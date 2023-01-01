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Исправляем ошибку Invalid domain for site key в reCAPTCHA

#Веб-разработка  #ТехSEO  #Веб-безопасность  
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Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ошибкой "Неверный домен для ключа сайта" в reCAPTCHA, это обычно означает, что ключ сайта не совпадает с доменом, на котором он используется. Чтобы исправить эту проблему, следуйте нижеупомянутым шагам:

  1. Откройте панель управления reCAPTCHA на веб-сайте Google.
  2. Найдите ключ сайта, вызвавший данную ошибку.
  3. В разделе "Домены" добавьте домен, на котором произошла ошибка.

Обратите внимание, что необходимо указать yourdomain.com:

plaintext
Скопировать код
Домены:
[x] yourdomain.com

Сохраните изменения и дайте системе некоторое время на применение обновлений.

Пошаговый план для смены профессии

Проверка субдоменов: оставим все под контролем

При работе с субдоменами, в частности с sub.yourdomain.com, следует учесть некоторые нюансы:

  • Каждый субдомен должен быть указан в настройках reCAPTCHA.
  • Для охвата всех субдоменов домена используйте звёздочку * (например, *.yourdomain.com).
  • Удостоверьтесь в корректной работе кода reCAPTCHA на каждом субдомене.

Если ошибка все еще проявляется после правильной настройки, рассмотрите следующие возможности:

  • В качестве последнего шага можно отключить проверку домена, но при этом риски безопасности увеличиваются.
  • Очистите куки и кеш браузера, чтобы исключить возможные проблемы с reCAPTCHA.
  • Если вы недавно произвели смену сервера или хостинга, убедитесь, что это не повлияло на работу reCAPTCHA.

Не забывайте, что один ключ сайта может быть применим для нескольких доменов и субдоменов, он универсальный и унифицирован.

Визуализация

Если вы больше цените визуальную информацию, предлагаю вам простую иллюстрацию:

Markdown
Скопировать код
# 🚪 Домен: Ваш цифровой дом. 🏠
# 🔑 Ключ сайта reCAPTCHA: Ваш цифровой ключ. 🗝️

# ✅ Идеальное совпадение: Ключ подходит к дому! 🎊
#    🔑 Ключ сайта reCAPTCHA 
#    🔔 Совпадает 🔔
#    🚪 Домен

# ❌ Хаос: Ключ не подходит к дому! Паника на борту! 😱
#    🔑 Ключ сайта reCAPTCHA 
#    ❗ Конфликт ❗ 
#    🚪 Домен
#    Присоединяется к вечеринке несоответствий! 🎉

Ключ reCAPTCHA и домен должны быть в точном соответствии друг с другом.

Один шаг вперед: советы профессионалов по настройке reCAPTCHA

Профессионалы всегда готовы решать проблемы заранее. Вот несколько советов по настройке reCAPTCHA:

  • После внесения изменений дайте системе время на их применение.
  • Во время разработки временно отключите проверку доменов для упрощения тестирования, но не забудьте включить ее обратно в рабочем режиме.
  • Никогда не забывайте о безопасности: отключение проверки домена может увеличить уязвимость вашей системы.

Полезные материалы

  1. Руководство для разработчиков | reCAPTCHA | Google Developers — подробные рекомендации Google о работе с reCAPTCHA.
  2. Часто задаваемые вопросы | reCAPTCHA | Google Developers — разбор типичных ошибок и вариантов их решения.
  3. Решение ошибок неверного домена reCAPTCHA — полезные обсуждения на тему решения проблем с reCAPTCHA на StackOverflow.
  4. Вход в систему – Аккаунты Google — прямая ссылка на страницу администрирования reCAPTCHA в Google.
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Что означает ошибка 'Неверный домен для ключа сайта' в reCAPTCHA?
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Элина Баранова

разработчик Android

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