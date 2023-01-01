Использование target=_blank в HTML5: плюсы и минусы#Основы HTML #Теги и атрибуты #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Атрибут
target="_blank" поддерживается в HTML5. Рекомендуем использовать его совместно с
rel="noopener noreferrer", чтобы обезопасить пользователей от угроз, таких как фишинг и перехват управления вкладками.
Пример:
<a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пример сайта</a>
Нюансы использования
Применяйте
target="_blank" осознанно. Его задача — увеличение удобства взаимодействия пользователя (UX) и повышение эффективности процессов работы.
Учёт особенностей работы
- Навигация на мобильных устройствах: использование
target="_blank"может сбивать с толку историю браузера на мобильных устройствах, что неблагоприятно сказывается на UX.
- Работа с PDF: Современные браузеры обычно открывают PDF-файлы в текущей вкладке. Уважайте пользовательские предпочтения, не нарушая их обычных действий.
- Выбор пользователя: Разумное применение
target="_blank"позволяет пользователям самим определять, как взаимодействовать с вашим контентом.
Роль JavaScript и интерактивных элементов
JavaScript позволяет более точно контролировать открытие новых вкладок, тем самым улучшая UX. Всплывающие подсказки могут быть полезны для предоставления дополнительной информации без отвлечения внимания пользователя.
function openLink(url) {
// "_blank" — как номер в гостинице, а "noopener noreferrer" — как табличка "Не беспокоить"✋
window.open(url, '_blank', 'noopener noreferrer');
}
Однако не забывайте, что использование JavaScript требует обдуманного подхода, учитывающего особенности работы различных операционных систем, не только Windows.
Визуализация
Представьте
target="_blank" в виде виртуального моста, который переносит пользователя со страницы вашего сайта в новое пространство, открывая его в другой вкладке:
Ваш сайт (🏠):
– [Читать далее (🚪→🌌)]
target="_blank" действует как портал в неведомое пространство.
🏠🚪→🌌: Суть `target="_blank"` состоит в том, что пользователи могут изучать новое (🌌), не покидая ваш сайт (🏠).
Важно обеспечить безопасность пользователей, используя
rel="noopener noreferrer"
Замок безопасности:
[🚪 + 🔒(rel="noopener noreferrer")] → Обеспечивает защиту пользователя во время путешествия в "неизвестность".
Вопросы безопасности и контрмеры
Применение
target="_blank" без указания
rel="noopener noreferrer" может создать условия для атак, таких как эксплуатация уязвимости
window.opener API. Это может позволить новой вкладке контролировать исходную страницу, что создает угрозу фишинговых атак.
Защитные меры
rel="noopener": Предотвращает доступ новой вкладки к объекту
window.opener.
rel="noreferrer": Обеспечивает непередачу реферальных данных новой странице — важная мера защиты от доступа к
window.opener.
- Проверка ссылок: Регулярно просматривайте ссылки на предмет безопасности. Это поможет предотвратить компрометацию вашего сайта.
Признанные практики в контексте
- Предпросмотр изображений: Сайты-галереи могут использовать
target="_blank"для удобства просмотра изображений без закрытия основной страницы.
- Ссылки на внешние ресурсы:
target="_blank"удобен для перехода между вашим контентом и внешними ресурсами.
- Конкретный контекст: Учитывайте обстоятельства каждого типичного случая. Оцените, будет ли
target="_blank"полезен или приведёт к неудобствам.
Полезные материалы
- HTML-стандарт для элемента "ссылка" — официальная спецификация элементов ссылок.
- Документация MDN по элементу Anchor — подробное руководство и примеры использования.
- Руководство по атрибуту target в HTML — доступное руководство по использованию
target="_blank".
- HTML-стандарт аудитории гиперссылок — техники аудита гиперссылок в сети.
- Когда стоит использовать
target="_blank— обсуждение сценариев использования
target="_blank".
- Самая недооцененная уязвимость — анализ безопасности в контексте использования
target="_blank".
- Поддержка браузерами атрибута rel='noopener noreferrer' — информация о совместимости браузеров с атрибутом
rel.
Ксения Сорокина
веб-техредактор