HTML-код апострофа: корректный символ &#8217;

HTML-код апострофа: корректный символ ’

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Быстрый ответ

Чтобы вставить апостроф в HTML, используйте HTML-сущности ' или ' – это обеспечит его совместимость и корректное отображение в различных браузерах.

Пример:

HTML Скопировать код <p>It's sunny.</p>

Отобразится как: Солнечно.

Варьируемые HTML-сущности для апострофа

Прямой и косой апострофы

Наличествуют, как правило, HTML-сущности и для прямого, и для косого апострофов. Числовая HTML-сущность для прямого апострофа — ' . В HTML5 настоятельно рекомендовано использовать именно ее. В случае же с косым апострофом подходит вариант ’ .

Любимый вопрос типографии

Вопрос выбора между прямым и косым апострофом во многом определяется нормами типографии. Профессионалы в создании книг и сайтов часто выбирают ’ ради эстетической привлекательности.

Зависимость от doctype

HTML-сущность ' описана в XML и XHTML, но не была представлена в HTML4, что обуславливает её отсутствие поддержки в старых браузерах.

Взаимосвязь апострофов, кавычек и кодировок

Одинарные кавычки

Одинарные кавычки в HTML легко вставить с помощью таких сущностей как ‘ и ’ . Это позволяет их визуально вписать в естественный текстовый контекст.

Двойные кавычки

Для двойных кавычек предусмотрены HTML-сущности “ и ” , что создаёт гармоничный обзор слева и справа.

Внедряем UTF-8

Когда используется кодировка UTF-8, нет необходимости в применении специальных сущностей, достаточно указать в HTML документе правильную кодировку:

HTML Скопировать код <meta charset="UTF-8">

Это избавит от проблем с отображением символов.

Визуализация

Пройдемся по визуализации процесса преобразования апострофа в HTML:

Markdown Скопировать код Клавиши апострофа (`'`) имеют одно деление на клавиатуре:

HTML Скопировать код Кнопка: ' HTML-код: ' или '

И вот как апостроф трансформируется для HTML:

Markdown Скопировать код На клавиатуре: ' **конвертируется** 🎹 В HTML: ' или ' 🌐 <!-- Магия HTML!😀 -->

Поэтому обыкновенный символ с клавиатуры становится допустимым для веба.

Когда приемлемо использовать или nije: применение HTML-сущностей апострофа

Выбор типа апострофа может казаться малозначительным, однако он вносит вклад в восприятие текста. Вот несколько советов:

В пользовательском интерфейсе

В пользовательском интерфейсе программы использование прямых апострофов ( ' или ' ) максимально облегчает восприятие.

В основном тексте и в цитатах

Применение косого апострофа ’ обеспечивает профессиоональный вид текста и соответствие правилам типографии.

В HTML-коде

Прямые апострофы часто применяются в значениях HTML-атрибутов ( alt , title и др.), ведь они не нарушают синтаксис, когда используются в кавычках вокруг этих атрибутов.

При локализации контента

При переводе контента на другие языки значительно учитывать типографические нюансы локальных стандартов, включая предпочтения определенного типа апострофов.

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