HTML: Как сменить текст кнопки submit, сохраняя значение#Формы #Инпуты и типы полей #Кнопки и элементы управления
Быстрый ответ
Если требуется разграничить отображаемый текст и значение, передаваемое на сервер, используйте тег
<button>. В атрибут
value записываются данные для отправки, а между открывающим и закрывающим тегами помещается видимый текст. Пример:
<button type="submit" value="submitData">Нажми меня</button>
"Нажми меня" — это то, что пользователь видит на кнопке, а "submitData" отправляется вместе с формой, обеспечивая разделение видимых и передаваемых данных.
Локализация с помощью тега button
Тег
<button> незаменим при создании многоязычных сайтов. Допустим, требуется поддержка шведского языка, и кнопка должна отображать 'Sök', но на сервер отправлять 'add tag'. Сделать это просто:
<button type="submit" value="add tag">Sök</button>
Такой подход обеспечивает как локализацию, так и функциональность – сайт становится понятным для пользователя, а сервер постоянно обрабатывает нужные данные.
Адаптация текста кнопки с помощью JavaScript
Когда у вашего сайта многоязычная аудитория, действующую языковую настройку пользователей можно учесть с помощью JavaScript:
document.getElementById('submitBtn').textContent = userPreferredLanguageText; // "Привет, мир... языков!"
Добавьте в свой скрипт эту строку, где
userPreferredLanguageText – это перевод слова 'Search' на язык пользователя. При этом отправляемое значение остается неизменным:
<button id="submitBtn" type="submit" value="add tag"></button>
Использование скрытых полей для сохранения единообразия передаваемых данных
Скрытые поля позволяют поддерживать консистентность значений, передаваемых на сервер. В этом случае текст кнопки служит только для отображения, а значение передается через другой элемент формы:
<form method="post">
<input type="hidden" name="action" value="add tag">
<button type="submit">Sök</button>
</form>
Сервер получит 'add tag', независимо от языка, на котором отображается кнопка, обеспечивая таким образом бесперебойное взаимодействие с многоязычным интерфейсом.
Учет особенностей интерфейса для различных платформ
Не забывайте о пользовательском опыте при реализации функциональности. Убедитесь, что ваши кнопки корректно отображаются во всех браузерах, включая устаревшие, например, Internet Explorer. Создайте визуально привлекательный и доступный интерфейс с помощью CSS.
Валидация на стороне сервера: хранитель порядка данных
Несмотря на все меры предосторожности, не стоит игнорировать валидацию передаваемых данных на стороне сервера. Убедитесь в том, что полученное значение 'add tag' является допустимой командой. Это обеспечивает защиту приложения и контроль действий пользователя в контексте использования одной формы с несколькими кнопками, имеющими разные значения.
Доступность и развитие дизайна
Придайте особое значение вопросам доступности. Применяйте ARIA-метки и роли, чтобы обеспечить удобство использования ваших многоязычных кнопок отправки пользователями вспомогательных технологий. Будьте готовы к адаптационным изменениям с учетом новых стандартов и лучших практик веб-разработки.
Визуализация
Можно представить, что создание кнопки отправки со скрытым значением — это подобно работе билетного автомата на вечеринке:
Билетный автомат 🎟️: [ Нажми здесь (Метка) ]
За кулисами 🛠️: [ 'Купить' (Значение) ]
Вот что происходит при нажатии на кнопку:
Вы видите: 🎟️ [ Получи свой билет ]
Автомат выполняет: 🛠️ [ value="Purchase" ]
То, что вы видите, и то, что понимает система, — совершенно разные вещи. Именно в этом заключается суть этого подхода!
Полезные материалы
- Элемент
<button>(многофункциональная кнопка) – HTML | MDN — подробное руководство по элементу
<button>и его возможностям.
- Атрибут type кнопки HTML – W3Schools — описание использования атрибута type для формирования запросов формы при помощи кнопки.
- Стилизация кроссбраузерных элементов формы методами CSS | CSS-Tricks — руководство по стилизации элементов формы, актуальное для дизайна кнопок отправки.
- asp.net – Каким образом получить элементы управления на главной и дочерних страницах – Stack Overflow — дискуссия возможных методов настройки кнопок отправки.
- Создание адаптивной формы с помощью CSS – W3Schools — инструкция по созданию адаптивных форм для улучшения пользовательского опыта на мобильных устройствах.
- Стандарт HTML – WHATWG — описание алгоритма отправки форм, влияющего на поведение кнопок отправки.
- input type="submit" и тег
<button>в HTML: возможны ли они взаимозаменяемы? – Stack Overflow — анализ возможности заменяемости
<input type="submit">и
<button>, который показывает гибкость в определении текста кнопки.
Георгий Рожков
специалист по доступности