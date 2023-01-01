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HTML: Как сменить текст кнопки submit, сохраняя значение

#Формы  #Инпуты и типы полей  #Кнопки и элементы управления  
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Быстрый ответ

Если требуется разграничить отображаемый текст и значение, передаваемое на сервер, используйте тег <button>. В атрибут value записываются данные для отправки, а между открывающим и закрывающим тегами помещается видимый текст. Пример:

HTML
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<button type="submit" value="submitData">Нажми меня</button>

"Нажми меня" — это то, что пользователь видит на кнопке, а "submitData" отправляется вместе с формой, обеспечивая разделение видимых и передаваемых данных.

Пошаговый план для смены профессии

Локализация с помощью тега button

Тег <button> незаменим при создании многоязычных сайтов. Допустим, требуется поддержка шведского языка, и кнопка должна отображать 'Sök', но на сервер отправлять 'add tag'. Сделать это просто:

HTML
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<button type="submit" value="add tag">Sök</button>

Такой подход обеспечивает как локализацию, так и функциональность – сайт становится понятным для пользователя, а сервер постоянно обрабатывает нужные данные.

Адаптация текста кнопки с помощью JavaScript

Когда у вашего сайта многоязычная аудитория, действующую языковую настройку пользователей можно учесть с помощью JavaScript:

JS
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document.getElementById('submitBtn').textContent = userPreferredLanguageText; // "Привет, мир... языков!"

Добавьте в свой скрипт эту строку, где userPreferredLanguageText – это перевод слова 'Search' на язык пользователя. При этом отправляемое значение остается неизменным:

HTML
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<button id="submitBtn" type="submit" value="add tag"></button>

Использование скрытых полей для сохранения единообразия передаваемых данных

Скрытые поля позволяют поддерживать консистентность значений, передаваемых на сервер. В этом случае текст кнопки служит только для отображения, а значение передается через другой элемент формы:

HTML
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<form method="post">
    <input type="hidden" name="action" value="add tag">
    <button type="submit">Sök</button>
</form>

Сервер получит 'add tag', независимо от языка, на котором отображается кнопка, обеспечивая таким образом бесперебойное взаимодействие с многоязычным интерфейсом.

Учет особенностей интерфейса для различных платформ

Не забывайте о пользовательском опыте при реализации функциональности. Убедитесь, что ваши кнопки корректно отображаются во всех браузерах, включая устаревшие, например, Internet Explorer. Создайте визуально привлекательный и доступный интерфейс с помощью CSS.

Валидация на стороне сервера: хранитель порядка данных

Несмотря на все меры предосторожности, не стоит игнорировать валидацию передаваемых данных на стороне сервера. Убедитесь в том, что полученное значение 'add tag' является допустимой командой. Это обеспечивает защиту приложения и контроль действий пользователя в контексте использования одной формы с несколькими кнопками, имеющими разные значения.

Доступность и развитие дизайна

Придайте особое значение вопросам доступности. Применяйте ARIA-метки и роли, чтобы обеспечить удобство использования ваших многоязычных кнопок отправки пользователями вспомогательных технологий. Будьте готовы к адаптационным изменениям с учетом новых стандартов и лучших практик веб-разработки.

Визуализация

Можно представить, что создание кнопки отправки со скрытым значением — это подобно работе билетного автомата на вечеринке:

Билетный автомат 🎟️: [ Нажми здесь (Метка) ]
За кулисами 🛠️: [ 'Купить' (Значение) ]

Вот что происходит при нажатии на кнопку:

Вы видите: 🎟️ [ Получи свой билет ]
Автомат выполняет: 🛠️ [ value="Purchase" ]

То, что вы видите, и то, что понимает система, — совершенно разные вещи. Именно в этом заключается суть этого подхода!

Полезные материалы

  1. Элемент <button> (многофункциональная кнопка) – HTML | MDN — подробное руководство по элементу <button> и его возможностям.
  2. Атрибут type кнопки HTML – W3Schools — описание использования атрибута type для формирования запросов формы при помощи кнопки.
  3. Стилизация кроссбраузерных элементов формы методами CSS | CSS-Tricks — руководство по стилизации элементов формы, актуальное для дизайна кнопок отправки.
  4. asp.net – Каким образом получить элементы управления на главной и дочерних страницах – Stack Overflow — дискуссия возможных методов настройки кнопок отправки.
  5. Создание адаптивной формы с помощью CSS – W3Schools — инструкция по созданию адаптивных форм для улучшения пользовательского опыта на мобильных устройствах.
  6. Стандарт HTML – WHATWG — описание алгоритма отправки форм, влияющего на поведение кнопок отправки.
  7. input type="submit" и тег <button> в HTML: возможны ли они взаимозаменяемы? – Stack Overflow — анализ возможности заменяемости <input type="submit"> и <button>, который показывает гибкость в определении текста кнопки.
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Георгий Рожков

специалист по доступности

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