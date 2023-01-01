Использование postMessage в HTML5: связь iframe и родительского окна

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Быстрый ответ

Для осуществления взаимодействия из iframe к родительскому окну применяется метод postMessage . Ниже представлен пример кода для дочернего iframe:

JS Скопировать код // Риторический стук в дверь главного модуля parent.postMessage('Привет, родитель!', 'https://parent-domain.com');

В родительском окне требуется настроить обработчик для приема сообщений:

JS Скопировать код window.addEventListener('message', (event) => { if (event.origin === 'https://iframe-domain.com') { // родитель уверен, что сигнал от надежного источника console.log('Слышу тебя, дочка:', event.data); } });

Укажите реальные URL вашего сайта вместо примеров доменов. Данный метод гарантирует безопасное и кроссбраузерное взаимодействие.

Лучшие практики безопасного обмена данными

Всегда проверяйте источник

Не забывайте про кросс-проверку event.origin в обработчике событий сообщений – это ключевой момент для обеспечения безопасности.

JS Скопировать код if (event.origin !== 'https://trusted-source.com') { // Наш "чувство опасности" всегда должно быть включено return; }

Удаление обработчиков событий

В React очистка обработчиков событий необходима, чтобы предотвратить утечки памяти при демонтировании компонентов:

JS Скопировать код useEffect(() => { const messageHandler = (event) => { /* ... обработка сообщения ... */ }; window.addEventListener('message', messageHandler); return () => { // Время для генеральной уборки window.removeEventListener('message', messageHandler); }; }, []);

Управление состоянием в сложных приложениях

В сложных приложениях управление состоянием становится вершиной мастерства. Здесь Redux может стать вашим надежным помощником в контролировании изменений состояния, вызванных сообщениями из iframe.

Поддержка PostMessage браузерами

Проверка поддержки postMessage

Прежде чем начать использование postMessage , изучите источник, чтобы определить поддержку различных браузеров. Иногда от поддержки устаревших браузеров стоит отказаться в пользу безопасности и простоты.

Улучшение совместимости обработчиков событий

Чтобы обеспечить лучшую совместимость, особенно с Internet Explorer 8 и более старыми версиями, добавляйте обработчики событий с учетом возможностей браузера ( addEventListener против attachEvent ).

JS Скопировать код function addEvent(element, event, handler) { if (element.addEventListener) { // Путь для современных браузеров element.addEventListener(event, handler, false); } else if (element.attachEvent) { // Добро пожаловать в мир IE8! element.attachEvent('on' + event, handler); } } addEvent(window, 'message', messageHandler);

Осторожно, ловушки! И как их избежать

Избегайте использования "*" для targetOrigin

Использование '*' в методе postMessage(targetOrigin) может казаться простым решением, но оно небезопасно. Желательно указывать точный источник.

Не забывайте о дополнительной проверке источника сообщения

Для повышения безопасности осуществляйте проверку не только event.origin , но и event.source , сравнивая его с ожидаемым iframe.

Контроль за обработчиками сообщений

Если вас буквально заваливают сообщениями postMessage , применяйте debouncing или throttling для оптимизации обработчика.

JS Скопировать код let timeout; // готовы принять поток сообщений window.addEventListener('message', (event) => { clearTimeout(timeout); // Предотвращаем предыдущие вызовы timeout = setTimeout(() => { // И делаем новую паузу // Здесь происходит обработка сообщения }, 200); });

Визуализация

Ситуация примерно такова:

Markdown Скопировать код Родительское окно: Управляющий центр Дочерний iframe: Космонавт // Космонавт докладывает ситуацию в Управляющий центр Космонавт зовет Управление: "Хьюстон, у нас проблема! 👨‍🚀"

Это аналогично следующему коду:

JS Скопировать код // В коде: iframe обращается к Родительскому окну childWindow.postMessage('Хьюстон, у нас проблема!', 'https://mission-control.com');

Управляющий центр (родитель) прислушивается только к проверенным сообщениям (совершается проверка домена) от космонавта (iframe), что обеспечивает безопасность обмена данными в бескрайнем пространстве интернета. 🌌🛰️

Полезные ссылки и практические советы

Учитывайте опыт предшественников

Полезно ознакомиться с библиотеками, абстрагирующими postMessage , например для React. Они предлагают готовые шаблоны и упрощают реализацию.

Руководство по работе с системой

Для более подробной информации изучите документацию postMessage на MDN Web Docs.

Берегите свои данные

При отправке данных в формате JSON, проверьте использование JSON.stringify для сериализации и JSON.parse для десериализации. Это поможет предотвратить случайное выполнение кода и Javascript-внедрения.

Полезные материалы