Использование шрифта Google Roboto на сайте: руководство#Веб-разработка #CSS и верстка #Типографика
Быстрый ответ
Чтобы встроить шрифт Roboto от Google, добавьте следующий тег
<link> в HTML:
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
В CSS укажите:
body {
font-family: 'Roboto', sans-serif;
}
Так, вы активируете Roboto. Используя
wght@400;700, вы получите обычное и полужирное начертание. Переходим к кодированию!
Выбор и применение вариаций шрифта Roboto
Добавление множественных начертаний шрифта Roboto
Шрифт Roboto доступен в разных вариациях начертания и стиля. Выберите, что нужно:
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@100;400;700;900&display=swap" rel="stylesheet">
Это подключит начертание thin, regular, bold и black. Разнообразие — залог яркости проекта!
Внедрение элемента Roboto в проект
Храните копию Roboto на своём сервере, чтобы улучшить контроль и, возможно, скорость загрузки. Вот как это можно сделать:
@font-face {
font-family: 'Roboto';
font-style: normal;
font-weight: 400;
src: local('Roboto'), local('Roboto-Regular'), url(/fonts/Roboto.woff2) format('woff2');
}
body {
font-family: 'Roboto', sans-serif;
}
Так шрифт будет буквально "под рукой". Используйте функцию
local() и указывайте путь к файлу в
src. Держите все вариации шрифта под контролем!
Знакомство с настройками шрифта Roboto
Работа с @font-face
Ведь мы все стараемся быть эффективными? Правильно выбирайте вариации начертаний, создавайте чёткую структуру каталогов:
@font-face {
font-family: 'Roboto';
font-weight: 400;
src: url('/fonts/roboto-regular.woff2') format('woff2');
}
@font-face {
font-family: 'Roboto';
font-weight: 700;
src: url('/fonts/roboto-bold.woff2') format('woff2');
}
Файл шрифта отвечает за каждый
@font-face и определяет вес начертаний. В деталях — успех работы.
Устранение проблем с шрифтом Roboto
В мире веба существуют следующие проблемы:
- Кроссбраузерная совместимость: Приветствуйте формат .woff2 для новейших браузеров, но также предусмотрите альтернативы для остальных.
- Скорость загрузки: Предварительно загружайте шрифты, чтобы вы предотвратили "вспышки незадекорированного текста" (FOUT).
- Пересмотр отображения: Важно контролировать качество. Проверяйте на разнообразных устройствах и удостоверьтесь, что файлы шрифта работоспособны.
Усовершенствование удобства с помощью SASS
Часто используете Roboto? Применяйте переменные в SASS:
$roboto: 'Roboto', sans-serif;
body {
font-family: $roboto;
}
h1 {
font-family: $roboto;
font-weight: 700;
}
Сокращайте дублирование и облегчайте работу с кодом. Вашему будущему "Я" придется это вам благодарить.
Визуализация
Отображение шрифта Roboto как элемента вашего сайта – ключевой пункт:
Веб-сайт: "Я хочу носить Roboto!"
Сначала подбираем подходящий "наряд":
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto">
Далее демонстрируем уникальный стиль:
body {
font-family: 'Roboto', sans-serif;
}
Так, ваш сайт готов показаться на "сцене" в притягательности шрифта Roboto.
Улучшайте производительность сайта за счет частичного применения шрифтов или используйте руководства от Google на GitHub. Реализуйте локальные альтернативы и директиву preload для лучшего UX.
Сильный инструмент стоит на пути Roboto, так что не забывайте о его ответственном использовании:
@import url('https://fonts.google.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap');
html {
font-family: 'Roboto', sans-serif;
}
Полезные материалы
- Roboto – Google Fonts – официальный сайт шрифта Roboto от Google.
- Погружение в API Google Fonts | Разработчики Google – пошаговое руководство по внедрению Google Fonts в веб-проекты.
- Работа с @font-face в CSS | CSS-Tricks – глубокое понимание работы с
@font-faceдля шрифтов.
- @font-face – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN – полное руководство по
@font-faceв CSS.
- Применение веб-шрифтов в CSS – учебник по использованию веб-шрифтов в CSS.
- Совместимость использования... таблиц для HTML5, CSS3 и другое – таблица совместимости веб-шрифтов в различных браузерах.
- Оптимизация производительности Google Fonts — Smashing Magazine – стратегии для ускорения загрузки веб-шрифтов.
София Погодина
редактор про дом