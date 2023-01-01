Использование иконок Font Awesome в placeholder: решения

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Быстрый ответ

Создайте неповторимый пользовательский опыт, добавляя иконки Font Awesome в поле ввода плейсхолдера. Для реализации этого эффекта разместите иконку над элементом ввода, применив соответствующие стили через CSS.

Пример кода для вашего использования:

HTML Скопировать код <div class="fa-input"> <i class="fa fa-user"></i> <input type="text" placeholder="Имя пользователя"> </div>

CSS Скопировать код .fa-input { position: relative; } .fa-input .fa { position: absolute; left: 10px; top: 50%; transform: translateY(-50%); } .fa-input input { padding-left: 2em; }

Данный подход CSS позволяет позиционировать иконку Font Awesome внутри поля ввода, создавая эффект плейсхолдера с иконкой.

Использование Unicode FontAwesome с CSS

Если вы работаете с FontAwesome 4.7, обязательно загляните в таблицу символов для получения необходимого Юникода. Взглянем, как это можно реализовать:

HTML Скопировать код <input type="text" placeholder=" Имя пользователя" style="font-family: Arial, FontAwesome;">

Теперь у нас имеется Юникод  , соответствующий иконке пользователя. А установка в поле font-family обеспечивает корректное отображение иконки.

Эстетические корректировки: CSS и FA (Font Awesome) 5

Если вы уже перешли на FontAwesome 5 и готовы применять псевдоэлементы CSS, то вот как можно это сделать:

CSS Скопировать код input[type="text"]::placeholder { font-family: 'FontAwesome 5 Free', 'Arial'; } input[type="text"]:placeholder-shown { font-family: Arial; }

Этот код позволит иконке оставаться видимой в пустом поле, а при начале ввода шрифт автоматически изменится на текстовый.

Предварительная проверка совместимости и использование SVG

Перед началом важно убедиться в совместимости браузеров. Проверьте, как ваш шрифт отображается в разных браузерах и при различных состояниях ввода. В этом помогут веб-разработчиками инструменты, такие как CodePen или JSFiddle.

Пользователям FA5, испытывающим трудности с использованием псевдоселекторов, может подойти вариант с SVG-иконками.

Визуализация

Вообразите, что поле ввода — это художественная палитра (🎨), а плейсхолдер — холст:

Markdown Скопировать код Палитра (🎨): Цвета = [Текст, Иконки] Холст (🖼️): Плейсхолдер

Применение иконок Font Awesome в плейсхолдере:

HTML Скопировать код <input placeholder=" Имя пользователя">

И вот результат:

Markdown Скопировать код 🎨 -> 🖼️: [🎨]

Цвет иконки (🎨) теперь отразился на холсте — в рамках вашего художественного плейсхолдера!

Глубже в деталях

Дополнительная настройка CSS с меньшим количеством кода

Углублённые настройки можно найти в исходных кодах Font Awesome. Пользователи FA5 Free смогут обнаружить нужные им ресурсы в solid.css .

Добавление интерактивности с помощью jQuery

Для создания реагирующего плейсхолдера, употребите jQuery в комбинации с font-family:

JS Скопировать код $('input[type="text"]').on('input', function() { if (this.value) { $(this).addClass('typed'); } else { $(this).removeClass('typed'); } });

CSS Скопировать код input[type="text"].typed { font-family: Arial; }

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