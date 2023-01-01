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Использование window.postMessage через домены: ошибки и решения
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Использование window.postMessage через домены: ошибки и решения

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Быстрый ответ

Функция обмена сообщениями между доменами может быть реализована с помощью метода window.postMessage. Процесс отправки сообщения выглядит так:

Отправитель (например, из родительского окна):

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// Устанавливаем слушатель для получения сообщений
window.addEventListener('message', event => {
 if (event.origin !== "http://example.com") return; // Доверяем только сообщениям от проверенных отправителей
 // Обрабатываем содержимое event.data после чашки чая ☕
});

Получатель (например, из iframe):

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// Отправляем сообщение с теплотой ❤️
parent.postMessage("Привет, мир!", "http://example.com");

Для обеспечения безопасности крайне важно тщательно проверять отправителей и точно указывать адресат сообщения.

Пошаговый план для смены профессии

Взаимодействие с родителем из iframe

Для обмена данными между страницей и её iframe используйте window.parent или window.top:

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// Родитель, прими! 🎶
window.parent.postMessage("Сообщение для родителя", "http://parent-domain.com");
window.top.postMessage("Сообщение для верхнего уровня", "http://top-domain.com");

Обязательная проверка входящих сообщений — залог безопасности вашего приложения.

Готовы ли мы к использованию postMessage?

Прежде всего, убедитесь, что браузер поддерживает window.postMessage. Избегайте использования '*' в качестве targetOrigin — такой подход небезопасен. Вместо этого всегда конкретизируйте домен получателя:

JS
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if (!window.postMessage) alert('К сожалению, ваш браузер устарел!');

Если нужно поддерживать старые браузеры, то стоит обратить внимание на window.attachEvent.

Субдомены и слеши

Субдомены рассматриваются как отдельные источники. К тому же, важно и правильное использование слешей в URL:

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// Правильно
window.postMessage('Привет', 'http://www.domain.com/');
// Неправильно
window.postMessage('Привет', 'http://www.domain.com'); // Это может вызвать ошибки...

Проверяйте URL перед отправкой сообщения.

Визуализация

Для понимания процесса работы window.postMessage можно привести сравнение с решением головоломки. Вот наглядный пример:

Markdown
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Домен А (🏰): Отправляет зашифрованное сообщение [📩] с особенной печатью (targetOrigin)
Домен В (🌆): Принимает только письма с знакомой печатью
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window.postMessage('Шшш... Секретное сообщение', 'https://domainB.com');
// 🏰 👉 🕊️ (несёт 📩) 👉 🌆 (вот оно, давайте рассмотрим 📩)

О безопасности общения:

Markdown
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🏰: "Я признаю только послания с печатью 🌆!"
🌆: "Что за печать? Пусть эту корреспонденцию уничтожат 🔥!"

Рекомендации для безопасного обмена данными:

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// 🏰 отправляет защищённое сообщение 🌆, минимизируя риск вмешательства (👤🕵️‍♂️👤)
window.postMessage('Здравствуй, доверенный домен B!', 'https://domainB.com'); // 📩🛡️

Разбор объекта MessageEvent

Важно разобраться с объектом MessageEvent. Он не является просто ответной посылкой:

JS
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window.addEventListener('message', event => {
 if (event.origin !== "http://example.com") return;
 console.log('Получено что-то крайне важное:', event.data);
 console.log('Откуда пришло:', event.origin);
});

Помимо event.data, анализируйте и event.origin, чтобы избежать нежелательных сюрпризов.

Проведите тестирование

Чтобы проверить работоспособность ваших скриптов, вставьте iframe с атрибутом src, указывающим на домен-получатель. Не забудьте протестировать приложение в разных браузерах.

JS
Скопировать код
<iframe src="http://example.com/iframe.html"></iframe> <!-- Чем больше тестов, тем надёжнее программное обеспечение. -->

Полезные материалы

  1. Метод Window: postMessage() – Web APIs | MDN – Отличное руководство по использованию метода postMessage().
  2. javascript – Способы обхода политики одного источника – Stack Overflow – Профессиональные рекомендации по решению проблем обмена данных между доменами.
  3. Двусторонняя коммуникация с iframe – GitHub Gist – Практическое знакомство с postMessage() и доступ к исходному коду в дополнение.
  4. MessageEvent – Web APIs | MDN – Подробное обсуждение интерфейса MessageEvent и его использования с postMessage().
  5. Учебник | DigitalOcean – Загляните в комментарии для подробного руководства по реализации window.postMessage().
Проверь как ты усвоил материалы статьи
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Вероника Лисицына

фронтенд-инженер

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