Использование иконок Font Awesome в placeholder: решения#CSS и верстка #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Создайте неповторимый пользовательский опыт, добавляя иконки Font Awesome в поле ввода плейсхолдера. Для реализации этого эффекта разместите иконку над элементом ввода, применив соответствующие стили через CSS.
Пример кода для вашего использования:
<div class="fa-input">
<i class="fa fa-user"></i>
<input type="text" placeholder="Имя пользователя">
</div>
.fa-input {
position: relative;
}
.fa-input .fa {
position: absolute;
left: 10px;
top: 50%;
transform: translateY(-50%);
}
.fa-input input {
padding-left: 2em;
}
Данный подход CSS позволяет позиционировать иконку Font Awesome внутри поля ввода, создавая эффект плейсхолдера с иконкой.
Использование Unicode FontAwesome с CSS
Если вы работаете с FontAwesome 4.7, обязательно загляните в таблицу символов для получения необходимого Юникода. Взглянем, как это можно реализовать:
<input type="text" placeholder=" Имя пользователя" style="font-family: Arial, FontAwesome;">
Теперь у нас имеется Юникод
, соответствующий иконке пользователя. А установка в поле font-family обеспечивает корректное отображение иконки.
Эстетические корректировки: CSS и FA (Font Awesome) 5
Если вы уже перешли на FontAwesome 5 и готовы применять псевдоэлементы CSS, то вот как можно это сделать:
input[type="text"]::placeholder {
font-family: 'FontAwesome 5 Free', 'Arial';
}
input[type="text"]:placeholder-shown {
font-family: Arial;
}
Этот код позволит иконке оставаться видимой в пустом поле, а при начале ввода шрифт автоматически изменится на текстовый.
Предварительная проверка совместимости и использование SVG
Перед началом важно убедиться в совместимости браузеров. Проверьте, как ваш шрифт отображается в разных браузерах и при различных состояниях ввода. В этом помогут веб-разработчиками инструменты, такие как CodePen или JSFiddle.
Пользователям FA5, испытывающим трудности с использованием псевдоселекторов, может подойти вариант с SVG-иконками.
Визуализация
Вообразите, что поле ввода — это художественная палитра (🎨), а плейсхолдер — холст:
Палитра (🎨): Цвета = [Текст, Иконки]
Холст (🖼️): Плейсхолдер
Применение иконок Font Awesome в плейсхолдере:
<input placeholder=" Имя пользователя">
И вот результат:
🎨 -> 🖼️: [🎨]
Цвет иконки (🎨) теперь отразился на холсте — в рамках вашего художественного плейсхолдера!
Глубже в деталях
Дополнительная настройка CSS с меньшим количеством кода
Углублённые настройки можно найти в исходных кодах Font Awesome. Пользователи FA5 Free смогут обнаружить нужные им ресурсы в
solid.css.
Добавление интерактивности с помощью jQuery
Для создания реагирующего плейсхолдера, употребите jQuery в комбинации с font-family:
$('input[type="text"]').on('input', function() {
if (this.value) {
$(this).addClass('typed');
} else {
$(this).removeClass('typed');
}
});
input[type="text"].typed {
font-family: Arial;
}
Полезные материалы
- Документация Font Awesome — Подробные инструкции по использованию Font Awesome в HTML.
- <input>: Элемент ввода данных формы – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Официальное руководство по атрибуту placeholder HTML.
- ::placeholder | CSS-Tricks — Объяснение псевдоэлементов и плейсхолдеров в деталях.
- Поиск иконки | Font Awesome — Онлайн-инструмент для подбора иконок Font Awesome.
- HTML Юникод UTF-8 — Альтернативные варианты юникод-символов.
- CSS Свойство Content — Примеры использования свойства content с псевдоэлементами.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда