Использование HTML tabindex для управления навигацией#Теги и атрибуты #Доступность (ARIA) #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Атрибут
tabindex применяется для управления последовательностью переключения между элементами на веб-странице посредством клавиши
Tab. Основные его значения:
tabindex="0": делает элемент фокусируемым и встраивает его в естественный порядок переключения между элементами.
- Положительное значение
tabindex(например,
tabindex="1"): говорит о том, что элемент встретится ранее в цепочке переключения.
- Отрицательное значение
tabindex(например,
tabindex="-1"): делает элемент программно фокусируемым, но исключает его из порядка переключения клавишей.
Пример:
<input tabindex="1" /> <!-- Фокус обратится сюда в первую очередь -->
<div tabindex="0"> <!-- Будет вставлен в своё естественное место в очереди переключения -->
<input tabindex="-1" /> <!-- Не участвует в последовательности переключения по Tab -->
Нажимая
Tab, сначала фокус окажется на
input с
tabindex="1", потом перейдёт к
div, а
input с
tabindex="-1" будет проигнорирован.
Применение tabindex: совершенствование клавиатурной навигации
Атрибут
tabindex позволяет превратить навигацию посредством клавиатуры в наиболее удобный и интуитивно понятный процесс, даже в отношении элементов типа
<div> и
<span>, которые изначально не предусматривали этой возможности. Это критически важно для создания удобного пользовательского интерфейса, особенно для тех, кто в первую очередь полагается на клавиатурную навигацию.
Повышение интерактивности с помощью tabindex
С
tabindex="0" вы можете включить в естественный порядок навигации интерактивные элементы, такие как персонализированные кнопки или слайдеры, улучшив тем самым логику перемещения фокуса и удобство использования.
Будьте внимательны: замечания и соображения по использованию tabindex
Помимо того, что положительные значения
tabindex могут ввести пользователя в заблуждение, нарушив естественный порядок, так это ещё и требует предельной осторожности при использовании. Экспериментируя с нетипичными значениями, не забывайте о необходимости проверки функциональности.
Управление фокусом в динамическом контенте
В динамических веб-приложениях регулирование фокуса с помощью
tabindex="-1" и JavaScript является способом акцентирования внимания на новопоявившихся элементах, таких как модальные окна, не меняя их положения в порядке переключения.
Визуализация
Можно представить, что
tabindex — это своего рода управляющий клавиатурным переключением между элементами.
@----1----@----3----@
| Главная| Контакты|
@---------@---------@
👆
(Клавиша Tab)
👇
@----2----@----4----@
| О нас | Услуги |
@---------@---------@
С помощью
tabindex каждая "станция" получает свой номер в маршрутном порядке.
- Главная (`tabindex="1"`)
- О нас (`tabindex="2"`)
- Контакты (`tabindex="3"`)
- Услуги (`tabindex="4"`)
При нажатии клавиши
Tab фокус будет перемещаться с одной "остановки" на другую в соответствии с установленным порядком.
Экстремальные возможности с помощью tabindex
От "оживления" элементов, вроде
<div> и
<span>, до регулирования фокуса на динамически изменяющихся элементах —
tabindex предоставляет обширные возможности для улучшения пользовательского взаимодействия.
Волшебство tabindex: создание доступных виджетов
Благодаря
tabindex="0" интерфейсные виджеты становятся доступными для управления с помощью клавиатуры. С
tabindex="-1" они могут получать фокус только программно, что способствует сохранению доступности и упрощает взаимодействие.
Tabindex и скриптинг: информирование пользователя
С помощью
element.focus() для элементов, определённые как
tabindex="-1", и JavaScript вы можете динамически управлять переключением фокуса при появлении нового содержимого или в модальных окнах. Это позволяет пользователю следить за важными изменениями без необходимости полагаться только на визуальные сигналы.
Полезные материалы
- tabindex – HTML: язык гипертекстовой разметки | MDN — глубокое руководство по использованию
tabindex.
- Атрибут tabindex в HTML – W3Schools — простое и добропонятное описание
tabindex.
- WebAIM: Доступность при работе с клавиатурой – Tabindex — дополнительная информация о доступности и
tabindex.
- HTML Стандарт — официальное определение атрибута
tabindex.
- Полное руководство по созданию доступных компонентов на фронтенде — Smashing Magazine — тщательный обзор достижений в области доступности веб-компонентов.
- Фокусируемые элементы – таблица совместимости браузеров — изучите поведение элементов, которые можно фокусировать, и
tabindexв различных браузерах.
Георгий Рожков
специалист по доступности