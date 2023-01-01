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Использование тире вместо маркеров списка в HTML без CSS
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Использование тире вместо маркеров списка в HTML без CSS

#Основы HTML  #CSS и верстка  #Списки (ul/ol/li)  
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Быстрый ответ

Чтобы в HTML использовать тире в качестве маркеров пунктов списка, нужно применить стили CSS. Сначала отключите стандартные маркеры, указав list-style: none. Затем, примените псевдоэлемент ::before для добавления тире перед каждым пунктом списка. Пример кода представлен ниже:

CSS
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ul.dash-list {
  list-style: none; /* Отказываемся от стандартных маркеров */
}
ul.dash-list li::before {
  content: "– "; /* Вот и наше тире! */
  padding-right: 5px; /* А здесь обеспечим утонченный отступ для тире */
}

Структура HTML выглядит следующим образом:

HTML
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<ul class="dash-list">
  <li>Первый элемент</li>
  <li>Второй элемент</li>
  <li>Третий элемент</li>
</ul>

Таким образом, перед каждым элементом теперь красуется элегантное тире!

Пошаговый план для смены профессии

Регулирование позиции тире: управление отступами

Возможно, вам захочется настроить расположение тире относительно текста. Здесь помогут следующие свойства CSS:

  • text-indent: сдвигает тире на заданное расстояние;
  • display: значение inline-block позволяет гибко позиционировать элементы;
  • margin-left и width: помогают точно расставить тире;
  • padding-left: добавляет отступ после тире, чтобы обеспечить воздух для текста и тире.

Пример кода:

CSS
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ul.dash-list li::before {
  content: "–";
  display: inline-block; /* Больше гибкости */
  width: 1em; /* Нарушать пропорции не будем */
  margin-left: -1em; /* Подвинем слегка влево */
  text-indent: -5px; /* Гораздо лучше! */
}
ul.dash-list li {
  margin-left: 0; /* Используем место с умом */
  padding-left: 1em; /* А здесь создадим отступ */
}

Создание уникальных маркеров списка: текстовые и графические символы

Текстовые символы

Если вам нужно подчеркнуть уникальность, можно заменить символ маркера на что-то более оригинальное:

CSS
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ul.dash-list li::before {
  content: "✓"; /* Маркер – не обязательно тире */
}

Графические маркеры

Если вы стремитесь к индивидуальности, воспользуйтесь list-style-image. Путь к изображению указывается прямо в CSS, и это может быть как внешний URL-адрес, так и файл на вашем устройстве:

CSS
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ul.dash-list {
  list-style-image: url('path-to-your-dash-image.png'); /* Делаем списки визуально привлекательными */
}

Бывает полезной кодировка base64 для изображений:

CSS
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ul.dash-list {
  list-style-image: url('data:image/png;base64,iVBORw...'); /* Разверните мощь base64 */
}

Не забудьте проверить поддержку браузерами на Can I Use или QuirksMode. Ведь не все браузеры одинаково увлечены веб-трендами. 😉

Альтернативные стили: квадратные маркеры

Если вы ищете что-то необычное, что насчет использования квадратов в качестве маркеров?

CSS
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ul.square-inside-list {
  list-style-type: square inside; /* Есть что-то в этих квадратах */
}

Визуализация

Восприятие элементов списка можно представить как чистые холсты, а свойство list-style-type – как кисть, которой вы их украшаете:

Markdown
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1. До применения стилей список выглядит просто:

   ⬜ Изучение матриц
   ⬜ Анализ ROC-кривой
   ⬜ Исследование метода градиентного спуска

2. После применения стилей добавляем персонального шарма:

   – Изучение матриц
   – Анализ ROC-кривой
   – Исследование метода градиентного спуска

Таким образом, стиль списка реформирует наш список, словно наделяя его новым обликом. 💇‍♀️

Заработок кармы: мудрость сообщества и лучшие практики

Нельзя отрицать ценность знаний сообщества. Когда решение высоко оценено, это не просто значение популярности. Оно проверено временем и полюбилось многим.

Продвинутые техники стилизации списков

Применение CSS-счетчиков

Для создания иерархии во вложенных списках можно использовать CSS-счетчики. Они идеально подходят для аккуратного управления нумерацией.

Учет требований экранных дикторов

Актуальность и доступность контента — эталон современного веба. Не забывайте про ARIA роли и атрибуты, чтобы ваш контент был читаемым и удобным для навигации для всех пользователей.

Тестирование на разнокалиберных платформах

Кросс-браузерная совместимость может оказать решающее значение в работоспособности сайта. Проверяйте свои стили в различных браузерах и на разных устройствах, чтобы обеспечить одинаковый внешний вид и функциональность.

Полезные материалы

  1. list-style-type – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — детализированная информация о свойстве list-style-type в CSS.
  2. ::marker | CSS-Tricks – CSS-Tricks — фасилитирует настройку маркеров списков.
  3. CSS Design: Taming Lists – A List Apart — всесторонний взгляд на стилизацию списков.
  4. Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — позволяет проверить совместимость свойства list-style-type с браузерами.
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Как добавить тире перед пунктами списка в HTML с помощью CSS?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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