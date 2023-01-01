HTML-код апострофа: корректный символ &#8217;

HTML-код апострофа: корректный символ ’#Основы HTML #Практика верстки (кейсы) #Текстовые элементы
Быстрый ответ
Чтобы вставить апостроф в HTML, используйте HTML-сущности
' или
' – это обеспечит его совместимость и корректное отображение в различных браузерах.
Пример:
<p>It's sunny.</p>
Отобразится как: Солнечно.
Варьируемые HTML-сущности для апострофа
Прямой и косой апострофы
Наличествуют, как правило, HTML-сущности и для прямого, и для косого апострофов. Числовая HTML-сущность для прямого апострофа —
'. В HTML5 настоятельно рекомендовано использовать именно ее. В случае же с косым апострофом подходит вариант
’.
Любимый вопрос типографии
Вопрос выбора между прямым и косым апострофом во многом определяется нормами типографии. Профессионалы в создании книг и сайтов часто выбирают
’ ради эстетической привлекательности.
Зависимость от doctype
HTML-сущность
' описана в XML и XHTML, но не была представлена в HTML4, что обуславливает её отсутствие поддержки в старых браузерах.
Взаимосвязь апострофов, кавычек и кодировок
Одинарные кавычки
Одинарные кавычки в HTML легко вставить с помощью таких сущностей как
‘ и
’. Это позволяет их визуально вписать в естественный текстовый контекст.
Двойные кавычки
Для двойных кавычек предусмотрены HTML-сущности
“ и
”, что создаёт гармоничный обзор слева и справа.
Внедряем UTF-8
Когда используется кодировка UTF-8, нет необходимости в применении специальных сущностей, достаточно указать в HTML документе правильную кодировку:
<meta charset="UTF-8">
Это избавит от проблем с отображением символов.
Визуализация
Пройдемся по визуализации процесса преобразования апострофа в HTML:
Клавиши апострофа (`'`) имеют одно деление на клавиатуре:
Кнопка: ' HTML-код: ' или '
И вот как апостроф трансформируется для HTML:
На клавиатуре: ' **конвертируется** 🎹
В HTML: ' или ' 🌐 <!-- Магия HTML!😀 -->
Поэтому обыкновенный символ с клавиатуры становится допустимым для веба.
Когда приемлемо использовать или nije: применение HTML-сущностей апострофа
Выбор типа апострофа может казаться малозначительным, однако он вносит вклад в восприятие текста. Вот несколько советов:
В пользовательском интерфейсе
В пользовательском интерфейсе программы использование прямых апострофов (
' или
') максимально облегчает восприятие.
В основном тексте и в цитатах
Применение косого апострофа
’ обеспечивает профессиоональный вид текста и соответствие правилам типографии.
В HTML-коде
Прямые апострофы часто применяются в значениях HTML-атрибутов (
alt,
title и др.), ведь они не нарушают синтаксис, когда используются в кавычках вокруг этих атрибутов.
При локализации контента
При переводе контента на другие языки значительно учитывать типографические нюансы локальных стандартов, включая предпочтения определенного типа апострофов.
Полезные материалы
- Символы HTML-сущностей – начальное руководство от W3Schools.
- HTML стандарт – подробная документация от WhatWG.
- Глифы – практическое руководство по HTML-сущностям с акцентом на типографику от CSS-Tricks.
- Когда нецелесообразно использовать
'? – обсуждение на Stack Overflow о тонкостях применения апострофа.
- Символ апострофа в HTML – станица HTML Arrows с кодами апострофа.
- Список символов сущностей XML и HTML – объемный справочник символов от Википедии.
Ксения Сорокина
веб-техредактор