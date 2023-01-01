Использование getElementsByName в JavaScript: решаем проблему

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Быстрый ответ

Чтобы в JavaScript получить доступ к элементам по их имени, используйте метод document.getElementsByName('elementName') . В результате будет возвращён NodeList — список элементов с указанным именем.

Выборка нескольких элементов:

JS Скопировать код var elements = document.getElementsByName('exampleName');

Для обращения к одному уникальному элементу:

JS Скопировать код var element = document.getElementsByName('uniqueName')[0];

NodeList можно перебрать при помощи цикла, а к элементам можно обращаться по индексу, например, [0] для первого элемента.

Для получения значения поля ввода используйте следующий код:

JS Скопировать код document.getElementsByName("acc")[0].value;

Больше о NodeList

Метод getElementsByName возвращает не просто объект, а NodeList . Вот как можно осуществить перебор такого списка и обратиться к свойствам его элементов:

JS Скопировать код var elements = document.getElementsByName('userInput'); if (elements.length > 0) { var firstValue = elements[0].value; // Обращаемся к первому элементу с внимательностью, достойной Боба Росса. }

Современный подход: работа с querySelector

Для выбора элементов в JavaScript рекомендуется использовать querySelector .

JS Скопировать код var elementValue = document.querySelector('[name="uniqueName"]').value;

Такой подход упрощает код и освобождает от необходимости работы с NodeList , если требуется получить значение только одного элемента.

Призрачные элементы в коде: обработка отсутствующих элементов

Бывают ситуации, когда искомых элементов в документе нет, и это может вызвать ошибки. Чтобы избежать неприятностей, всегда проверяйте на null:

JS Скопировать код var element = document.getElementsByName('nonExistentName')[0]; if (element) { var value = element.value; // Если ты можешь меня видеть, то я не призрак! } else { // Видимо, пришло время вызвать охотников за привидениями... }

Тонкая настройка для повышения производительности

Если требуется оптимизация производительности или работа с сложным DOM, используйте ID или конкретные селекторы. getElementById может дать более быстрый результат:

JS Скопировать код var elementById = document.getElementById('uniqueId'); // Флэш! А-ах! Спаситель Вселенной!

Рекомендации для получения данных из полей ввода

Вполне обычная операция – это извлечение значений из полей ввода при валидации или обработке форм:

JS Скопировать код function validate() { var nameElement = document.getElementsByName('username')[0]; if (nameElement && nameElement.value) { // Выполняем валидацию alert('Имя пользователя: ' + nameElement.value); // Эй, имя пользователя, где ты скрываешься? } else { alert('Поле ввода для имени пользователя не найдено или пусто.'); } }

Визуализация

Представьте, что getElementsByName() это как если бы учитель вызывал учеников в классе по общему имени:

Markdown Скопировать код Класс: [Алиса, Боб, Чарли, Алиса] Учитель: "Все по имени Алиса?" Ответы класса: - 🙋‍♀️ "Я здесь!" - 🙅‍♂️ "Я – нет." - 🙅‍♂️ "И я не Алиса." - 🙋‍♀️ "А я – да!"

getElementsByName('Alice') собирает всех "Алис", обращаясь к ним.

JS Скопировать код document.getElementsByName('Alice'); // Возвращает всех "Алис".

Результатом будет NodeList, включающий каждую обнаруженную "Алису".

Избегаем подводных камней

Будьте внимательны: Имена атрибутов чувствительны к регистру:

JS Скопировать код var elements = document.getElementsByName('CaseSensitiveName');

Проблема отсутствия уникальности: Разные элементы могут иметь одно и то же имя.

Несовместимость со старыми браузерами: Метод getElementsByName работает в современных браузерах, но если ваша аудитория использует старые версии, будьте готовы к возможным несоответствиям.

Проверка длины: Перед тем, как обратиться к элементам NodeList, проверьте их количество, чтобы не получить неожиданное значение undefined :

JS Скопировать код if (elements.length > 0) { var value = elements[0].value; }

Улучшим свой JavaScript

Следуя лучшим практикам и современным трендам, вы повысите качество своего кода, его эффективность и простоту поддержки:

Для объявления переменных лучше использовать let и const вместо var .

и вместо . Сократите код, отдавая предпочтение querySelector , если вам не требуется работать с NodeList .

, если вам не требуется работать с . Обязательно выполняйте валидацию и проверку на null перед обращением к свойствам элемента.

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