Использование модулей ES6 в браузере: решаем ошибку import

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Быстрый ответ

Для устранения ошибки Непредвиденная ошибка синтаксиса: нераспознанный оператор import необходимо добавить атрибут type="module" к тегу script, как приведено ниже:

HTML Скопировать код <script type="module" src="awesomeModule.js"></script>

Атрибут type="module" делает тег script невидимым для окружений, которые не поддерживают ES6, подобно кольцу из "Властелина Колец" (представьте браузеры из Средиземья 🌍).

Убедитесь, что сервер предоставляет файлы JavaScript с заголовком Content-Type: application/javascript , что облегчает их обработку для браузера.

Детальный разбор: Ошибка при импорте

Перед тем как вступить в борьбу с ошибками, вооружитесь кодовыми мечами для победы над драконом неполадок 🗡️.

Инициализация: Проверка совместимости браузеров

Большинство современных браузеров уже поддерживают ES6 модули. Если же вы столкнулись с проблемами со старыми версиями браузеров, используйте caniuse.com для проверки совместимости. В случае обнаружения проблем Babel и Webpack помогут вам "путешествовать во времени" и адаптировать ES6 модули для старых версий.

Синтаксические ошибки: Правильный синтаксис импорта

Для правильного описания оператора import используйте корректный синтаксис:

JS Скопировать код // Внимание! Импортируем супергероев из файла './avengers.js' import { CaptainAmerica, IronMan, Thor } from './avengers.js';

Если нужно подключить все экспортированные элементы, используйте следующий синтаксис:

JS Скопировать код // Всех за одного! Мстители, в сборе! import * as Avengers from './avengers.js';

Подключение модулей: Экспорт

Чтобы сделать функции или классы доступными, используйте export в ваших модулях, как будто вы объявляете о начале события в районе:

JS Скопировать код // 📣 Объявляем, что функция myFunction доступна для использования! export function myFunction() {...};

А при работе с главным классом или функцией в каждом модуле, экспорт по умолчанию станет вашим надежным помощником:

JS Скопировать код // 🎉 Раскрываем MyClass как основное событие модуля! export default class MyClass {...};

Визуализация: Реализация ES6 модулей

Визуализация для разработчиков подобна голодеку из "Звёздного пути", который преобразует абстрактные концепции в воплощаемый код.

Организация HTML: Структура

Постройте в HTML структуру с тегами <script type="module"> , каждый из которых является подключением модуля с определенными привилегиями:

HTML Скопировать код <!-- Здесь покоится KingTut (в нашем случае, JS-модуль) --> <script type="module" src="/path/to/KingTut.js"></script>

Читаемость: Кодировка UTF-8

Для сохранения читаемости кода убедитесь, что ваши HTML-документы содержат метатег с указанием кодировки UTF-8:

HTML Скопировать код <!-- Сохраняем человеческую речь --> <meta charset="UTF-8">

Загрузка скриптов: Атрибут defer

Если вы хотите, чтобы ваши скрипты загружались и выполнялись после полного анализа HTML, используйте атрибут defer :

HTML Скопировать код <!-- Мыслим наперед и планируем выполнение --> <script type="module" src="/path/to/ScriptGuru.js" defer></script>

Устранение ошибок: Понимание ошибки

Не пугайтесь захватывающего звучания ошибки "Непредвиденная ошибка синтаксиса: нераспознанный оператор import". Ошибка указывает на отсутствие атрибута type="module" или некорректную настройку сервера.

Ошибки импорта: Четкие URL

Укажите точный путь до модулей при импорте, чтобы избежать неясностей:

JS Скопировать код // Понятный путь до модуля import { myFunction } from '/modules/myModule.js';

Изучение на практических примерах

Если вы ищете практические примеры использования ES6, то проект ToDo MVC от Пола Айриша сможет стать хорошим примером для изучения.

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