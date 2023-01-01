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Импорт js-пакета из CDN в React: решение проблемы dwolla.js
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Импорт js-пакета из CDN в React: решение проблемы dwolla.js

#Веб-разработка  #React  #Импорт и экспорт  
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Быстрый ответ

Чтобы интегрировать JavaScript-библиотеку в React, достаточно добавить тег <script> с ссылкой на CDN в файл public/index.html:

HTML
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<script src="https://cdn.example.com/library.min.js"></script>

Затем вы можете получить доступ к глобальной переменной библиотеки внутри ваших React-компонентов:

jsx
Скопировать код
const MyComponent = () => {
  console.log(LibraryGlobal.someMethod());  // Замените 'LibraryGlobal' на имя глобальной переменной из вашей библиотеки
};

Убедитесь, что библиотека полностью загрузилась перед тем как начать её использовать. Это можно проверить при помощи условных операторов или состояния компонента.

Пошаговый план для смены профессии

Лайфхак: Динамическое подключение внешних скриптов в React

Динамическое подключение script-тега в приложении React можно осуществить с помощью хука useEffect:

jsx
Скопировать код
useEffect(() => {
  const script = document.createElement('script');
  script.src = 'https://cdn.example.com/library.min.js';
  script.async = true;

  document.body.appendChild(script);

  return () => {
    document.body.removeChild(script);
  };
}, []);

Если вы используете TypeScript, то необходимо сообщить ему о новой глобальной переменной:

typescript
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declare global {
  interface Window {
    LibraryGlobal: any;  // Глобальный объект библиотеки в 'window'
  }
}
console.log(window.LibraryGlobal.someMethod());

Есть более быстрый вариант для тех, кто готов пойти на риск (но будет лучше, если вы этого не делаете в продакшене):

typescript
Скопировать код
console.log((window as any).LibraryGlobal.someMethod());

Или сэкономьте себе время, используя react-helmet для управления внешними скриптами:

jsx
Скопировать код
<Helmet>
  <script src="https://cdn.example.com/library.min.js" type="text/javascript" />
</Helmet>

Взрослые приемы работы в React: управление статусами загрузки

Демонстрируйте зрелость вашего React-приложения, аккуратно управляя статусами загрузки внешних ресурсов.

Безопасность прежде всего: Риск использования внешних скриптов

Использование скриптов с CDN удобно, но не забывайте о безопасности. Возможно, было бы надежнее размещать скрипт на своём собственном сервере.

'Магическая' управление загрузкой скриптов с помощью React Helmet

Иногда требуется немного магии. Вам поможет onChangeClientState:

jsx
Скопировать код
<Helmet onChangeClientState={(newState, addedTags) => {
  if (addedTags && addedTags.scriptTags) {
    const scriptTag = addedTags.scriptTags.find(s => s.src === 'https://cdn.example.com/library.min.js');
    if (scriptTag) {
      scriptTag.onload = () => console.log('Библиотека загружена. Пора приложить её на практике!');
    }
  }
}}>
  <script src="https://cdn.example.com/library.min.js" type="text/javascript" />
</Helmet>

TypeScript: Ваш ангел-хранитель

TypeScript предоставляет строгую типизацию, что повышает надёжность вашего приложения:

typescript
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interface LibraryGlobal {
  someMethod: () => ReturnType;
}

const carefulHandler: LibraryGlobal = (window as any).LibraryGlobal;
console.log(carefulHandler.someMethod());

Визуализация

  • Ваше React-приложение — это дом (🏡).
  • JavaScript-пакет, подключенный через CDN — это дерево (🌳).
  • Вы роете яму (тег <script>) и сажаете в неё дерево (ссылка на CDN):
HTML
Скопировать код
<!-- Сажаем 'дерево' в наш дом -->
<script src="https://cdn.example.com/library.min.js"></script>

После этого ваши компоненты начинают использовать "плоды" этого дерева:

JS
Скопировать код
// Используем 'дерево' (библиотеку) в React-компонентах
const magicFruit = window.library.useMagicFruit();

И вуаля! Ваш дом (приложение) начинает радоваться от своего нового дерева 🌳.

Значимость правильной обработки ошибок

Важно, чтобы ваше приложение могло справиться с возможными проблемами при динамической загрузке скриптов:

jsx
Скопировать код
const [isLoaded, setIsLoaded] = useState(false);
const [isError, setIsError] = useState(false);

useEffect(() => {
  const script = document.createElement('script');
  script.src = "https://cdn.example.com/library.min.js";
  script.onload = () => setIsLoaded(true);
  script.onerror = () => setIsError(true);

  document.body.appendChild(script);

  return () => {
    document.body.removeChild(script);
  };
}, []);

if (isError) {
  // Реализуйте план "Б" или уведомите пользователя
}

Полезные материалы

  1. CDN Ссылки – React — официальное руководство React по работе с CDN.
  2. Добавление тега script в React/JSX – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow о способах интеграции script-тега в React.
  3. Хук useScript для React – useHooks — пример реализации хука для загрузки внешних скриптов.
  4. UNPKG — npm CDN для быстрого доступа к пакетам через браузер.
  5. react CDN от jsDelivr — CDN для размещения и доставки React и других JavaScript-библиотек.
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Как интегрировать JavaScript-библиотеку из CDN в React?
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Ольга Шадрина

React-разработчик

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