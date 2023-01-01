Использование getElementsByName в JavaScript: решаем проблему#Основы JavaScript #Работа с DOM
Быстрый ответ
Чтобы в JavaScript получить доступ к элементам по их имени, используйте метод
document.getElementsByName('elementName'). В результате будет возвращён NodeList — список элементов с указанным именем.
Выборка нескольких элементов:
var elements = document.getElementsByName('exampleName');
Для обращения к одному уникальному элементу:
var element = document.getElementsByName('uniqueName')[0];
NodeList можно перебрать при помощи цикла, а к элементам можно обращаться по индексу, например,
[0] для первого элемента.
Для получения значения поля ввода используйте следующий код:
document.getElementsByName("acc")[0].value;
Больше о NodeList
Метод
getElementsByName возвращает не просто объект, а
NodeList. Вот как можно осуществить перебор такого списка и обратиться к свойствам его элементов:
var elements = document.getElementsByName('userInput');
if (elements.length > 0) {
var firstValue = elements[0].value; // Обращаемся к первому элементу с внимательностью, достойной Боба Росса.
}
Современный подход: работа с querySelector
Для выбора элементов в JavaScript рекомендуется использовать
querySelector.
var elementValue = document.querySelector('[name="uniqueName"]').value;
Такой подход упрощает код и освобождает от необходимости работы с
NodeList, если требуется получить значение только одного элемента.
Призрачные элементы в коде: обработка отсутствующих элементов
Бывают ситуации, когда искомых элементов в документе нет, и это может вызвать ошибки. Чтобы избежать неприятностей, всегда проверяйте на null:
var element = document.getElementsByName('nonExistentName')[0];
if (element) {
var value = element.value; // Если ты можешь меня видеть, то я не призрак!
} else {
// Видимо, пришло время вызвать охотников за привидениями...
}
Тонкая настройка для повышения производительности
Если требуется оптимизация производительности или работа с сложным DOM, используйте ID или конкретные селекторы.
getElementById может дать более быстрый результат:
var elementById = document.getElementById('uniqueId'); // Флэш! А-ах! Спаситель Вселенной!
Рекомендации для получения данных из полей ввода
Вполне обычная операция – это извлечение значений из полей ввода при валидации или обработке форм:
function validate() {
var nameElement = document.getElementsByName('username')[0];
if (nameElement && nameElement.value) {
// Выполняем валидацию
alert('Имя пользователя: ' + nameElement.value); // Эй, имя пользователя, где ты скрываешься?
} else {
alert('Поле ввода для имени пользователя не найдено или пусто.');
}
}
Визуализация
Представьте, что
getElementsByName() это как если бы учитель вызывал учеников в классе по общему имени:
Класс: [Алиса, Боб, Чарли, Алиса]
Учитель: "Все по имени Алиса?"
Ответы класса:
- 🙋♀️ "Я здесь!"
- 🙅♂️ "Я – нет."
- 🙅♂️ "И я не Алиса."
- 🙋♀️ "А я – да!"
getElementsByName('Alice') собирает всех "Алис", обращаясь к ним.
document.getElementsByName('Alice'); // Возвращает всех "Алис".
Результатом будет NodeList, включающий каждую обнаруженную "Алису".
Избегаем подводных камней
Будьте внимательны: Имена атрибутов чувствительны к регистру:
var elements = document.getElementsByName('CaseSensitiveName');
Проблема отсутствия уникальности: Разные элементы могут иметь одно и то же имя.
Несовместимость со старыми браузерами: Метод
getElementsByName работает в современных браузерах, но если ваша аудитория использует старые версии, будьте готовы к возможным несоответствиям.
Проверка длины: Перед тем, как обратиться к элементам NodeList, проверьте их количество, чтобы не получить неожиданное значение
undefined:
if (elements.length > 0) {
var value = elements[0].value;
}
Улучшим свой JavaScript
Следуя лучшим практикам и современным трендам, вы повысите качество своего кода, его эффективность и простоту поддержки:
- Для объявления переменных лучше использовать
letи
constвместо
var.
- Сократите код, отдавая предпочтение
querySelector, если вам не требуется работать с
NodeList.
- Обязательно выполняйте валидацию и проверку на null перед обращением к свойствам элемента.
Полезные материалы
- Document: getElementsByName() method – Web APIs | MDN — Подробное описание использования метода
getElementsByName.
- Selectors API Level 1 — Официальная спецификация W3C по методам выбора элементов DOM.
- Searching: getElement, querySelector — Всеобъемлющий гид по поиску элементов в DOM.
- How browsers work | Articles | web.dev — Аналитический обзор процесса интерпретации DOM браузерами.
- The Difference Between ID and Class | CSS-Tricks — Исподробно о разнице между ID и классами.
- The Basics of DOM Manipulation in Vanilla JavaScript (No jQuery) — SitePoint — Советы по работе с DOM без использования jQuery.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик