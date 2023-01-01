Использование async и defer в HTML: работа и обратная совместимость#Подключение JavaScript #Скрипты и атрибуты defer/async #Оптимизация загрузки
Быстрый ответ
Технически, использование
async и
defer в паре в теге script обосновано 😲, однако, поскольку
async имеет приоритет перед
defer, такая комбинация выглядит бессмысленной. Пример их совместного применения на практике:
<script src="EverSeenAScriptRunFast.js" async defer></script> <!-- `async` в приоритете, `defer` неучтён -->
Если же важно, чтобы скрипт выполнялся после полного разбора HTML, используйте только
defer:
<script src="PatientlyWaiting.js" defer></script>
Теперь давайте разберемся, когда и зачем применять эти атрибуты.
Async и Defer: соревнование за оптимальную загрузку
В структуре вашего HTML-документа разворачивается шахматный матч, где
async и
defer выполняют роль стратегически значимых шахматных фигур, соревнующихся за оптимальную загрузку скриптов.
Как функционируют async и defer
Атрибут
async шахматисты могут сравнить с коней, который передвигается без привязки к остальным фигурам, позволяя скриптам загружаться параллельно с разбором HTML, ускоряя этот процесс.
Defer, напротив, — это слон, выжидающий своего часа и откладывающий исполнение скрипта до окончания парсинга HTML.
Обеспечение обратной совместимости
Async появился только в IE10, в то время как
defer знаком нам с IE 5.5. Если вам важна совместимость со старыми браузерами, выбирайте
defer.
Знание ходов: последовательность выполнения скриптов
Скрипты с
defer исполняются в порядке их очередности в документе, в отличие от
async, которые запускаются, как попало, поэтому важный порядок загрузки может быть нарушен.
Изменение правил: сочетание async и defer
Использование async и defer одновременно напоминают игру конем и слоном за один ход — эффективность такого хода сомнительна, так как
async всегда будет преобладать.
Улучшение ходов: стратегия загрузки скриптов
Подумайте о объединении файлов, учтите их взаимозависимость и влияние на скорость загрузки, чтобы оптимизировать производительность. Это поможет правильно выбрать между
async и
defer.
Визуализация
Вообразите кулинарный поединок шеф-поваров...
Шеф 1👨🍳: Сразу приступает к приготовлению пасты (async), не дожидаясь, пока вода закипит.
Шеф 2👩🍳: Дает чесноку подрумяниться (DOMContentLoaded), а затем быстро сервирует пасту (defer).
Если использовать и async, и defer одновременно:
Шеф 3👨🍳👩🍳: Бросает сырую пасту в ещё холодную воду и ждёт, когда она закипит. Ой-ой 🤷!
Лучше выберите одного шефа: либо Спонтанного 👨🍳, либо Тщательного 👩🍳, чтобы паста получилась идеальной! 🍝
Кулинарная книга программиста: Как использовать async и defer
Когда async — ваш незаменимый ингредиент
Async уместен для скриптов, которые не связаны с другими, например, для системы аналитики или маркетинговых модулей. Эти скрипты могут загружаться и выполняться параллельно, не дожидаясь полной обработки документа.
Когда defer добавляет вкуса ожиданию
Defer подходит для тех скриптов, которые требуют взаимодействия с DOM или другими скриптами, так как
defer гарантирует, что выполнение скрипта не начнётся до полной загрузки страницы, что актуально и в старых версиях браузеров.
Избегаем кулинарных ошибок
При использовании
async и
defer важно помнить о потенциальных рисках:
- Готовность DOM:
asyncможет привести к выполнению скриптов до того, как DOM будет полностью готов.
- Взаимозависимость скриптов: Чтобы избежать Бардака в порядке выполнения, предпочтите
defer, который обеспечит сохранение последовательности.
- Компромисс между производительностью: С
asyncстраница может загружаться быстрее, но последовательность обработки может оказаться хаотичной.
Полезные материалы
<script>: Элемент Script– HTML: HyperText Markup Language | MDN
- Атрибут async у тега script на сайте W3Schools
- Атрибут defer у тега script на сайте W3Schools
- Javascript – атрибуты async и defer у тега script на Stack Overflow
- Устранение JavaScript, блокирующего отображение в рекомендациях по скорости загрузки страниц от Google Developers
- Эффективная загрузка JavaScript с помощью defer и async от Flavio Copes
Тимур Селиванов
веб-инженер