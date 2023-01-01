Инструменты отладки HTML и CSS в Google Chrome

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того, чтобы настроить отладку аналогичную Firebug в браузере Google Chrome, зайдите в Инструменты разработчика Chrome ( Chrome DevTools ), используя F12 или Ctrl+Shift+I . Это позволяет работать с элементами страницы, наблюдать за ошибками в консоли, проанализировать сетевые запросы и исследовать производительность прямо в Chrome, без необходимости установки сторонних расширений.

Вы можете профессионально использовать инструменты отладки JavaScript, вносить мгновенные изменения в стили CSS, просто нажав правую кнопку мыши по соответствующему элементу и выбрав "Исследовать". Откройте для себя полный спектр интегрированных инструментов отладки Chrome, оставаясь в привычной вам обстановке браузера.

Разбираемся с инструментами разработчика Chrome

Инструменты разработчика Chrome включают в себя несколько панелей, каждая из которых обеспечивает решение конкретных задач, связанных с разработкой. Познакомьтесь с разделами DevTools:

Элементы : Позволяют исследовать и редактировать HTML и CSS в реальном времени.

: Позволяют исследовать и редактировать HTML и CSS в реальном времени. Консоль : Отображает сообщения лога или позволяет запускать JavaScript для быстрой отладки.

: Отображает сообщения лога или позволяет запускать JavaScript для быстрой отладки. Источники : Предоставляют возможность работы с точками останова и отладки JavaScript.

: Предоставляют возможность работы с точками останова и отладки JavaScript. Сеть : Дает возможность мониторить запросы и анализировать сетевую активность.

: Дает возможность мониторить запросы и анализировать сетевую активность. Производительность : Помогает измерять и улучшать скорость загрузки страницы.

: Помогает измерять и улучшать скорость загрузки страницы. Память : Позволяют решать проблемы с утечкой памяти и управлять памятью JavaScript.

: Позволяют решать проблемы с утечкой памяти и управлять памятью JavaScript. Приложение : Наделяет возможностью управлять ресурсами и взаимодействовать с веб-хранилищем.

: Наделяет возможностью управлять ресурсами и взаимодействовать с веб-хранилищем. Безопасность: Подсказывает как проверить и улучшить уровень безопасности веб-сайта.

Горячие клавиши

Ускорьте работу, используя горячие клавиши и упросите процессы аналогичными методами:

Cmd/Ctrl + Shift + C : Активирует режим "Исследовать элемент" в одно касание.

: Активирует режим "Исследовать элемент" в одно касание. Cmd/Ctrl + [ и Cmd/Ctrl + ] : Смотрите сразу несколько вкладок, какие-то из них в активном режиме.

: Смотрите сразу несколько вкладок, какие-то из них в активном режиме. H : Возможность скрыть или показать выбранные элементы.

: Возможность скрыть или показать выбранные элементы. Cmd/Ctrl + F: Осуществляет поиск по активной панели.

Решение типичных проблем

Как оправиться с проблемами по части:

Не видны изменения CSS : Проверьте, не были ли стили перезаписаны (они будут выделены).

: Проверьте, не были ли стили перезаписаны (они будут выделены). Не работает отладка JavaScript : Убедитесь в отсутствии ошибок в консоли и предварительной загрузке скриптов.

: Убедитесь в отсутствии ошибок в консоли и предварительной загрузке скриптов. Скорость загрузки страницы: На вкладке "Сеть" можно посмотреть, не замедляют ли загрузку определенные скрипты.

Визуализация

Если вы ищете альтернативу Firebug для Chrome, попробуйте Инструменты разработчика Chrome:

Markdown Скопировать код | Инструменты разработчика Chrome | | ------------------------------------ | | 🖥️ Веб-консоль | // Незаменимый инструмент отладки в реальном времени. | 🔎 Инспектор элементов | // Увеличительное стекло для HTML и CSS. | 🕵️ Отладчик JS | // Ваши проблемы с JavaScript уйдут при использовании этого инструмента. | 📏 Профилировщик производительности | // Помощник для улучшения производительности вашего сайта. | 📈 Монитор сети | // Следите за сетевыми запросами без заторов и задержек!

Настройка и расширение инструментов DevTools

Персонализация инструментов

Хотите расширить возможности ваших Инструментов разработчика Chrome? Несколько различных способов:

Темы : Меняйте внешний вид интерфейса, исходя из ваших предпочтений.

: Меняйте внешний вид интерфейса, исходя из ваших предпочтений. Рабочие проекты : Синхронизация файлов на компьютере с проектом в сети для быстрого и легкого редактирования кода.

: Синхронизация файлов на компьютере с проектом в сети для быстрого и легкого редактирования кода. Расширения: Улучшите свои возможности через дополнительные расширения.

Рабочие процессы разработчиков

Инструменты разработчика Chrome подходят для разных нужд:

Тестирование отзывчивости : Используйте "режим устройства" для эмуляции различных мобильных устройств.

: Используйте "режим устройства" для эмуляции различных мобильных устройств. Отладка API : Следите и исправляйте ошибки AJAX-запросов и ответов API.

: Следите и исправляйте ошибки AJAX-запросов и ответов API. Пользовательские скрипты: Создайте свои собственные Сниппеты кода для выполнения стандартных проверок.

Работа в команде

Облегчите совместную работу с командой посредством DevTools:

Общие настройки : Вы можете экспортировать и импортировать настройки инструментов для совместной работы.

: Вы можете экспортировать и импортировать настройки инструментов для совместной работы. Удаленная отладка: Отладка контента на мобильных устройствах с использованием проброса портов и эмуляции устройств.

Полезные материалы