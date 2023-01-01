Использование Unicode и Font Awesome в CSS :before

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Быстрый ответ

Чтобы вставить Unicode символ в HTML с помощью CSS, необходимо присвоить шестнадцатеричный код символа свойству content . Ниже приведен пример с использованием символа сердца:

CSS Скопировать код .element:before { content: "\2665"; }

Замените значение "\2665" на выбранный вами Unicode код в шестнадцатеричном формате, и символ появится перед выбранным элементом.

Экранирование с изяществом (и обратной косой чертой)

Когда вставляете Unicode символы через CSS, не забывайте про экранирование. Добавьте обратную косую черту ( \ ) перед шестнадцатеричным кодом символа. Это своего рода "пароль" для CSS, позволяющий работать не с текстом, а с символами.

CSS Скопировать код .icon:before { content: "\f007"; /* Вот наш секретный код */ }

В данном случае, \f007 – это иконка пользователя в Font Awesome 4. Теперь мы на одном языке с Unicode!

Диалог иконок: особенности Font Awesome

Чтобы использовать иконки из Font Awesome, важно указать правильное семейство шрифтов и Unicode код. Вот несколько советов для разных версий:

Для FontAwesome 4 или старше это будет выглядеть следующим образом: CSS Скопировать код .fa:before { font-family: 'FontAwesome'; /* Имена семейства шрифтов */ content: "\f007"; /* Символика иконок */ }

В FontAwesome 5 детали имеют большое значение: CSS Скопировать код .fas:before { font-family: 'Font Awesome 5 Free'; /* Учет деталей */ content: "\f007"; /* Символика иконок */ }

Версия FontAwesome 5 требует учета различных начертаний и стилей ( Solid , Regular , Light ), и Brands , для каждого из которых необходимо указать свое название семейства шрифтов.

Праздник с предосторожностью: особенности Unicode

Празднуя союз Unicode и CSS, не забывайте о следующем:

Без подключения CSS-файла Font Awesome или других библиотек иконок к вашему HTML файлу праздник не получится.

или других библиотек иконок к вашему HTML файлу праздник не получится. Некоторые Unicode коды являются VIP, т.е. они представляют собой кодовые точки для личного использования ; убедитесь, что они поддерживаются вашим шрифтом.

; убедитесь, что они поддерживаются вашим шрифтом. Используйте ресурс Fileformat.info для поиска корректных Unicode кодов.

для поиска корректных Unicode кодов. Убедитесь, что иконки отображаются корректно на всех платформах и в браузерах.

Справляемся со страхом сцены: распространенные ошибки

Вот с чем вы можете столкнуться в процессе работы:

Неверно отображаются иконки : Проверьте поддержку браузерами на CanIUse .

: Проверьте поддержку браузерами на . Неправильно указано семейство шрифтов : Убедитесь, что выбранные символы поддерживаются вашим шрифтом.

: Убедитесь, что выбранные символы поддерживаются вашим шрифтом. Символы для личного использования: Используйте только общедоступные символы.

Визуализация

Представьте процесс использования Unicode символов с помощью CSS :before как художника, который использует палитру цветов для создания шедевра.

Markdown Скопировать код CSS художник 🎨: .icon-heart::before Палитра: ♥️ // Unicode код для сердца Результат: До творческого процесса: [❓, 📰, 🗂️] После: [♥️, 📰, 🗂️]

Художник (в роли CSS) выбирает цвета (Unicode символы) и рисует ( :before ) на своем холсте (элементе), создавая уникальное произведение искусства (веб-страницу).

CSS Скопировать код /* Применяем краски (Unicode символы) */ .icon-heart::before { content: "\2665"; // Сердечко добавляем на наш "холст" }

Благодаря мастерству CSS, процесс рисования становится настоящим искусством!

Альтернативы Font Awesome: другие библиотеки иконок

Если Font Awesome вам не подходит, не беспокойтесь! Есть и другие библиотеки иконок:

Material Icons

Ionicons

Bootstrap Icons

Они предлагают множество уникальных иконок, которые могут гармонично дополнить оформление вашего проекта.

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