Инструменты отладки HTML и CSS в Google Chrome#Основы HTML #CSS и верстка #Отладка DevTools
Быстрый ответ
Для того, чтобы настроить отладку аналогичную Firebug в браузере Google Chrome, зайдите в Инструменты разработчика Chrome (
Chrome DevTools), используя
F12 или
Ctrl+Shift+I. Это позволяет работать с элементами страницы, наблюдать за ошибками в консоли, проанализировать сетевые запросы и исследовать производительность прямо в Chrome, без необходимости установки сторонних расширений.
Вы можете профессионально использовать инструменты отладки JavaScript, вносить мгновенные изменения в стили CSS, просто нажав правую кнопку мыши по соответствующему элементу и выбрав "Исследовать". Откройте для себя полный спектр интегрированных инструментов отладки Chrome, оставаясь в привычной вам обстановке браузера.
Разбираемся с инструментами разработчика Chrome
Обзор панели DevTools
Инструменты разработчика Chrome включают в себя несколько панелей, каждая из которых обеспечивает решение конкретных задач, связанных с разработкой. Познакомьтесь с разделами DevTools:
- Элементы: Позволяют исследовать и редактировать HTML и CSS в реальном времени.
- Консоль: Отображает сообщения лога или позволяет запускать JavaScript для быстрой отладки.
- Источники: Предоставляют возможность работы с точками останова и отладки JavaScript.
- Сеть: Дает возможность мониторить запросы и анализировать сетевую активность.
- Производительность: Помогает измерять и улучшать скорость загрузки страницы.
- Память: Позволяют решать проблемы с утечкой памяти и управлять памятью JavaScript.
- Приложение: Наделяет возможностью управлять ресурсами и взаимодействовать с веб-хранилищем.
- Безопасность: Подсказывает как проверить и улучшить уровень безопасности веб-сайта.
Горячие клавиши
Ускорьте работу, используя горячие клавиши и упросите процессы аналогичными методами:
- Cmd/Ctrl + Shift + C: Активирует режим "Исследовать элемент" в одно касание.
- Cmd/Ctrl + [ и Cmd/Ctrl + ]: Смотрите сразу несколько вкладок, какие-то из них в активном режиме.
- H: Возможность скрыть или показать выбранные элементы.
- Cmd/Ctrl + F: Осуществляет поиск по активной панели.
Решение типичных проблем
Как оправиться с проблемами по части:
- Не видны изменения CSS: Проверьте, не были ли стили перезаписаны (они будут выделены).
- Не работает отладка JavaScript: Убедитесь в отсутствии ошибок в консоли и предварительной загрузке скриптов.
- Скорость загрузки страницы: На вкладке "Сеть" можно посмотреть, не замедляют ли загрузку определенные скрипты.
Визуализация
Если вы ищете альтернативу Firebug для Chrome, попробуйте Инструменты разработчика Chrome:
| Инструменты разработчика Chrome |
| ------------------------------------ |
| 🖥️ Веб-консоль | // Незаменимый инструмент отладки в реальном времени.
| 🔎 Инспектор элементов | // Увеличительное стекло для HTML и CSS.
| 🕵️ Отладчик JS | // Ваши проблемы с JavaScript уйдут при использовании этого инструмента.
| 📏 Профилировщик производительности | // Помощник для улучшения производительности вашего сайта.
| 📈 Монитор сети | // Следите за сетевыми запросами без заторов и задержек!
Настройка и расширение инструментов DevTools
Персонализация инструментов
Хотите расширить возможности ваших Инструментов разработчика Chrome? Несколько различных способов:
- Темы: Меняйте внешний вид интерфейса, исходя из ваших предпочтений.
- Рабочие проекты: Синхронизация файлов на компьютере с проектом в сети для быстрого и легкого редактирования кода.
- Расширения: Улучшите свои возможности через дополнительные расширения.
Рабочие процессы разработчиков
Инструменты разработчика Chrome подходят для разных нужд:
- Тестирование отзывчивости: Используйте "режим устройства" для эмуляции различных мобильных устройств.
- Отладка API: Следите и исправляйте ошибки AJAX-запросов и ответов API.
- Пользовательские скрипты: Создайте свои собственные Сниппеты кода для выполнения стандартных проверок.
Работа в команде
Облегчите совместную работу с командой посредством DevTools:
- Общие настройки: Вы можете экспортировать и импортировать настройки инструментов для совместной работы.
- Удаленная отладка: Отладка контента на мобильных устройствах с использованием проброса портов и эмуляции устройств.
Полезные материалы
- Инструменты разработчика Chrome | Chrome для разработчиков — Ознакомьтесь с официальным руководством по Инструментам разработчика Chrome.
- Chrome для разработчиков – YouTube — Исследуйте возможности Инструментов разработчика Chrome с обучающими видео.
- Блог Chromium — Следите за последними новостями и уроками на тему работы с DevTools.
- Отладка расширений | Расширения | Chrome для разработчиков — Простое и понятное пошаговое руководство по отладке расширений Chrome.
- Протокол Инструментов разработчика Chrome — Автоматизируйте процессы с помощью API протокола DevTools.
- Самые новые вопросы 'google-chrome-devtools' – Stack Overflow — Присоединяйтесь к дискуссиям об использовании DevTools.
- console – Веб-API | MDN — Документация API консоли MDN раскрывает детали использования консоли JavaScript в Инструментах разработчика Chrome.
Ксения Сорокина
веб-техредактор