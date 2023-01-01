logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Использование .otf шрифтов в браузерах: решение проблемы
Соберите ИИ-ассистента, который будет работать за вас
Мини-курс для новичков за749 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Использование .otf шрифтов в браузерах: решение проблемы
бесплатно
Как вести личный бюджет, чтобы начать копить
ИИ-помощник за0 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Использование .otf шрифтов в браузерах: решение проблемы
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Использование .otf шрифтов в браузерах: решение проблемы
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Использование .otf шрифтов в браузерах: решение проблемы
Улучшите резюме, чтобы быстрее найти работу
Секреты для поиска работы за990 ₽
Перейти

Использование .otf шрифтов в браузерах: решение проблемы

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы подключить шрифты формата .otf в веб-браузерах, воспользуйтесь CSS-правилом @font-face. Приведём пример кода для наглядности:

CSS
Скопировать код
@font-face {
    font-family: 'CustomFont';  /* Задайте название для вашего шрифта */
    src: url('font.otf') format('opentype'); /* Указываем, что это OpenType */
}

body {
    font-family: 'CustomFont', альтернативный шрифт; /* Примените шрифт к body или другому элементу */
}

В этом примере 'font.otf' необходимо заменить на путь к файлу с вашим шрифтом, а 'CustomFont' — на выбранное вами имя шрифта. Это правило font-family нужно прописать для тех элементов, где должен быть применён шрифт формата .otf.

Для расширения доступности вашего контента для большего числа пользователей, вы можете конвертировать шрифты .otf в форматы WOFF или TTF, поскольку не все браузеры поддерживают формат OTF.

Пошаговый план для смены профессии

Область совместимости: Форматы шрифтов и поддержка браузерами

Расширение совместимости с WOFF и TTF

Несмотря на то что формат .otf является качественным, для обеспечения обширной совместимости в интернете часто требуется использование форматов WOFF или TTF. Преобразовать .otf в эти форматы можно с помощью онлайн-инструментов, таких как Transfonter.

Обратная совместимость со старыми браузерами

Многие пользователи ещё не отказались от использования Internet Explorer 9. Добавьте к вашим шрифтам форматы .otf, woff и ttf формат EOT (Embedded OpenType), и вы обеспечите доступность содержимого вашего сайта для всех пользователей. Чтобы проверить совместимость шрифтов с браузерами, воспользуйтесь Caniuse.com.

CSS
Скопировать код
@font-face {
    font-family: 'CustomFont';
    src: url('fontname.eot'); /* Для совместимости с IE9 */
    src: url('fontname.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), /* Приветствуем IE6-IE8 */
         url('fontname.woff') format('woff'), /* Современные браузеры будут благодарны */
         url('fontname.ttf') format('truetype'), /* Помахайте ручкой Safari, и друзьям на Android и iOS */
         url('fontname.svg#svgCustomFont') format('svg'); /* Небольшой салют в честь старой школы iOS... */
}

Учет производительности

Следите за производительностью при загрузке шрифтов. Многочисленные начертания и стили шрифтов могут замедлить работу вашего сайта. Оптимизируйте загрузку, применяя переменные шрифты.

Постоянные обновления

Обновления браузеров и изменения в поддержке шрифтов происходят нерегулярно. Тестируйте шрифты в разной среде — в различных браузерах, на разных устройствах, чтобы гарантировать, что внешний вид вашей веб-страницы будет одинаково корректным в любой обстановке.

Визуализация

Процесс интеграции шрифтов .otf на веб-страницы похож на организацию праздника!

Ваш сайт до начала торжества:

Markdown
Скопировать код
Веб-страница 🌐: [Базовые элементы]
Приглашение для шрифта .otf: [🧩🔤]

Чтобы убедиться, что все приглашенные придут:

HTML
Скопировать код
@font-face {
  font-family: 'CustomFont';
  src: url('fontname.otf') format('opentype');
}

И отправьте приглашения:

CSS
Скопировать код
body { 
  font-family: 'CustomFont', sans-serif;
}

И праздник начинается:

Markdown
Скопировать код
Веб-страница 🌐: [🎉Празднование в сопровождении шрифта CustomFont🔤🎉]

Вот так у вас проходит идеальное торжество на вашем сайте! 🧩🎉

Завершение

Интеграция вариаций шрифта

Свойства font-style и font-weight внутри @font-face позволяют управлять разными вариациями шрифта, предоставляя типографическое разнообразие без необходимости загружать отдельные файлы для каждого начертания.

CSS
Скопировать код
@font-face {
    font-family: 'CustomFont';
    src: url('fontname-regular.ttf') format('truetype');
    font-weight: normal;
    font-style: normal;
}

@font-face {
    font-family: 'CustomFont';
    src: url('fontname-bold.ttf') format('truetype');
    font-weight: bold;
    font-style: normal;
}

Изучение мира шрифтов

Посетите Google Font Directory для поиска новых идей, прочитайте типографические руководства на ресурсах вроде Smashing Magazine, blog.fontspring.com или Википедии для более глубокого понимания темы.

Полезные материалы

  1. CSS @font-face Правило — обзор правила @font-face от W3Schools.
  2. @font-face – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — документация по @font-face от Mozilla Developer Network.
  3. Формат файла WOFF 1.0 — официальная спецификация W3C для WOFF.
  4. Онлайн Конвертер Шрифтов — конвертация OTF в TTF, EOT, WOFF.
  5. Создайте свой собственный @font-face комплект » Font Squirrel — создание комплектов веб-шрифтов с помощью Font Squirrel.
  6. Могу ли я использовать... Таблицы поддержки для HTML5, CSS3 и т. д. — проверка поддержки браузеров для WOFF с помощью "Can I use..."
  7. Как задать вес и стили с помощью декларации @font-face — Smashing Magazine — статья от Smashing Magazine о создании типографического единства в разных браузерах.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какое правило используется для подключения шрифтов формата .otf в веб-браузерах?
1 / 5

Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

Свежие материалы
Инструменты для тестирования сайтов: обзор и сравнение
6 сентября 2024
Основные принципы работы HTTP
6 сентября 2024
Как установить и настроить Swift на Linux
6 сентября 2024

Загрузка...