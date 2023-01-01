Использование target=_blank в HTML5: плюсы и минусы

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Быстрый ответ

Атрибут target="_blank" поддерживается в HTML5. Рекомендуем использовать его совместно с rel="noopener noreferrer" , чтобы обезопасить пользователей от угроз, таких как фишинг и перехват управления вкладками.

Пример:

HTML Скопировать код <a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пример сайта</a>

Нюансы использования

Применяйте target="_blank" осознанно. Его задача — увеличение удобства взаимодействия пользователя (UX) и повышение эффективности процессов работы.

Учёт особенностей работы

Навигация на мобильных устройствах: использование target="_blank" может сбивать с толку историю браузера на мобильных устройствах, что неблагоприятно сказывается на UX.

использование может сбивать с толку на мобильных устройствах, что неблагоприятно сказывается на UX. Работа с PDF: Современные браузеры обычно открывают PDF-файлы в текущей вкладке. Уважайте пользовательские предпочтения, не нарушая их обычных действий.

Современные браузеры обычно открывают PDF-файлы в текущей вкладке. Уважайте пользовательские предпочтения, не нарушая их обычных действий. Выбор пользователя: Разумное применение target="_blank" позволяет пользователям самим определять, как взаимодействовать с вашим контентом.

Роль JavaScript и интерактивных элементов

JavaScript позволяет более точно контролировать открытие новых вкладок, тем самым улучшая UX. Всплывающие подсказки могут быть полезны для предоставления дополнительной информации без отвлечения внимания пользователя.

JS Скопировать код function openLink(url) { // "_blank" — как номер в гостинице, а "noopener noreferrer" — как табличка "Не беспокоить"✋ window.open(url, '_blank', 'noopener noreferrer'); }

Однако не забывайте, что использование JavaScript требует обдуманного подхода, учитывающего особенности работы различных операционных систем, не только Windows.

Визуализация

Представьте target="_blank" в виде виртуального моста, который переносит пользователя со страницы вашего сайта в новое пространство, открывая его в другой вкладке:

Markdown Скопировать код Ваш сайт (🏠): – [Читать далее (🚪→🌌)]

target="_blank" действует как портал в неведомое пространство.

Markdown Скопировать код 🏠🚪→🌌: Суть `target="_blank"` состоит в том, что пользователи могут изучать новое (🌌), не покидая ваш сайт (🏠).

Важно обеспечить безопасность пользователей, используя rel="noopener noreferrer"

Markdown Скопировать код Замок безопасности: [🚪 + 🔒(rel="noopener noreferrer")] → Обеспечивает защиту пользователя во время путешествия в "неизвестность".

Вопросы безопасности и контрмеры

Применение target="_blank" без указания rel="noopener noreferrer" может создать условия для атак, таких как эксплуатация уязвимости window.opener API. Это может позволить новой вкладке контролировать исходную страницу, что создает угрозу фишинговых атак.

Защитные меры

rel="noopener" : Предотвращает доступ новой вкладки к объекту window.opener .

: Предотвращает доступ новой вкладки к объекту . rel="noreferrer" : Обеспечивает непередачу реферальных данных новой странице — важная мера защиты от доступа к window.opener .

: Обеспечивает непередачу реферальных данных новой странице — важная мера защиты от доступа к . Проверка ссылок: Регулярно просматривайте ссылки на предмет безопасности. Это поможет предотвратить компрометацию вашего сайта.

Признанные практики в контексте

Предпросмотр изображений: Сайты-галереи могут использовать target="_blank" для удобства просмотра изображений без закрытия основной страницы.

Сайты-галереи могут использовать для удобства просмотра изображений без закрытия основной страницы. Ссылки на внешние ресурсы: target="_blank" удобен для перехода между вашим контентом и внешними ресурсами .

удобен для перехода между вашим контентом и . Конкретный контекст: Учитывайте обстоятельства каждого типичного случая. Оцените, будет ли target="_blank" полезен или приведёт к неудобствам.

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