Использование псевдоэлементов :before/:after с input в CSS

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Быстрый ответ

К сожалению, псевдоэлементы :before или :after не подходят для работы с полями ввода. В качестве решения этого вопроса можно предложить использование обертки, например, div :

HTML Скопировать код <div class="input-icon"> <input type="text" /> </div>

CSS Скопировать код .input-icon::before { content: '🔎'; /* Это символизирует поиск */ /* Здесь мы подгоняем иконку под наш дизайн */ }

Ваша задача — стилизовать обертку .input-icon так, чтобы создать иллюзию настоящего поля ввода.

Завершение

Поле ввода — это специфический элемент HTML, относящийся к категории замещаемых элементов, и он сохраняет свое содержимое в тайне от прямого воздействия стилей. Браузеры различаются в отображении элемента input , что ограничивает наши возможности по его кастомизации. Псевдоэлементы :before и :after предназначены для взаимодействия с содержимым, но они не применимы для <input> .

Визуализация

Поле ввода не принимает псевдоэлементы в качестве "одежды":

Markdown Скопировать код Не-Input Элемент (👕👖): Допускает украшения до (👔) и после (🧥). Поле ввода (🕴️): Избегает смены облика! Предпочитает аксессуары (🎩).

Псевдоэлементы, примененные к обертке элемента ввода, будут работать. Однако прямое применение псевдоэлементов к самому элементу не возможно.

Markdown Скопировать код 👕👖::before::after // Для не-input элементов: Да, пожалуйста! 🕴️❌::before::after // Для поля ввода: Нет, спасибо!

Таким образом, элемент input упорно противостоит прямой стилизации.

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