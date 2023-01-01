Использование псевдоэлементов :before/:after с input в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
К сожалению, псевдоэлементы
:before или
:after не подходят для работы с полями ввода. В качестве решения этого вопроса можно предложить использование обертки, например,
div:
<div class="input-icon">
<input type="text" />
</div>
.input-icon::before {
content: '🔎'; /* Это символизирует поиск */
/* Здесь мы подгоняем иконку под наш дизайн */
}
Ваша задача — стилизовать обертку
.input-icon так, чтобы создать иллюзию настоящего поля ввода.
Завершение
Поле ввода — это специфический элемент HTML, относящийся к категории замещаемых элементов, и он сохраняет свое содержимое в тайне от прямого воздействия стилей. Браузеры различаются в отображении элемента
input, что ограничивает наши возможности по его кастомизации. Псевдоэлементы
:before и
:after предназначены для взаимодействия с содержимым, но они не применимы для
<input>.
Визуализация
Поле ввода не принимает псевдоэлементы в качестве "одежды":
Не-Input Элемент (👕👖): Допускает украшения до (👔) и после (🧥).
Поле ввода (🕴️): Избегает смены облика! Предпочитает аксессуары (🎩).
Псевдоэлементы, примененные к обертке элемента ввода, будут работать. Однако прямое применение псевдоэлементов к самому элементу не возможно.
👕👖::before::after // Для не-input элементов: Да, пожалуйста!
🕴️❌::before::after // Для поля ввода: Нет, спасибо!
Таким образом, элемент
input упорно противостоит прямой стилизации.
Полезные материалы
- ::before – CSS | MDN — Все о псевдоэлементе ::before.
- ::after – CSS | MDN — Подробное описание псевдоэлемента ::after.
- ::before / ::after | CSS-Tricks — Руководство по использованию ::before и ::after.
- html – Можно ли применить псевдоэлемент :before или :after к полю ввода? – Stack Overflow — Обсуждение альтернативных методов применения псевдоэлементов к полям ввода.
- Дебаты "А нужен ли нам CSS?" | CSS-Tricks — Статья об актуальности CSS в настоящее время.
- "::before ::after" | Can I use — Информация о поддержке псевдоэлементов ::before и ::after в различных браузерах и их версиях.
- Модуль CSS псевдоэлементов уровня 4 — Последние новости о CSS псевдоэлементах.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда