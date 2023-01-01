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HTML-код для символа галочки: как найти и использовать

#Веб-разработка  #Основы HTML  #Текстовые элементы  
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Быстрый ответ

Если вам требуется отобразить галку в HTML, используйте HTML-сущности &#10003; (✓) для обычной или &#10004; (✔) для полужирной галки. Внесите эти коды прямо в HTML-документ, чтобы отобразить соответствующие символы.

Пример:

HTML
Скопировать код
<p>Галка: &#10003; (✓) <!-- Простой дизайн галки подчеркивает ее элегантность. --></p>
<p>Полужирная галка: &#10004; (✔) <!-- Яркий и решительный символ. --></p>
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Альтернативы: Варианты изображений

HTML-сущности – это прекрасный выбор в силу их простоты. Однако есть случаи, когда они не подойдут. Для поддержки старых браузеров вы можете использовать изображения:

HTML
Скопировать код
<img src="checkmark.png" alt="Галка"> <!-- Нередко одно изображение говорит больше слов. -->

Не забывайте уточнить права на использование изображения и добавить в атрибут alt описание, что оказывается жизненно необходимым для людей, использующих скринридеры.

Шестнадцатеричное и десятичное кодирование

Каждый символ галки имеет свое шестнадцатеричное и десятичное кодирование:

  • Шестнадцатеричное: &#x2713; (✓) или &#x2714; (✔)
  • Десятичное: &#10003; (✓) или &#10004; (✔)

Шестнадцатеричное кодирование чаще используется: оно читается легче, так как соответствует стандартам Unicode, но оба варианта отлично работают в HTML. Выбирайте тот, который более удобен для вас.

Альтернативы: Работаем со старыми браузерами

Совместная работа со старыми браузерами — это серьезный момент. Обязательно тестируйте страницы в различных окружениях. Если символы отображаются неправильно, подумайте об использовании изображений или CSS:

CSS
Скопировать код
.check::before {
  content: "✔"; // Используйте возможности CSS.
}

Этот код CSS добавляет символ галки перед элементом с классом check.

Визуализация

Позвольте себе представить:

&#10003; – открывает путь к лаконичной галке.

Markdown
Скопировать код
Ключ: 🗝️ => Галка: ✓

&#10004; – дает доступ к более смелому представлению.

Markdown
Скопировать код
Ключ: 🔑 => Галка: ✔

HTML-сущности можно считать кузнецами, создающими ключи и символы.

Unicode: Мастер символов

Чтобы гарантировать корректное отображение галок и других символов, сохраняйте ваш HTML-файл в кодировке Unicode (UTF-8 или UTF-16). Это поможет избежать нежелательных искажений и проблем с отображением.

Кроме того, такие ресурсы как AmpWhat или список символов Unicode на Википедии могут стать отличным способом уйти дальше от простых галок, открывая палитру возможностей Unicode.

Стилизация: Наденьте платье на галку

Стилизация символов – это точка на "i". Используйте CSS для оформления HTML-сущностей галок:

CSS
Скопировать код
.custom-check {
  color: green; // Зеленый цвет ассоциируется с галкой в форме "Да" или "Нет".
  font-size: 2em; // Увеличиваем размер символа для лучшей видимости.
}

Динамическое вставление: JavaScript приходит на помощь

Если вам нужен более динамический подход, используйте JavaScript для вставки галок в DOM:

JS
Скопировать код
document.getElementById('check-container').innerHTML = '&#10004;'; // Используйте JavaScript для быстрого изменения содержимого.

Этот подход может оказаться полезным при необходимости интерактивного добавления символов "на лету".

Полезные материалы

  1. HTML Standard — подробный осмотр именованных HTML-сущностей.
  2. HTML Unicode Dingbats — руководство по Unicode-символам, включая галку.
  3. Glyphs | CSS-Tricks — обширное пособие по использованию глифов в HTML.
  4. Entity – MDN Web Docs Glossary — подробное объяснение о том, что такое HTML-сущности, с практическими примерами.
  5. Character entity references in HTML 4 — полезная информация о сущностях предыдущих версий HTML.
  6. HTML Symbols, Entities and Codes — Toptal Designers — печатная таблица символов для удобного доступа.
  7. Discover Unicode Character Entities & Symbols | AmpWhat — удобный инструмент для исследования и использования Unicode символов в ваших проектах.
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Элина Баранова

разработчик Android

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