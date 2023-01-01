Исправляем contenteditable в Chrome: с <div> на <br>

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Быстрый ответ

Если вам требуется предотвратить автоматическую вставку тегов <div> при нажатии на клавишу Enter внутри элемента contenteditable , примените следующий код на JavaScript:

JS Скопировать код document.addEventListener('keydown', function(e) { if (e.key === 'Enter' && !e.shiftKey) { // Обрабатываем нажатие клавиши Enter без Shift, чтобы не ломать создание нового абзаца document.execCommand('insertLineBreak'); // Заменяет div на br e.preventDefault(); // Нежелательные div больше не образуются } });

Таким образом, вы предотвратите автоматическое создание тегов <div> при нажатии на Enter, заменив их на операцию insertLineBreak . Вот так вот программирование работает!

Улучшаем пользовательский опыт

Чтобы поведение contenteditable было прогнозируемо для пользователя, необходимо переопределить реакцию на клавишу Enter. По умолчанию этот ответ разный в разных браузерах, но мы можем оказать на это влияние. Вот как это сделать:

Вставляем <br> , а не блоковые элементы

Отключаем автоматическое создание блоков при формировании новой строки:

JS Скопировать код document.execCommand('insertHTML', false, '<br><br>');

Вместо использования insertLineBreak мы применяем insertHTML , вставляя два тега <br> и тем самым имитируя двойной перевод строки без лишнего блочного элемента.

Блокируем стандартное поведение

Препятствуем созданию ненужных элементов:

JS Скопировать код if (e.key === 'Enter') { e.preventDefault(); // Так div-элементы нам больше не помешают! }

Вызов event.preventDefault() заставляет клавишу Enter подчиниться новым правилам и не создавать ненужных элементов.

Визуализация

Демонстрация процесса вставки <div> в contenteditable при нажатии на ENTER в браузере Chrome и способа его предотвращения:

Markdown Скопировать код До: [✍️] -> [🔨 добавление <div>] После: [✍️] -> [🛑] -> [✏️ Продолжение без <div>]

Особенность: Мы установили стоп-сигнал 🛑, который блокирует автоматическое создание тега <div> в Chrome и заменяет его на операцию нажатия Enter .

JS Скопировать код document.execCommand('defaultParagraphSeparator', false, 'p'); // Меняем автоматическую вставку тега <div> на <p> в Chrome при нажатии клавиши Enter

Применение стилей CSS

Можно изменить поведение contenteditable , воспользовавшись несколькими способами оформления CSS:

Использование Inline-block

Для предотвращения автоматического создания тегов применим стиль:

CSS Скопировать код [contenteditable] { display: inline-block; /* Использование inline-block помогает нам в борьбе с автоматическими div */ }

Работа с пробелами и переносами

Используем CSS для корректного отображения пробелов и переводов строк:

CSS Скопировать код [contenteditable] { white-space: pre-wrap; /* Учитывает и переводы строк, и пробелы */ }

Управление курсором и устранение лишних <br>

Для контроля над положением курсора используем window.getSelection() . Для работы с тегами <br> обращаемся к JavaScript, чтобы поддерживать чистоту кода.

Проверка совместимости и особые случаи

Хоть и Chrome зачастую является предметом нашего внимания, не стоит забывать и о других браузерах. Ниже приведены несколько дополнительных примеров работы с DOM и CSS:

Совместимость с различными браузерами

Обязательно проверьте работу решения во всех ведущих браузерах, включая Firefox, Safari и Edge. Интерпретация contenteditable может отличаться в разных браузерах.

Работа с DocumentFragment и Range

Продвинутые методы управления DOM, такие как document.createDocumentFragment() и range.deleteContents() , в сочетании с range.insertNode() , обеспечивают точное позиционирование нового контента.

Настройка поведения контейнеров

С помощью свойств CSS, таких как background , margin и padding , можно настроить взаимодействие элемента contenteditable с окружающими элементами.

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