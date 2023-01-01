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Использование target=_blank в HTML5: плюсы и минусы

#Основы HTML  #Теги и атрибуты  #Ссылки и навигация  
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Быстрый ответ

Атрибут target="_blank" поддерживается в HTML5. Рекомендуем использовать его совместно с rel="noopener noreferrer", чтобы обезопасить пользователей от угроз, таких как фишинг и перехват управления вкладками.

Пример:

HTML
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<a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пример сайта</a>
Пошаговый план для смены профессии

Нюансы использования

Применяйте target="_blank" осознанно. Его задача — увеличение удобства взаимодействия пользователя (UX) и повышение эффективности процессов работы.

Учёт особенностей работы

  • Навигация на мобильных устройствах: использование target="_blank" может сбивать с толку историю браузера на мобильных устройствах, что неблагоприятно сказывается на UX.
  • Работа с PDF: Современные браузеры обычно открывают PDF-файлы в текущей вкладке. Уважайте пользовательские предпочтения, не нарушая их обычных действий.
  • Выбор пользователя: Разумное применение target="_blank" позволяет пользователям самим определять, как взаимодействовать с вашим контентом.

Роль JavaScript и интерактивных элементов

JavaScript позволяет более точно контролировать открытие новых вкладок, тем самым улучшая UX. Всплывающие подсказки могут быть полезны для предоставления дополнительной информации без отвлечения внимания пользователя.

JS
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function openLink(url) {
  // "_blank" — как номер в гостинице, а "noopener noreferrer" — как табличка "Не беспокоить"✋
  window.open(url, '_blank', 'noopener noreferrer');
}

Однако не забывайте, что использование JavaScript требует обдуманного подхода, учитывающего особенности работы различных операционных систем, не только Windows.

Визуализация

Представьте target="_blank" в виде виртуального моста, который переносит пользователя со страницы вашего сайта в новое пространство, открывая его в другой вкладке:

Markdown
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Ваш сайт (🏠):
  – [Читать далее (🚪→🌌)]

target="_blank" действует как портал в неведомое пространство.

Markdown
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🏠🚪→🌌: Суть `target="_blank"` состоит в том, что пользователи могут изучать новое (🌌), не покидая ваш сайт (🏠).

Важно обеспечить безопасность пользователей, используя rel="noopener noreferrer"

Markdown
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Замок безопасности:
  [🚪 + 🔒(rel="noopener noreferrer")] → Обеспечивает защиту пользователя во время путешествия в "неизвестность".

Вопросы безопасности и контрмеры

Применение target="_blank" без указания rel="noopener noreferrer" может создать условия для атак, таких как эксплуатация уязвимости window.opener API. Это может позволить новой вкладке контролировать исходную страницу, что создает угрозу фишинговых атак.

Защитные меры

  • rel="noopener": Предотвращает доступ новой вкладки к объекту window.opener.
  • rel="noreferrer": Обеспечивает непередачу реферальных данных новой странице — важная мера защиты от доступа к window.opener.
  • Проверка ссылок: Регулярно просматривайте ссылки на предмет безопасности. Это поможет предотвратить компрометацию вашего сайта.

Признанные практики в контексте

  • Предпросмотр изображений: Сайты-галереи могут использовать target="_blank" для удобства просмотра изображений без закрытия основной страницы.
  • Ссылки на внешние ресурсы: target="_blank" удобен для перехода между вашим контентом и внешними ресурсами.
  • Конкретный контекст: Учитывайте обстоятельства каждого типичного случая. Оцените, будет ли target="_blank" полезен или приведёт к неудобствам.

Полезные материалы

  1. HTML-стандарт для элемента "ссылка" — официальная спецификация элементов ссылок.
  2. Документация MDN по элементу Anchor — подробное руководство и примеры использования.
  3. Руководство по атрибуту target в HTML — доступное руководство по использованию target="_blank".
  4. HTML-стандарт аудитории гиперссылок — техники аудита гиперссылок в сети.
  5. Когда стоит использовать target="_blank — обсуждение сценариев использования target="_blank".
  6. Самая недооцененная уязвимость — анализ безопасности в контексте использования target="_blank".
  7. Поддержка браузерами атрибута rel='noopener noreferrer' — информация о совместимости браузеров с атрибутом rel.
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Какой атрибут рекомендуется использовать вместе с target="_blank" для обеспечения безопасности?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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