Использование postMessage в HTML5: связь iframe и родительского окна#Web API #События в браузере #Встраивание (iframe)
Быстрый ответ
Для осуществления взаимодействия из iframe к родительскому окну применяется метод
postMessage. Ниже представлен пример кода для дочернего iframe:
// Риторический стук в дверь главного модуля
parent.postMessage('Привет, родитель!', 'https://parent-domain.com');
В родительском окне требуется настроить обработчик для приема сообщений:
window.addEventListener('message', (event) => {
if (event.origin === 'https://iframe-domain.com') { // родитель уверен, что сигнал от надежного источника
console.log('Слышу тебя, дочка:', event.data);
}
});
Укажите реальные URL вашего сайта вместо примеров доменов. Данный метод гарантирует безопасное и кроссбраузерное взаимодействие.
Лучшие практики безопасного обмена данными
Всегда проверяйте источник
Не забывайте про кросс-проверку
event.origin в обработчике событий сообщений – это ключевой момент для обеспечения безопасности.
if (event.origin !== 'https://trusted-source.com') {
// Наш "чувство опасности" всегда должно быть включено
return;
}
Удаление обработчиков событий
В React очистка обработчиков событий необходима, чтобы предотвратить утечки памяти при демонтировании компонентов:
useEffect(() => {
const messageHandler = (event) => { /* ... обработка сообщения ... */ };
window.addEventListener('message', messageHandler);
return () => { // Время для генеральной уборки
window.removeEventListener('message', messageHandler);
};
}, []);
Управление состоянием в сложных приложениях
В сложных приложениях управление состоянием становится вершиной мастерства. Здесь Redux может стать вашим надежным помощником в контролировании изменений состояния, вызванных сообщениями из iframe.
Поддержка PostMessage браузерами
Проверка поддержки
postMessage
Прежде чем начать использование
postMessage, изучите источник, чтобы определить поддержку различных браузеров. Иногда от поддержки устаревших браузеров стоит отказаться в пользу безопасности и простоты.
Улучшение совместимости обработчиков событий
Чтобы обеспечить лучшую совместимость, особенно с Internet Explorer 8 и более старыми версиями, добавляйте обработчики событий с учетом возможностей браузера (
addEventListener против
attachEvent).
function addEvent(element, event, handler) {
if (element.addEventListener) { // Путь для современных браузеров
element.addEventListener(event, handler, false);
} else if (element.attachEvent) { // Добро пожаловать в мир IE8!
element.attachEvent('on' + event, handler);
}
}
addEvent(window, 'message', messageHandler);
Осторожно, ловушки! И как их избежать
Избегайте использования "*" для targetOrigin
Использование
'*' в методе
postMessage(targetOrigin) может казаться простым решением, но оно небезопасно. Желательно указывать точный источник.
Не забывайте о дополнительной проверке источника сообщения
Для повышения безопасности осуществляйте проверку не только
event.origin, но и
event.source, сравнивая его с ожидаемым iframe.
Контроль за обработчиками сообщений
Если вас буквально заваливают сообщениями
postMessage, применяйте debouncing или throttling для оптимизации обработчика.
let timeout; // готовы принять поток сообщений
window.addEventListener('message', (event) => {
clearTimeout(timeout); // Предотвращаем предыдущие вызовы
timeout = setTimeout(() => { // И делаем новую паузу
// Здесь происходит обработка сообщения
}, 200);
});
Визуализация
Ситуация примерно такова:
Родительское окно: Управляющий центр
Дочерний iframe: Космонавт
// Космонавт докладывает ситуацию в Управляющий центр
Космонавт зовет Управление: "Хьюстон, у нас проблема! 👨🚀"
Это аналогично следующему коду:
// В коде: iframe обращается к Родительскому окну
childWindow.postMessage('Хьюстон, у нас проблема!', 'https://mission-control.com');
Управляющий центр (родитель) прислушивается только к проверенным сообщениям (совершается проверка домена) от космонавта (iframe), что обеспечивает безопасность обмена данными в бескрайнем пространстве интернета. 🌌🛰️
Полезные ссылки и практические советы
Учитывайте опыт предшественников
Полезно ознакомиться с библиотеками, абстрагирующими
postMessage, например для React. Они предлагают готовые шаблоны и упрощают реализацию.
Руководство по работе с системой
Для более подробной информации изучите документацию
postMessage на MDN Web Docs.
Берегите свои данные
При отправке данных в формате JSON, проверьте использование
JSON.stringify для сериализации и
JSON.parse для десериализации. Это поможет предотвратить случайное выполнение кода и Javascript-внедрения.
Полезные материалы
- Window: метод postMessage() – Веб-API | MDN – описание API postMessage и полезные рекомендации по его применению.
- HTML Стандарт – основная спецификация HTML, включающая API для работы с сообщениями.
- HTML5 window.postMessage – подробности о взаимодействии между iframe и родительским окном через
postMessage.
- GitHub – davidjbradshaw/iframe-resizer – библиотеки и примеры использования
postMessageи адаптивных размеров iframe.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc – информация о совместимости
postMessageс разными браузерами.
- Междоменное общение с использованием postMessage – SitePoint – глубокое руководство по безопасному и эффективному применению
postMessage.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер