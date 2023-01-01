Использование window.postMessage через домены: ошибки и решения

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Быстрый ответ

Функция обмена сообщениями между доменами может быть реализована с помощью метода window.postMessage . Процесс отправки сообщения выглядит так:

Отправитель (например, из родительского окна):

JS Скопировать код // Устанавливаем слушатель для получения сообщений window.addEventListener('message', event => { if (event.origin !== "http://example.com") return; // Доверяем только сообщениям от проверенных отправителей // Обрабатываем содержимое event.data после чашки чая ☕ });

Получатель (например, из iframe):

JS Скопировать код // Отправляем сообщение с теплотой ❤️ parent.postMessage("Привет, мир!", "http://example.com");

Для обеспечения безопасности крайне важно тщательно проверять отправителей и точно указывать адресат сообщения.

Взаимодействие с родителем из iframe

Для обмена данными между страницей и её iframe используйте window.parent или window.top :

JS Скопировать код // Родитель, прими! 🎶 window.parent.postMessage("Сообщение для родителя", "http://parent-domain.com"); window.top.postMessage("Сообщение для верхнего уровня", "http://top-domain.com");

Обязательная проверка входящих сообщений — залог безопасности вашего приложения.

Готовы ли мы к использованию postMessage?

Прежде всего, убедитесь, что браузер поддерживает window.postMessage . Избегайте использования '*' в качестве targetOrigin — такой подход небезопасен. Вместо этого всегда конкретизируйте домен получателя:

JS Скопировать код if (!window.postMessage) alert('К сожалению, ваш браузер устарел!');

Если нужно поддерживать старые браузеры, то стоит обратить внимание на window.attachEvent .

Субдомены и слеши

Субдомены рассматриваются как отдельные источники. К тому же, важно и правильное использование слешей в URL:

JS Скопировать код // Правильно window.postMessage('Привет', 'http://www.domain.com/'); // Неправильно window.postMessage('Привет', 'http://www.domain.com'); // Это может вызвать ошибки...

Проверяйте URL перед отправкой сообщения.

Визуализация

Для понимания процесса работы window.postMessage можно привести сравнение с решением головоломки. Вот наглядный пример:

Markdown Скопировать код Домен А (🏰): Отправляет зашифрованное сообщение [📩] с особенной печатью (targetOrigin) Домен В (🌆): Принимает только письма с знакомой печатью

JS Скопировать код window.postMessage('Шшш... Секретное сообщение', 'https://domainB.com'); // 🏰 👉 🕊️ (несёт 📩) 👉 🌆 (вот оно, давайте рассмотрим 📩)

О безопасности общения:

Markdown Скопировать код 🏰: "Я признаю только послания с печатью 🌆!" 🌆: "Что за печать? Пусть эту корреспонденцию уничтожат 🔥!"

Рекомендации для безопасного обмена данными:

Markdown Скопировать код // 🏰 отправляет защищённое сообщение 🌆, минимизируя риск вмешательства (👤🕵️‍♂️👤) window.postMessage('Здравствуй, доверенный домен B!', 'https://domainB.com'); // 📩🛡️

Разбор объекта MessageEvent

Важно разобраться с объектом MessageEvent. Он не является просто ответной посылкой:

JS Скопировать код window.addEventListener('message', event => { if (event.origin !== "http://example.com") return; console.log('Получено что-то крайне важное:', event.data); console.log('Откуда пришло:', event.origin); });

Помимо event.data , анализируйте и event.origin , чтобы избежать нежелательных сюрпризов.

Проведите тестирование

Чтобы проверить работоспособность ваших скриптов, вставьте iframe с атрибутом src , указывающим на домен-получатель. Не забудьте протестировать приложение в разных браузерах.

JS Скопировать код <iframe src="http://example.com/iframe.html"></iframe> <!-- Чем больше тестов, тем надёжнее программное обеспечение. -->

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