Использование .otf шрифтов в браузерах: решение проблемы#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы подключить шрифты формата .otf в веб-браузерах, воспользуйтесь CSS-правилом
@font-face. Приведём пример кода для наглядности:
@font-face {
font-family: 'CustomFont'; /* Задайте название для вашего шрифта */
src: url('font.otf') format('opentype'); /* Указываем, что это OpenType */
}
body {
font-family: 'CustomFont', альтернативный шрифт; /* Примените шрифт к body или другому элементу */
}
В этом примере
'font.otf' необходимо заменить на путь к файлу с вашим шрифтом, а
'CustomFont' — на выбранное вами имя шрифта. Это правило
font-family нужно прописать для тех элементов, где должен быть применён шрифт формата .otf.
Для расширения доступности вашего контента для большего числа пользователей, вы можете конвертировать шрифты .otf в форматы WOFF или TTF, поскольку не все браузеры поддерживают формат OTF.
Область совместимости: Форматы шрифтов и поддержка браузерами
Расширение совместимости с WOFF и TTF
Несмотря на то что формат
.otf является качественным, для обеспечения обширной совместимости в интернете часто требуется использование форматов WOFF или TTF. Преобразовать
.otf в эти форматы можно с помощью онлайн-инструментов, таких как Transfonter.
Обратная совместимость со старыми браузерами
Многие пользователи ещё не отказались от использования Internet Explorer 9. Добавьте к вашим шрифтам форматы
.otf,
woff и
ttf формат EOT (Embedded OpenType), и вы обеспечите доступность содержимого вашего сайта для всех пользователей. Чтобы проверить совместимость шрифтов с браузерами, воспользуйтесь Caniuse.com.
@font-face {
font-family: 'CustomFont';
src: url('fontname.eot'); /* Для совместимости с IE9 */
src: url('fontname.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), /* Приветствуем IE6-IE8 */
url('fontname.woff') format('woff'), /* Современные браузеры будут благодарны */
url('fontname.ttf') format('truetype'), /* Помахайте ручкой Safari, и друзьям на Android и iOS */
url('fontname.svg#svgCustomFont') format('svg'); /* Небольшой салют в честь старой школы iOS... */
}
Учет производительности
Следите за производительностью при загрузке шрифтов. Многочисленные начертания и стили шрифтов могут замедлить работу вашего сайта. Оптимизируйте загрузку, применяя переменные шрифты.
Постоянные обновления
Обновления браузеров и изменения в поддержке шрифтов происходят нерегулярно. Тестируйте шрифты в разной среде — в различных браузерах, на разных устройствах, чтобы гарантировать, что внешний вид вашей веб-страницы будет одинаково корректным в любой обстановке.
Визуализация
Процесс интеграции шрифтов .otf на веб-страницы похож на организацию праздника!
Ваш сайт до начала торжества:
Веб-страница 🌐: [Базовые элементы]
Приглашение для шрифта .otf: [🧩🔤]
Чтобы убедиться, что все приглашенные придут:
@font-face {
font-family: 'CustomFont';
src: url('fontname.otf') format('opentype');
}
И отправьте приглашения:
body {
font-family: 'CustomFont', sans-serif;
}
И праздник начинается:
Веб-страница 🌐: [🎉Празднование в сопровождении шрифта CustomFont🔤🎉]
Вот так у вас проходит идеальное торжество на вашем сайте! 🧩🎉
Завершение
Интеграция вариаций шрифта
Свойства
font-style и
font-weight внутри
@font-face позволяют управлять разными вариациями шрифта, предоставляя типографическое разнообразие без необходимости загружать отдельные файлы для каждого начертания.
@font-face {
font-family: 'CustomFont';
src: url('fontname-regular.ttf') format('truetype');
font-weight: normal;
font-style: normal;
}
@font-face {
font-family: 'CustomFont';
src: url('fontname-bold.ttf') format('truetype');
font-weight: bold;
font-style: normal;
}
Изучение мира шрифтов
Посетите Google Font Directory для поиска новых идей, прочитайте типографические руководства на ресурсах вроде Smashing Magazine, blog.fontspring.com или Википедии для более глубокого понимания темы.
Полезные материалы
- CSS @font-face Правило — обзор правила
@font-faceот W3Schools.
- @font-face – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — документация по
@font-faceот Mozilla Developer Network.
- Формат файла WOFF 1.0 — официальная спецификация W3C для WOFF.
- Онлайн Конвертер Шрифтов — конвертация OTF в TTF, EOT, WOFF.
- Создайте свой собственный @font-face комплект » Font Squirrel — создание комплектов веб-шрифтов с помощью Font Squirrel.
- Могу ли я использовать... Таблицы поддержки для HTML5, CSS3 и т. д. — проверка поддержки браузеров для WOFF с помощью "Can I use..."
- Как задать вес и стили с помощью декларации @font-face — Smashing Magazine — статья от Smashing Magazine о создании типографического единства в разных браузерах.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда