный домен для ключа сайта" в reCAPTCHA, это обычно означает, что ключ сайта не совпадает с доменом, на котором он используется. Чтобы исправить эту проблему, следуйте нижеупомянутым шагам:

Откройте панель управления reCAPTCHA на веб-сайте Google. Найдите ключ сайта, вызвавший данную ошибку. В разделе "Домены" добавьте домен, на котором произошла ошибка.

Обратите внимание, что необходимо указать yourdomain.com :

plaintext Скопировать код Домены: [x] yourdomain.com

Сохраните изменения и дайте системе некоторое время на применение обновлений.

Проверка субдоменов: оставим все под контролем

При работе с субдоменами, в частности с sub.yourdomain.com , следует учесть некоторые нюансы:

Каждый субдомен должен быть указан в настройках reCAPTCHA.

Для охвата всех субдоменов домена используйте звёздочку * (например, *.yourdomain.com ).

(например, ). Удостоверьтесь в корректной работе кода reCAPTCHA на каждом субдомене.

Если ошибка все еще проявляется после правильной настройки, рассмотрите следующие возможности:

В качестве последнего шага можно отключить проверку домена, но при этом риски безопасности увеличиваются.

Очистите куки и кеш браузера, чтобы исключить возможные проблемы с reCAPTCHA.

Если вы недавно произвели смену сервера или хостинга, убедитесь, что это не повлияло на работу reCAPTCHA.

Не забывайте, что один ключ сайта может быть применим для нескольких доменов и субдоменов, он универсальный и унифицирован.

Визуализация

Если вы больше цените визуальную информацию, предлагаю вам простую иллюстрацию:

Markdown Скопировать код # 🚪 Домен: Ваш цифровой дом. 🏠 # 🔑 Ключ сайта reCAPTCHA: Ваш цифровой ключ. 🗝️ # ✅ Идеальное совпадение: Ключ подходит к дому! 🎊 # 🔑 Ключ сайта reCAPTCHA # 🔔 Совпадает 🔔 # 🚪 Домен # ❌ Хаос: Ключ не подходит к дому! Паника на борту! 😱 # 🔑 Ключ сайта reCAPTCHA # ❗ Конфликт ❗ # 🚪 Домен # Присоединяется к вечеринке несоответствий! 🎉

Ключ reCAPTCHA и домен должны быть в точном соответствии друг с другом.

Один шаг вперед: советы профессионалов по настройке reCAPTCHA

Профессионалы всегда готовы решать проблемы заранее. Вот несколько советов по настройке reCAPTCHA:

После внесения изменений дайте системе время на их применение.

Во время разработки временно отключите проверку доменов для упрощения тестирования, но не забудьте включить ее обратно в рабочем режиме.

Никогда не забывайте о безопасности: отключение проверки домена может увеличить уязвимость вашей системы.

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