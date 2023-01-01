Импорт js-пакета из CDN в React: решение проблемы dwolla.js

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Быстрый ответ

Чтобы интегрировать JavaScript-библиотеку в React, достаточно добавить тег <script> с ссылкой на CDN в файл public/index.html:

HTML Скопировать код <script src="https://cdn.example.com/library.min.js"></script>

Затем вы можете получить доступ к глобальной переменной библиотеки внутри ваших React-компонентов:

jsx Скопировать код const MyComponent = () => { console.log(LibraryGlobal.someMethod()); // Замените 'LibraryGlobal' на имя глобальной переменной из вашей библиотеки };

Убедитесь, что библиотека полностью загрузилась перед тем как начать её использовать. Это можно проверить при помощи условных операторов или состояния компонента.

Лайфхак: Динамическое подключение внешних скриптов в React

Динамическое подключение script-тега в приложении React можно осуществить с помощью хука useEffect :

jsx Скопировать код useEffect(() => { const script = document.createElement('script'); script.src = 'https://cdn.example.com/library.min.js'; script.async = true; document.body.appendChild(script); return () => { document.body.removeChild(script); }; }, []);

Если вы используете TypeScript, то необходимо сообщить ему о новой глобальной переменной:

typescript Скопировать код declare global { interface Window { LibraryGlobal: any; // Глобальный объект библиотеки в 'window' } } console.log(window.LibraryGlobal.someMethod());

Есть более быстрый вариант для тех, кто готов пойти на риск (но будет лучше, если вы этого не делаете в продакшене):

typescript Скопировать код console.log((window as any).LibraryGlobal.someMethod());

Или сэкономьте себе время, используя react-helmet для управления внешними скриптами:

jsx Скопировать код <Helmet> <script src="https://cdn.example.com/library.min.js" type="text/javascript" /> </Helmet>

Взрослые приемы работы в React: управление статусами загрузки

Демонстрируйте зрелость вашего React-приложения, аккуратно управляя статусами загрузки внешних ресурсов.

Безопасность прежде всего: Риск использования внешних скриптов

Использование скриптов с CDN удобно, но не забывайте о безопасности. Возможно, было бы надежнее размещать скрипт на своём собственном сервере.

'Магическая' управление загрузкой скриптов с помощью React Helmet

Иногда требуется немного магии. Вам поможет onChangeClientState :

jsx Скопировать код <Helmet onChangeClientState={(newState, addedTags) => { if (addedTags && addedTags.scriptTags) { const scriptTag = addedTags.scriptTags.find(s => s.src === 'https://cdn.example.com/library.min.js'); if (scriptTag) { scriptTag.onload = () => console.log('Библиотека загружена. Пора приложить её на практике!'); } } }}> <script src="https://cdn.example.com/library.min.js" type="text/javascript" /> </Helmet>

TypeScript: Ваш ангел-хранитель

TypeScript предоставляет строгую типизацию, что повышает надёжность вашего приложения:

typescript Скопировать код interface LibraryGlobal { someMethod: () => ReturnType; } const carefulHandler: LibraryGlobal = (window as any).LibraryGlobal; console.log(carefulHandler.someMethod());

Визуализация

Ваше React-приложение — это дом (🏡).

JavaScript-пакет, подключенный через CDN — это дерево (🌳).

Вы роете яму (тег <script> ) и сажаете в неё дерево (ссылка на CDN):

HTML Скопировать код <!-- Сажаем 'дерево' в наш дом --> <script src="https://cdn.example.com/library.min.js"></script>

После этого ваши компоненты начинают использовать "плоды" этого дерева:

JS Скопировать код // Используем 'дерево' (библиотеку) в React-компонентах const magicFruit = window.library.useMagicFruit();

И вуаля! Ваш дом (приложение) начинает радоваться от своего нового дерева 🌳.

Значимость правильной обработки ошибок

Важно, чтобы ваше приложение могло справиться с возможными проблемами при динамической загрузке скриптов:

jsx Скопировать код const [isLoaded, setIsLoaded] = useState(false); const [isError, setIsError] = useState(false); useEffect(() => { const script = document.createElement('script'); script.src = "https://cdn.example.com/library.min.js"; script.onload = () => setIsLoaded(true); script.onerror = () => setIsError(true); document.body.appendChild(script); return () => { document.body.removeChild(script); }; }, []); if (isError) { // Реализуйте план "Б" или уведомите пользователя }

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