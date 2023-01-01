Использование метода POST вместо GET в гиперссылках

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Быстрый ответ

Затрудняетесь представить, что гиперссылки способны инициировать POST-запросы? Используйте скрытую форму и JavaScript, чтобы сделать это. Рассмотрим пример:

HTML Скопировать код <form action="/my-endpoint" method="post" id="secretKey" style="display: none;"> <input type="hidden" name="key1" value="value1"/> </form> <a href="#" onclick="document.getElementById('secretKey').submit();">Ссылка для отправки POST-запроса</a>

Как волшебством, одним кликом по ссылке отправится POST-запрос на URL /my-endpoint с данными key1=value1 , которые остаются скрытыми.

С помощью JavaScript обходчик

Лучше инкапсулировать подобные задачи в функциях, чтобы сделать код более изящным. Вот как JavaScript превращает обычные формы в источники для создания POST-запросов:

JS Скопировать код function postLink(url, data) { const formElement = document.createElement('form'); formElement.method = 'post'; formElement.action = url; Object.keys(data).forEach(key => { const hiddenInput = document.createElement('input'); hiddenInput.type = 'hidden'; hiddenInput.name = key; hiddenInput.value = data[key]; formElement.appendChild(hiddenInput); }); document.body.appendChild(formElement); formElement.submit(); }

Теперь для отправки запроса достаточно вызвать postLink('endpoint', { myKey: 'myValue' }) .

Комбинирование с CSS

С помощью CSS можно сделать так, чтобы элемент выглядел как традиционная гиперссылка:

CSS Скопировать код .post-as-link { background: none; color: inherit; border: none; padding: 0; cursor: pointer; text-decoration: underline; }

Применяйте этот класс к элементу, который должен выглядеть как гиперссылка.

Визуализация (с эмодзи)

Трансформация GET-запроса в POST по смыслу может быть представлена следующей визуальной метафорой:

Markdown Скопировать код GET : 🐦 Публичное твитнуть сообщение. POST : 📨 Закрытое отправление личного сообщения друзьям.

Пример использования GET-запроса:

Markdown Скопировать код Old-GET: 😃📢 Общедоступно просит "Принесите мне книгу о Гарри Поттере 📘"

А вот как это будет выглядеть через POST-запрос:

HTML Скопировать код <form action="/librarian" method="post"> <input type="hidden" name="book" value="📘"> <a href="#" onclick="this.closest('form').submit();return false;">Заказать книгу</a> </form>

За кулисами POST-запрос выглядит вот так:

Markdown Скопировать код New-POST: 😃📨 Тайно передает записку '📘' библиотекарю.

Все выполнено утонченно и дискретно! 🕵️‍♀️🔐

jQuery добавляет удобство

Если вы предпочитаете работать с jQuery, отправить форму можно с его помощью:

JS Скопировать код $('a#myLinkId').click(function(e) { e.preventDefault(); $.post('/my-endpoint', { key1: 'value1' }, function(response) { // Профессиональная обработка ответа }); });

Теперь клик по ссылке инициирует POST-запрос с использованием функции $.post() .

Открытие ответа в новой вкладке

Хотите, чтобы результат POST-запроса открывался в новой вкладке? Атрибут target="_blank" позволяет сделать это:

HTML Скопировать код <form action="/my-endpoint" method="post" target="_blank"> <input type="hidden" name="key1" value="value1"/> </form> <a href="#" onclick="this.previousElementSibling.submit();return false;">Открыть в новой вкладке!</a>

Клик по ссылке откроет результат запроса в новом окне браузера.

Возвращение к серверной стороне

Важно убедиться, что обработчики запросов на стороне сервера настроены на прием POST-запросов. Также они должны корректно считывать данные из тела запроса, а не из URL.

По шагам с XMLHttpRequest

Для полного контроля над процессом отправки формы можно использовать XMLHttpRequest :

JS Скопировать код let xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('POST', '/my-endpoint', true); xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded'); xhr.onreadystatechange = function() { if (this.readyState === XMLHttpRequest.DONE && this.status === 200) { // Задача выполнена! } }; xhr.send('key1=value1');

Немаловажное предупреждение

Несмотря на то, что данные в POST-запросах не отображаются в URL, это не обеспечивает их полную конфиденциальность. На сервере всегда следует тщательно проверять и очищать данные формы.

Полезные ресурсы

Завершение

Подводя итог, можно утверждать, что овладев этим практическим навыком, вы вольетесь в профессиональное сообщество разработчиков, являющихся настоящими почтальонами в мире веб-технологий!

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