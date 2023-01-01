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Использование HTML tabindex для управления навигацией
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Использование HTML tabindex для управления навигацией

#Теги и атрибуты  #Доступность (ARIA)  #Ссылки и навигация  
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Быстрый ответ

Атрибут tabindex применяется для управления последовательностью переключения между элементами на веб-странице посредством клавиши Tab. Основные его значения:

  • tabindex="0": делает элемент фокусируемым и встраивает его в естественный порядок переключения между элементами.
  • Положительное значение tabindex (например, tabindex="1"): говорит о том, что элемент встретится ранее в цепочке переключения.
  • Отрицательное значение tabindex (например, tabindex="-1"): делает элемент программно фокусируемым, но исключает его из порядка переключения клавишей.

Пример:

HTML
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<input tabindex="1" /> <!-- Фокус обратится сюда в первую очередь -->
<div tabindex="0">    <!-- Будет вставлен в своё естественное место в очереди переключения -->
<input tabindex="-1" /> <!-- Не участвует в последовательности переключения по Tab -->

Нажимая Tab, сначала фокус окажется на input с tabindex="1", потом перейдёт к div, а input с tabindex="-1" будет проигнорирован.

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Применение tabindex: совершенствование клавиатурной навигации

Атрибут tabindex позволяет превратить навигацию посредством клавиатуры в наиболее удобный и интуитивно понятный процесс, даже в отношении элементов типа <div> и <span>, которые изначально не предусматривали этой возможности. Это критически важно для создания удобного пользовательского интерфейса, особенно для тех, кто в первую очередь полагается на клавиатурную навигацию.

Повышение интерактивности с помощью tabindex

С tabindex="0" вы можете включить в естественный порядок навигации интерактивные элементы, такие как персонализированные кнопки или слайдеры, улучшив тем самым логику перемещения фокуса и удобство использования.

Будьте внимательны: замечания и соображения по использованию tabindex

Помимо того, что положительные значения tabindex могут ввести пользователя в заблуждение, нарушив естественный порядок, так это ещё и требует предельной осторожности при использовании. Экспериментируя с нетипичными значениями, не забывайте о необходимости проверки функциональности.

Управление фокусом в динамическом контенте

В динамических веб-приложениях регулирование фокуса с помощью tabindex="-1" и JavaScript является способом акцентирования внимания на новопоявившихся элементах, таких как модальные окна, не меняя их положения в порядке переключения.

Визуализация

Можно представить, что tabindex — это своего рода управляющий клавиатурным переключением между элементами.

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@----1----@----3----@
|  Главная|  Контакты|
@---------@---------@
    👆
 (Клавиша Tab)
    👇
@----2----@----4----@
|   О нас |  Услуги |
@---------@---------@

С помощью tabindex каждая "станция" получает свой номер в маршрутном порядке.

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- Главная (`tabindex="1"`)
- О нас (`tabindex="2"`)
- Контакты (`tabindex="3"`)
- Услуги (`tabindex="4"`)

При нажатии клавиши Tab фокус будет перемещаться с одной "остановки" на другую в соответствии с установленным порядком.

Экстремальные возможности с помощью tabindex

От "оживления" элементов, вроде <div> и <span>, до регулирования фокуса на динамически изменяющихся элементах — tabindex предоставляет обширные возможности для улучшения пользовательского взаимодействия.

Волшебство tabindex: создание доступных виджетов

Благодаря tabindex="0" интерфейсные виджеты становятся доступными для управления с помощью клавиатуры. С tabindex="-1" они могут получать фокус только программно, что способствует сохранению доступности и упрощает взаимодействие.

Tabindex и скриптинг: информирование пользователя

С помощью element.focus() для элементов, определённые как tabindex="-1", и JavaScript вы можете динамически управлять переключением фокуса при появлении нового содержимого или в модальных окнах. Это позволяет пользователю следить за важными изменениями без необходимости полагаться только на визуальные сигналы.

Полезные материалы

  1. tabindex – HTML: язык гипертекстовой разметки | MDN — глубокое руководство по использованию tabindex.
  2. Атрибут tabindex в HTML – W3Schools — простое и добропонятное описание tabindex.
  3. WebAIM: Доступность при работе с клавиатурой – Tabindex — дополнительная информация о доступности и tabindex.
  4. HTML Стандарт — официальное определение атрибута tabindex.
  5. Полное руководство по созданию доступных компонентов на фронтенде — Smashing Magazine — тщательный обзор достижений в области доступности веб-компонентов.
  6. Фокусируемые элементы – таблица совместимости браузеров — изучите поведение элементов, которые можно фокусировать, и tabindex в различных браузерах.
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Георгий Рожков

специалист по доступности

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