HTML-код для символа галочки: как найти и использовать

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Быстрый ответ

Если вам требуется отобразить галку в HTML, используйте HTML-сущности ✓ (✓) для обычной или ✔ (✔) для полужирной галки. Внесите эти коды прямо в HTML-документ, чтобы отобразить соответствующие символы.

Пример:

HTML Скопировать код <p>Галка: ✓ (✓) <!-- Простой дизайн галки подчеркивает ее элегантность. --></p> <p>Полужирная галка: ✔ (✔) <!-- Яркий и решительный символ. --></p>

Альтернативы: Варианты изображений

HTML-сущности – это прекрасный выбор в силу их простоты. Однако есть случаи, когда они не подойдут. Для поддержки старых браузеров вы можете использовать изображения:

HTML Скопировать код <img src="checkmark.png" alt="Галка"> <!-- Нередко одно изображение говорит больше слов. -->

Не забывайте уточнить права на использование изображения и добавить в атрибут alt описание, что оказывается жизненно необходимым для людей, использующих скринридеры.

Шестнадцатеричное и десятичное кодирование

Каждый символ галки имеет свое шестнадцатеричное и десятичное кодирование:

Шестнадцатеричное: ✓ (✓) или ✔ (✔)

(✓) или (✔) Десятичное: ✓ (✓) или ✔ (✔)

Шестнадцатеричное кодирование чаще используется: оно читается легче, так как соответствует стандартам Unicode, но оба варианта отлично работают в HTML. Выбирайте тот, который более удобен для вас.

Альтернативы: Работаем со старыми браузерами

Совместная работа со старыми браузерами — это серьезный момент. Обязательно тестируйте страницы в различных окружениях. Если символы отображаются неправильно, подумайте об использовании изображений или CSS:

CSS Скопировать код .check::before { content: "✔"; // Используйте возможности CSS. }

Этот код CSS добавляет символ галки перед элементом с классом check .

Визуализация

Позвольте себе представить:

✓ – открывает путь к лаконичной галке.

Markdown Скопировать код Ключ: 🗝️ => Галка: ✓

✔ – дает доступ к более смелому представлению.

Markdown Скопировать код Ключ: 🔑 => Галка: ✔

HTML-сущности можно считать кузнецами, создающими ключи и символы.

Unicode: Мастер символов

Чтобы гарантировать корректное отображение галок и других символов, сохраняйте ваш HTML-файл в кодировке Unicode (UTF-8 или UTF-16). Это поможет избежать нежелательных искажений и проблем с отображением.

Кроме того, такие ресурсы как AmpWhat или список символов Unicode на Википедии могут стать отличным способом уйти дальше от простых галок, открывая палитру возможностей Unicode.

Стилизация: Наденьте платье на галку

Стилизация символов – это точка на "i". Используйте CSS для оформления HTML-сущностей галок:

CSS Скопировать код .custom-check { color: green; // Зеленый цвет ассоциируется с галкой в форме "Да" или "Нет". font-size: 2em; // Увеличиваем размер символа для лучшей видимости. }

Динамическое вставление: JavaScript приходит на помощь

Если вам нужен более динамический подход, используйте JavaScript для вставки галок в DOM:

JS Скопировать код document.getElementById('check-container').innerHTML = '✔'; // Используйте JavaScript для быстрого изменения содержимого.

Этот подход может оказаться полезным при необходимости интерактивного добавления символов "на лету".

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