Использование .woff шрифтов в CSS для вашего сайта

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Быстрый ответ

Подключение шрифтов формата .woff предполагает создание CSS-правила @font-face следующим образом:

CSS Скопировать код @font-face { font-family: 'YourFont'; /* Названием шрифта может быть любое уникальное имя, только старайтесь избежать Comic Sans */ src: url('fonts/YourFont.woff2') format('woff2'), /* Наиболее предпочтительный формат */ url('fonts/YourFont.woff') format('woff'); /* Запасной вариант для браузеров, не поддерживающих woff2 */ } body { font-family: 'YourFont', Arial, sans-serif; /* Arial будет использован в случае, если кастомный шрифт не загрузится */ }

Вместо 'YourFont' вставьте имя вашего шрифта. Замените 'fonts/YourFont.woff2' и 'fonts/YourFont.woff' на путь к файлам с кастомными шрифтами. Если .woff -шрифт не загрузится, браузер будет использовать дефолтные.

Чек-лист при работе с кастомными шрифтами

Следите за совместимостью с браузерами и учитывайте, как пользовательские шрифты влияют на производительность сайта. Проверяйте, корректно ли отображается шрифт в различных браузерах и операционных системах.

Для ускорения загрузки страниц рекомендуется использование формата .woff2 благодаря высокому уровню сжатия. .woff2 — это усовершенствованный формат .woff , отличающийся не только расширением, но и технологией кодирования.

Уделите внимание методам асинхронной загрузки шрифтов, таким как API для шрифтов или свойство CSS font-display , чтобы минимизировать эффекты нестилизированного текста (FOUT) или невидимого (FOIT).

Хранение шрифтов: упорядоченно и наглядно

Правильная организация кастомных шрифтов

Поместите файлы кастомных шрифтов в отдельную папку, например, fonts . Это позволит поддерживать порядок и упростит поиск нужных файлов.

Оптимизация загрузки шрифтов

Чтобы ускорить загрузку сайта, воспользуйтесь HTTP-сжатием для файлов .woff и .woff2 на сервере. Используйте также кеширование в браузерах, чтобы сократить время загрузки для повторных посетителей.

Поддержка браузеров: учет особенностей

Совместимость с Firefox

Для обеспечения совместимости с Firefox сконфигурируйте сервер таким образом, чтобы корректно передавались MIME-типы для шрифтов .woff и .woff2 . Firefox требует этого для корректной разборки файлов.

Взаимодействие со старыми браузерами

Предусмотрите подключение альтернативных форматов для устаревших браузеров, таких как Embedded OpenType ( .eot ).

Схема использования шрифтов: шаг за шагом

Markdown Скопировать код 1. Выберите подходящий шрифт: **Найдите файлы с расширением .woff или .woff2** 2. Учтите возможные ограничения: **Убедитесь в поддержке шрифтов со стороны браузеров** 3. Разместите файлы корректно: **Поместите их в нужную директорию** 4. Примените шрифт: **Назначьте шрифт нужным элементам HTML через CSS**

Процесс похож на приготовление торта: собрать все ингредиенты и отправить на выпечку.

Особенности использования кастомных шрифтов

Дополнительные возможности

Вы хотите добавить выразительности тексту? Используйте жирный шрифт. Предпочитаете курсив? Укажите это в свойствах шрифта. Создав отдельные правила @font-face для каждого стиля, вы сможете управлять вариациями шрифта без затруднений.

Подключение локальных шрифтов

Если шрифт уже установлен на устройстве пользователя, воспользуйтесь функцией local() , чтобы использовать его вместо загружаемого. Важно помнить, что локальные шрифты могут отличаться от загружаемых.

Настройка кастомных шрифтов: профессионально и компетентно

Типография вашего сайта

Указывайте шрифт различным элементам вручную или посредством body или html для создания единого стиля на всем сайте.

Выработка стратегии на случай отказа

Всегда указывайте в CSS альтернативные шрифты. Это позволит сохранить декоративное оформление, если основной шрифт не загрузится.

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