HTML IMG тег vs CSS background-image: когда что использовать#Разное
Быстрый ответ
Семантический тег
IMG предназначен для ключевых изображений, требующих alt-текста и предусматривающих доступность и SEO оптимизацию. Это имеет критическое значение для взаимодействия с пользователями и поисковиками.
<img src="coolPicture.jpg" alt="Крутая картинка кота на румбе">
CSS свойство
background-image лучше всего подходит для декоративных элементов, которые не играют ключевой роли в понимании контента и не требуют специальных условий доступности.
.interesting-background {
background-image: url('trippyPattern.png');
}
Итак, для контента используйте
IMG, для декораций —
background-image.
Адаптивность изображений
И
<img>, и CSS
background-image способны обеспечивать адаптивность и масштабирование изображений.
С использованием
<img> и атрибута
srcset можно задать несколько размеров изображений для различных устройств.
<img src="coffee.png" srcset="coffee-2x.png 2x, coffee-3x.png 3x">
Оснастите свои поразительные фоны мощным свойством CSS
background-size: cover;. Изображение будет корректно отображаться на любых экранах.
.background-hero {
background-image: url('amazingView.jpg');
background-size: cover;
}
Баланс между производительностью и интерактивностью
Производительность страницы и взаимодействие с пользователем требуют баланса при использовании изображений.
Тег
<img> идеально подходит для создания плавных анимаций — браузеры безупречно визуализируют движение и эффекты переходов.
<img class="animated-image" src="funAnimation.gif" alt="Анимированное изображение">
Не забывайте и о интерактивности: CSS фоны в сочетании с псевдоклассами типа
:hover позволяют создать стильные визуальные эффекты.
.button:hover {
background-image: url('hoverBackground.jpg');
}
Приоритет доступности и подготовки к печати
В контексте доступности и подготовки к печати тег
<img> не имеет равных. Атрибут
alt является незаменимым инструментом для ассистирующих технологий, а при печати такие изображения корректно отображаются на бумаге, что важно для статей и учебников.
<img src="essentialDiagram.jpg" alt="Ключевая диаграмма, иллюстрирующая теорию струн">
Для исключения элементов из печати, можно воспользоваться CSS и правилом
@media print, с помощью которого можно скрыть фоновое изображение.
@media print {
.non-printable-background {
display: none;
}
}
Визуализация
Продумывая выбор между
IMG и
background-image, обратите внимание на следующее:
IMG (🖹):
- Важность содержимого: ("🏷️", "Как главная тема доклада")
- Доступность: ("👓", "Понятно всем, включая поисковые боты")
- Интерактивность: ("👆", "Привлекает внимание действиями")
И
CSS background-image (🔲):
- Эстетическая привлекательность: ("🎨", "Придаёт шарм, но не отвлекает внимание")
- Декоративность: ("💅", "Дополняет, а не загораживает видимость")
- Адаптивность: ("💫", "Грациозно подстраивается под размеры")
Пусть контекст определяет ваш выбор! 🧭
Оптимизация кода и обеспечение совместимости
Для оптимизации кода с целью увеличения скорости загрузки и обеспечения совместимости между браузерами есть свои подходы, связанные с использованием
background-image и
<img>.
CSS свойство
background-image отлично подходит для создания спрайтов и таким образом помогает сократить количество запросов к серверу и время загрузки страницы.
.icons {
background-image: url('spritesheet.png');
}
Применение
-webkit-transition в сочетании с остальными стилями в CSS обеспечит плавность анимаций в разных браузерах.
.navigation:hover {
-webkit-transition: background-color 0.5s;
}
Что касается поддержки браузерами, то
<img> заслуженно выигрывает за счёт широкой совместимости.
<img src="logo.jpg" alt="Логотип компании">
Повышение SEO-оптимизации и привлечение внимания
Потенциал
<img> в области SEO неоценим. Правильно оформленные контентные изображения с корректными
alt значительно улучшают позиционирование вики-сайта и повышают уровень взаимодействия с пользователями за счёт визуальной привлекательности.
<img src="interestingInfographic.jpg" alt="Инфографика, рассказывающая о чём-то интересном">
Создание динамичного и ориентированного на контент дизайна
CSS свойство
background-image предоставляет возможности для гибкого и динамичного оформления. Изменение фона через CSS классы и медиа-запросы значительно упрощает изменения дизайна, сохраняя HTML-разметку незатронутой.
.responsive-background {
background-image: url('daytime.jpg');
}
@media (max-width: 700px) {
.responsive-background {
background-image: url('nighttime.jpg');
}
}
Полезные материалы
- Тег
<img>— MDN объясняет, когда используется тег
<img>.
- CSS свойство
background-image— MDN документация по свойству
background-image.
- Основы CSS: использование цветов фона и фоновых изображений — CSS-Tricks исследует практические приёмы CSS.
- Когда использовать IMG вместо CSS
background-image? — обсуждение на Stack Overflow о преимуществах выбора между
<img>и фоном CSS.
- Правильные адаптивные изображения: руководство по элементам
pictureи
srcset— статья в Smashing Magazine о адаптивности изображений.
- CSS Images Module Level 3 — спецификация W3C по изображениям в CSS.
- WebAIM: Альтернативный текст — полезные рекомендации по созданию доступных изображений с альт-текстом.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы