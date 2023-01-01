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HTML-код апострофа: корректный символ &#8217;

#Основы HTML  #Практика верстки (кейсы)  #Текстовые элементы  
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Быстрый ответ

Чтобы вставить апостроф в HTML, используйте HTML-сущности &apos; или &#39; – это обеспечит его совместимость и корректное отображение в различных браузерах.

Пример:

HTML
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<p>It&apos;s sunny.</p>

Отобразится как: Солнечно.

Пошаговый план для смены профессии

Варьируемые HTML-сущности для апострофа

Прямой и косой апострофы

Наличествуют, как правило, HTML-сущности и для прямого, и для косого апострофов. Числовая HTML-сущность для прямого апострофа — &#39;. В HTML5 настоятельно рекомендовано использовать именно ее. В случае же с косым апострофом подходит вариант &rsquo;.

Любимый вопрос типографии

Вопрос выбора между прямым и косым апострофом во многом определяется нормами типографии. Профессионалы в создании книг и сайтов часто выбирают &rsquo; ради эстетической привлекательности.

Зависимость от doctype

HTML-сущность &apos; описана в XML и XHTML, но не была представлена в HTML4, что обуславливает её отсутствие поддержки в старых браузерах.

Взаимосвязь апострофов, кавычек и кодировок

Одинарные кавычки

Одинарные кавычки в HTML легко вставить с помощью таких сущностей как &lsquo; и &rsquo;. Это позволяет их визуально вписать в естественный текстовый контекст.

Двойные кавычки

Для двойных кавычек предусмотрены HTML-сущности &ldquo; и &rdquo;, что создаёт гармоничный обзор слева и справа.

Внедряем UTF-8

Когда используется кодировка UTF-8, нет необходимости в применении специальных сущностей, достаточно указать в HTML документе правильную кодировку:

HTML
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<meta charset="UTF-8">

Это избавит от проблем с отображением символов.

Визуализация

Пройдемся по визуализации процесса преобразования апострофа в HTML:

Markdown
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Клавиши апострофа (`'`) имеют одно деление на клавиатуре:
HTML
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Кнопка: '          HTML-код:      &apos; или &#39;

И вот как апостроф трансформируется для HTML:

Markdown
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На клавиатуре:     ' **конвертируется** 🎹
В HTML:           &apos; или &#39; 🌐 <!-- Магия HTML!😀 -->

Поэтому обыкновенный символ с клавиатуры становится допустимым для веба.

Когда приемлемо использовать или nije: применение HTML-сущностей апострофа

Выбор типа апострофа может казаться малозначительным, однако он вносит вклад в восприятие текста. Вот несколько советов:

В пользовательском интерфейсе

В пользовательском интерфейсе программы использование прямых апострофов (&apos; или &#39;) максимально облегчает восприятие.

В основном тексте и в цитатах

Применение косого апострофа &rsquo; обеспечивает профессиоональный вид текста и соответствие правилам типографии.

В HTML-коде

Прямые апострофы часто применяются в значениях HTML-атрибутов (alt, title и др.), ведь они не нарушают синтаксис, когда используются в кавычках вокруг этих атрибутов.

При локализации контента

При переводе контента на другие языки значительно учитывать типографические нюансы локальных стандартов, включая предпочтения определенного типа апострофов.

Полезные материалы

  1. Символы HTML-сущностей – начальное руководство от W3Schools.
  2. HTML стандарт – подробная документация от WhatWG.
  3. Глифы – практическое руководство по HTML-сущностям с акцентом на типографику от CSS-Tricks.
  4. Когда нецелесообразно использовать &apos;? – обсуждение на Stack Overflow о тонкостях применения апострофа.
  5. Символ апострофа в HTML – станица HTML Arrows с кодами апострофа.
  6. Список символов сущностей XML и HTML – объемный справочник символов от Википедии.
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Какой HTML-код следует использовать для прямого апострофа в HTML5?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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