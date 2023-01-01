Импорт js-пакета из CDN в React: решение проблемы dwolla.js#Веб-разработка #React #Импорт и экспорт
Быстрый ответ
Чтобы интегрировать JavaScript-библиотеку в React, достаточно добавить тег
<script> с ссылкой на CDN в файл public/index.html:
<script src="https://cdn.example.com/library.min.js"></script>
Затем вы можете получить доступ к глобальной переменной библиотеки внутри ваших React-компонентов:
const MyComponent = () => {
console.log(LibraryGlobal.someMethod()); // Замените 'LibraryGlobal' на имя глобальной переменной из вашей библиотеки
};
Убедитесь, что библиотека полностью загрузилась перед тем как начать её использовать. Это можно проверить при помощи условных операторов или состояния компонента.
Лайфхак: Динамическое подключение внешних скриптов в React
Динамическое подключение script-тега в приложении React можно осуществить с помощью хука
useEffect:
useEffect(() => {
const script = document.createElement('script');
script.src = 'https://cdn.example.com/library.min.js';
script.async = true;
document.body.appendChild(script);
return () => {
document.body.removeChild(script);
};
}, []);
Если вы используете TypeScript, то необходимо сообщить ему о новой глобальной переменной:
declare global {
interface Window {
LibraryGlobal: any; // Глобальный объект библиотеки в 'window'
}
}
console.log(window.LibraryGlobal.someMethod());
Есть более быстрый вариант для тех, кто готов пойти на риск (но будет лучше, если вы этого не делаете в продакшене):
console.log((window as any).LibraryGlobal.someMethod());
Или сэкономьте себе время, используя react-helmet для управления внешними скриптами:
<Helmet>
<script src="https://cdn.example.com/library.min.js" type="text/javascript" />
</Helmet>
Взрослые приемы работы в React: управление статусами загрузки
Демонстрируйте зрелость вашего React-приложения, аккуратно управляя статусами загрузки внешних ресурсов.
Безопасность прежде всего: Риск использования внешних скриптов
Использование скриптов с CDN удобно, но не забывайте о безопасности. Возможно, было бы надежнее размещать скрипт на своём собственном сервере.
'Магическая' управление загрузкой скриптов с помощью React Helmet
Иногда требуется немного магии. Вам поможет
onChangeClientState:
<Helmet onChangeClientState={(newState, addedTags) => {
if (addedTags && addedTags.scriptTags) {
const scriptTag = addedTags.scriptTags.find(s => s.src === 'https://cdn.example.com/library.min.js');
if (scriptTag) {
scriptTag.onload = () => console.log('Библиотека загружена. Пора приложить её на практике!');
}
}
}}>
<script src="https://cdn.example.com/library.min.js" type="text/javascript" />
</Helmet>
TypeScript: Ваш ангел-хранитель
TypeScript предоставляет строгую типизацию, что повышает надёжность вашего приложения:
interface LibraryGlobal {
someMethod: () => ReturnType;
}
const carefulHandler: LibraryGlobal = (window as any).LibraryGlobal;
console.log(carefulHandler.someMethod());
Визуализация
- Ваше React-приложение — это дом (🏡).
- JavaScript-пакет, подключенный через CDN — это дерево (🌳).
- Вы роете яму (тег
<script>) и сажаете в неё дерево (ссылка на CDN):
<!-- Сажаем 'дерево' в наш дом -->
<script src="https://cdn.example.com/library.min.js"></script>
После этого ваши компоненты начинают использовать "плоды" этого дерева:
// Используем 'дерево' (библиотеку) в React-компонентах
const magicFruit = window.library.useMagicFruit();
И вуаля! Ваш дом (приложение) начинает радоваться от своего нового дерева 🌳.
Значимость правильной обработки ошибок
Важно, чтобы ваше приложение могло справиться с возможными проблемами при динамической загрузке скриптов:
const [isLoaded, setIsLoaded] = useState(false);
const [isError, setIsError] = useState(false);
useEffect(() => {
const script = document.createElement('script');
script.src = "https://cdn.example.com/library.min.js";
script.onload = () => setIsLoaded(true);
script.onerror = () => setIsError(true);
document.body.appendChild(script);
return () => {
document.body.removeChild(script);
};
}, []);
if (isError) {
// Реализуйте план "Б" или уведомите пользователя
}
Полезные материалы
- CDN Ссылки – React — официальное руководство React по работе с CDN.
- Добавление тега script в React/JSX – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow о способах интеграции script-тега в React.
- Хук useScript для React – useHooks — пример реализации хука для загрузки внешних скриптов.
- UNPKG — npm CDN для быстрого доступа к пакетам через браузер.
- react CDN от jsDelivr — CDN для размещения и доставки React и других JavaScript-библиотек.
Ольга Шадрина
React-разработчик