Использование шрифта Google Roboto на сайте: руководство

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Быстрый ответ

Чтобы встроить шрифт Roboto от Google, добавьте следующий тег <link> в HTML:

HTML Скопировать код <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">

В CSS укажите:

CSS Скопировать код body { font-family: 'Roboto', sans-serif; }

Так, вы активируете Roboto. Используя wght@400;700 , вы получите обычное и полужирное начертание. Переходим к кодированию!

Выбор и применение вариаций шрифта Roboto

Добавление множественных начертаний шрифта Roboto

Шрифт Roboto доступен в разных вариациях начертания и стиля. Выберите, что нужно:

HTML Скопировать код <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@100;400;700;900&display=swap" rel="stylesheet">

Это подключит начертание thin, regular, bold и black. Разнообразие — залог яркости проекта!

Внедрение элемента Roboto в проект

Храните копию Roboto на своём сервере, чтобы улучшить контроль и, возможно, скорость загрузки. Вот как это можно сделать:

CSS Скопировать код @font-face { font-family: 'Roboto'; font-style: normal; font-weight: 400; src: local('Roboto'), local('Roboto-Regular'), url(/fonts/Roboto.woff2) format('woff2'); } body { font-family: 'Roboto', sans-serif; }

Так шрифт будет буквально "под рукой". Используйте функцию local() и указывайте путь к файлу в src . Держите все вариации шрифта под контролем!

Знакомство с настройками шрифта Roboto

Работа с @font-face

Ведь мы все стараемся быть эффективными? Правильно выбирайте вариации начертаний, создавайте чёткую структуру каталогов:

CSS Скопировать код @font-face { font-family: 'Roboto'; font-weight: 400; src: url('/fonts/roboto-regular.woff2') format('woff2'); } @font-face { font-family: 'Roboto'; font-weight: 700; src: url('/fonts/roboto-bold.woff2') format('woff2'); }

Файл шрифта отвечает за каждый @font-face и определяет вес начертаний. В деталях — успех работы.

Устранение проблем с шрифтом Roboto

В мире веба существуют следующие проблемы:

Кроссбраузерная совместимость : Приветствуйте формат .woff2 для новейших браузеров, но также предусмотрите альтернативы для остальных.

: Приветствуйте формат для новейших браузеров, но также предусмотрите альтернативы для остальных. Скорость загрузки : Предварительно загружайте шрифты, чтобы вы предотвратили "вспышки незадекорированного текста" (FOUT) .

: Предварительно загружайте шрифты, чтобы вы предотвратили . Пересмотр отображения: Важно контролировать качество. Проверяйте на разнообразных устройствах и удостоверьтесь, что файлы шрифта работоспособны.

Усовершенствование удобства с помощью SASS

Часто используете Roboto? Применяйте переменные в SASS:

scss Скопировать код $roboto: 'Roboto', sans-serif; body { font-family: $roboto; } h1 { font-family: $roboto; font-weight: 700; }

Сокращайте дублирование и облегчайте работу с кодом. Вашему будущему "Я" придется это вам благодарить.

Визуализация

Отображение шрифта Roboto как элемента вашего сайта – ключевой пункт:

markup Скопировать код Веб-сайт: "Я хочу носить Roboto!"

Сначала подбираем подходящий "наряд":

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto">

Далее демонстрируем уникальный стиль:

CSS Скопировать код body { font-family: 'Roboto', sans-serif; }

Так, ваш сайт готов показаться на "сцене" в притягательности шрифта Roboto.

Улучшайте производительность сайта за счет частичного применения шрифтов или используйте руководства от Google на GitHub. Реализуйте локальные альтернативы и директиву preload для лучшего UX.

Сильный инструмент стоит на пути Roboto, так что не забывайте о его ответственном использовании:

CSS Скопировать код @import url('https://fonts.google.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap'); html { font-family: 'Roboto', sans-serif; }

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