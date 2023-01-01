Использование Google Material Icons офлайн: руководство#Веб-разработка #CSS и верстка #UI/UX
Быстрый ответ
Для внедрения иконок Material Design обеспечивающего работу в режиме офлайн, всё, что вам нужно, это загрузить файлы шрифтов и соответствующие CSS-файлы, переместить их в директорию ресурсов вашего проекта и подключить CSS в ваш HTML-код:
<link rel="stylesheet" href="путь-до-вашего-ресурса/material-icons.css">
Убедитесь, что в вашем CSS указан корректный локальный путь к файлам шрифтов с помощью
@font-face:
@font-face {
font-family: 'Material Icons';
src: url('путь-до-вашего-ресурса/MaterialIcons-Regular.woff2') format('woff2'),
url('путь-до-вашего-ресурса/MaterialIcons-Regular.woff') format('woff'),
url('путь-до-вашего-ресурса/MaterialIcons-Regular.ttf') format('truetype');
}
Иконки вставляются следующим образом:
<i class="material-icons">face</i>
В результате иконки будут доступны в офлайн-режиме, что уменьшает зависимость от внешних серверов и потенциально сокращает время загрузки.
Пошаговая инструкция: Установка
Чтобы включить работу с иконками Material Design в офлайн режиме, надо выполнить следующие шаги:
- Скачайте последнюю версию (не ниже 3.0.2) с официального репозитория Material Design Icons на GitHub.
- Распакуйте скачанный архив и переместите папки 'icons' и 'font' в директорию вашего проекта.
- В CSS-файле замените ссылки на CDN на пути к ваших локальных ресурсам внутри
@font-face.
- Тестируйте работу приложения, убедившись, что все иконки корректно отображаются без поключения к Интернету.
При использовании систем управления пакетами, таких как Bower или npm, обновлять иконки и управлять зависимостями становится проще.
Альтернативы: Что ещё можно рассмотреть?
Если стандартные иконки Material Design не подходят для вашего проекта, можно рассмотреть следующие варианты:
- Проекты-альтернативы от сообщества: Постоянно обновляются и дорабатываются.
- Создание собственных иконок: Платформы, такие как Fontello и IcoMoon, предлагают создать иконки на заказ.
- CSS фреймворки: Многие из них включают иконки, дизайн которых основан на принципах Material Design.
Выбор опции зависит от ваших предпочтений и требований.
Интеграция с Angular: Дополнительные шаги
Если вы разработчик на Angular, то потребуется выполнить следующее:
- Установите пакет
material-icons-fontпосредством npm — этот пакет создан специально для Angular.
- Чтобы встроить в Angular-приложение, внесите CSS пакет в
angular.jsonили
styles.scss, а также, при необходимости, настройте Webpack для управления зависимостями.
Кроссбраузерность: Обеспечим поддержку всех браузеров
Выбор формата шрифта иконок влияет на поддержку различных браузеров:
- WOFF2: Современный и компактный формат.
- WOFF: Подходит для большинства браузеров.
- TTF: Нужен для старых версий браузеров, которые не поддерживают WOFF.
Добавьте несколько форматов в
@font-face, чтобы добиться совместимости со всеми возможными браузерами.
Визуализация
Сравним использование офлайн-иконок с управлением личной арт-галереей:
Онлайн иконки Офлайн иконки
(🌐🖼) == 🛫 ==> {a_answer} (🏠🖼)
Визуальные подсказки:
🌐🖼: Экспозиция ожидает открытия (зависимо от внешних серверов)
🏠🖼: Ваша персональная галерея (обеспечивает местное хранение – надежно и быстро)
Ваши любимые шедевры всегда доступны, даже когда нет подключения к Интернету!
Профессиональные рекомендации: Держите всё под контролем
Обеспечьте эффективность рабочего процесса, следуя этим советам:
- Следите за актуальностями: Всегда используйте самую последнюю версию для доступа к новым возможностям и минимизации риска возникновения проблем.
- В случае аварии: Пропишите
local('Material Icons')в качестве запасного варианта.
- Будьте в курсе новостей: Подписывайтесь на сообщества проекта, чтобы вовремя обновлять иконки.
- Соблюдайте правила: При использовании иконок, придерживайтесь лицензионного соглашения.
Решение возможных проблем: Будьте готовы к исправлению
Вот несколько распространенных проблем и способы их решения:
- Ошибки в путях к файлам: Всегда внимательно проверяйте пути к файлам.
- Проблемы с производительностью: Оптимизируйте загрузку и распределение ресурсов.
- Тестирование в разных браузерах: Убедитесь, что иконки выглядят правильно в различных браузерах, чтобы быть готовым к любым непредвиденным ситуациям.
Полезные материалы
- GitHub – google/material-design-icons — официальный репозиторий Material Design Icons.
- Руководство по использованию Material Icons — детальное описание того, как применять иконки в HTML.
- Fontello — инструмент для создания индивидуальных шрифтов с иконками.
- IcoMoon App — сервис для настройки и объединения иконок в шрифты.
- material-design-icons – npm — удобный npm-пакет для доступа к иконкам в офлайн-режиме.
- Подключение шрифтов с использованием @font-face — руководство от CSS-Tricks по самостоятельному хостингу шрифтов, включая Material Icons.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда