Использование Google Material Icons офлайн: руководство

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Быстрый ответ

Для внедрения иконок Material Design обеспечивающего работу в режиме офлайн, всё, что вам нужно, это загрузить файлы шрифтов и соответствующие CSS-файлы, переместить их в директорию ресурсов вашего проекта и подключить CSS в ваш HTML-код:

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="путь-до-вашего-ресурса/material-icons.css">

Убедитесь, что в вашем CSS указан корректный локальный путь к файлам шрифтов с помощью @font-face :

CSS Скопировать код @font-face { font-family: 'Material Icons'; src: url('путь-до-вашего-ресурса/MaterialIcons-Regular.woff2') format('woff2'), url('путь-до-вашего-ресурса/MaterialIcons-Regular.woff') format('woff'), url('путь-до-вашего-ресурса/MaterialIcons-Regular.ttf') format('truetype'); }

Иконки вставляются следующим образом:

HTML Скопировать код <i class="material-icons">face</i>

В результате иконки будут доступны в офлайн-режиме, что уменьшает зависимость от внешних серверов и потенциально сокращает время загрузки.

Пошаговая инструкция: Установка

Чтобы включить работу с иконками Material Design в офлайн режиме, надо выполнить следующие шаги:

Скачайте последнюю версию (не ниже 3.0.2) с официального репозитория Material Design Icons на GitHub. Распакуйте скачанный архив и переместите папки 'icons' и 'font' в директорию вашего проекта. В CSS-файле замените ссылки на CDN на пути к ваших локальных ресурсам внутри @font-face . Тестируйте работу приложения, убедившись, что все иконки корректно отображаются без поключения к Интернету.

При использовании систем управления пакетами, таких как Bower или npm, обновлять иконки и управлять зависимостями становится проще.

Альтернативы: Что ещё можно рассмотреть?

Если стандартные иконки Material Design не подходят для вашего проекта, можно рассмотреть следующие варианты:

Проекты-альтернативы от сообщества : Постоянно обновляются и дорабатываются.

: Постоянно обновляются и дорабатываются. Создание собственных иконок : Платформы, такие как Fontello и IcoMoon, предлагают создать иконки на заказ.

: Платформы, такие как Fontello и IcoMoon, предлагают создать иконки на заказ. CSS фреймворки: Многие из них включают иконки, дизайн которых основан на принципах Material Design.

Выбор опции зависит от ваших предпочтений и требований.

Интеграция с Angular: Дополнительные шаги

Если вы разработчик на Angular, то потребуется выполнить следующее:

Установите пакет material-icons-font посредством npm — этот пакет создан специально для Angular. Чтобы встроить в Angular-приложение, внесите CSS пакет в angular.json или styles.scss , а также, при необходимости, настройте Webpack для управления зависимостями.

Кроссбраузерность: Обеспечим поддержку всех браузеров

Выбор формата шрифта иконок влияет на поддержку различных браузеров:

WOFF2 : Современный и компактный формат.

: Современный и компактный формат. WOFF : Подходит для большинства браузеров.

: Подходит для большинства браузеров. TTF: Нужен для старых версий браузеров, которые не поддерживают WOFF.

Добавьте несколько форматов в @font-face , чтобы добиться совместимости со всеми возможными браузерами.

Визуализация

Сравним использование офлайн-иконок с управлением личной арт-галереей:

Markdown Скопировать код Онлайн иконки Офлайн иконки (🌐🖼) == 🛫 ==> {a_answer} (🏠🖼)

Визуальные подсказки:

Markdown Скопировать код 🌐🖼: Экспозиция ожидает открытия (зависимо от внешних серверов) 🏠🖼: Ваша персональная галерея (обеспечивает местное хранение – надежно и быстро)

Ваши любимые шедевры всегда доступны, даже когда нет подключения к Интернету!

Профессиональные рекомендации: Держите всё под контролем

Обеспечьте эффективность рабочего процесса, следуя этим советам:

Следите за актуальностями : Всегда используйте самую последнюю версию для доступа к новым возможностям и минимизации риска возникновения проблем.

: Всегда используйте самую последнюю версию для доступа к новым возможностям и минимизации риска возникновения проблем. В случае аварии : Пропишите local('Material Icons') в качестве запасного варианта.

: Пропишите в качестве запасного варианта. Будьте в курсе новостей : Подписывайтесь на сообщества проекта, чтобы вовремя обновлять иконки.

: Подписывайтесь на сообщества проекта, чтобы вовремя обновлять иконки. Соблюдайте правила: При использовании иконок, придерживайтесь лицензионного соглашения.

Решение возможных проблем: Будьте готовы к исправлению

Вот несколько распространенных проблем и способы их решения:

Ошибки в путях к файлам : Всегда внимательно проверяйте пути к файлам.

: Всегда внимательно проверяйте пути к файлам. Проблемы с производительностью : Оптимизируйте загрузку и распределение ресурсов.

: Оптимизируйте загрузку и распределение ресурсов. Тестирование в разных браузерах: Убедитесь, что иконки выглядят правильно в различных браузерах, чтобы быть готовым к любым непредвиденным ситуациям.

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