Использование .woff шрифтов в CSS для вашего сайта#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Подключение шрифтов формата
.woff предполагает создание CSS-правила
@font-face следующим образом:
@font-face {
font-family: 'YourFont'; /* Названием шрифта может быть любое уникальное имя, только старайтесь избежать Comic Sans */
src: url('fonts/YourFont.woff2') format('woff2'), /* Наиболее предпочтительный формат */
url('fonts/YourFont.woff') format('woff'); /* Запасной вариант для браузеров, не поддерживающих woff2 */
}
body {
font-family: 'YourFont', Arial, sans-serif; /* Arial будет использован в случае, если кастомный шрифт не загрузится */
}
Вместо
'YourFont' вставьте имя вашего шрифта. Замените
'fonts/YourFont.woff2' и
'fonts/YourFont.woff' на путь к файлам с кастомными шрифтами. Если
.woff-шрифт не загрузится, браузер будет использовать дефолтные.
Чек-лист при работе с кастомными шрифтами
Следите за совместимостью с браузерами и учитывайте, как пользовательские шрифты влияют на производительность сайта. Проверяйте, корректно ли отображается шрифт в различных браузерах и операционных системах.
Для ускорения загрузки страниц рекомендуется использование формата
.woff2 благодаря высокому уровню сжатия.
.woff2 — это усовершенствованный формат
.woff, отличающийся не только расширением, но и технологией кодирования.
Уделите внимание методам асинхронной загрузки шрифтов, таким как API для шрифтов или свойство CSS
font-display, чтобы минимизировать эффекты нестилизированного текста (FOUT) или невидимого (FOIT).
Хранение шрифтов: упорядоченно и наглядно
Правильная организация кастомных шрифтов
Поместите файлы кастомных шрифтов в отдельную папку, например,
fonts. Это позволит поддерживать порядок и упростит поиск нужных файлов.
Оптимизация загрузки шрифтов
Чтобы ускорить загрузку сайта, воспользуйтесь HTTP-сжатием для файлов
.woff и
.woff2 на сервере. Используйте также кеширование в браузерах, чтобы сократить время загрузки для повторных посетителей.
Поддержка браузеров: учет особенностей
Совместимость с Firefox
Для обеспечения совместимости с Firefox сконфигурируйте сервер таким образом, чтобы корректно передавались MIME-типы для шрифтов
.woff и
.woff2. Firefox требует этого для корректной разборки файлов.
Взаимодействие со старыми браузерами
Предусмотрите подключение альтернативных форматов для устаревших браузеров, таких как Embedded OpenType (
.eot).
Схема использования шрифтов: шаг за шагом
1. Выберите подходящий шрифт: **Найдите файлы с расширением .woff или .woff2**
2. Учтите возможные ограничения: **Убедитесь в поддержке шрифтов со стороны браузеров**
3. Разместите файлы корректно: **Поместите их в нужную директорию**
4. Примените шрифт: **Назначьте шрифт нужным элементам HTML через CSS**
Процесс похож на приготовление торта: собрать все ингредиенты и отправить на выпечку.
Особенности использования кастомных шрифтов
Дополнительные возможности
Вы хотите добавить выразительности тексту? Используйте жирный шрифт. Предпочитаете курсив? Укажите это в свойствах шрифта. Создав отдельные правила
@font-face для каждого стиля, вы сможете управлять вариациями шрифта без затруднений.
Подключение локальных шрифтов
Если шрифт уже установлен на устройстве пользователя, воспользуйтесь функцией
local(), чтобы использовать его вместо загружаемого. Важно помнить, что локальные шрифты могут отличаться от загружаемых.
Настройка кастомных шрифтов: профессионально и компетентно
Типография вашего сайта
Указывайте шрифт различным элементам вручную или посредством
body или
html для создания единого стиля на всем сайте.
Выработка стратегии на случай отказа
Всегда указывайте в CSS альтернативные шрифты. Это позволит сохранить декоративное оформление, если основной шрифт не загрузится.
Полезные материалы
- How to use @font-face in CSS | CSS-Tricks — продвинутое руководство по использованию
@font-face.
- The Web Open Font Format (WOFF) – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — документация MDN по формату WOFF.
- WOFF File Format 1.0 — спецификация W3C для формата шрифта WOFF.
- Create Your Own @font-face Kits » Font Squirrel — инструмент для создания пакетов веб-шрифтов.
- Mime type for WOFF fonts? – Stack Overflow — обсуждение определения корректного MIME-типа для файлов шрифтов WOFF.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда