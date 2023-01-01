HTML IMG тег vs CSS background-image: когда что использовать

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Быстрый ответ

Семантический тег IMG предназначен для ключевых изображений, требующих alt-текста и предусматривающих доступность и SEO оптимизацию. Это имеет критическое значение для взаимодействия с пользователями и поисковиками.

HTML Скопировать код <img src="coolPicture.jpg" alt="Крутая картинка кота на румбе">

CSS свойство background-image лучше всего подходит для декоративных элементов, которые не играют ключевой роли в понимании контента и не требуют специальных условий доступности.

CSS Скопировать код .interesting-background { background-image: url('trippyPattern.png'); }

Итак, для контента используйте IMG , для декораций — background-image .

Адаптивность изображений

И <img> , и CSS background-image способны обеспечивать адаптивность и масштабирование изображений.

С использованием <img> и атрибута srcset можно задать несколько размеров изображений для различных устройств.

HTML Скопировать код <img src="coffee.png" srcset="coffee-2x.png 2x, coffee-3x.png 3x">

Оснастите свои поразительные фоны мощным свойством CSS background-size: cover; . Изображение будет корректно отображаться на любых экранах.

CSS Скопировать код .background-hero { background-image: url('amazingView.jpg'); background-size: cover; }

Баланс между производительностью и интерактивностью

Производительность страницы и взаимодействие с пользователем требуют баланса при использовании изображений.

Тег <img> идеально подходит для создания плавных анимаций — браузеры безупречно визуализируют движение и эффекты переходов.

HTML Скопировать код <img class="animated-image" src="funAnimation.gif" alt="Анимированное изображение">

Не забывайте и о интерактивности: CSS фоны в сочетании с псевдоклассами типа :hover позволяют создать стильные визуальные эффекты.

CSS Скопировать код .button:hover { background-image: url('hoverBackground.jpg'); }

Приоритет доступности и подготовки к печати

В контексте доступности и подготовки к печати тег <img> не имеет равных. Атрибут alt является незаменимым инструментом для ассистирующих технологий, а при печати такие изображения корректно отображаются на бумаге, что важно для статей и учебников.

HTML Скопировать код <img src="essentialDiagram.jpg" alt="Ключевая диаграмма, иллюстрирующая теорию струн">

Для исключения элементов из печати, можно воспользоваться CSS и правилом @media print , с помощью которого можно скрыть фоновое изображение.

CSS Скопировать код @media print { .non-printable-background { display: none; } }

Визуализация

Продумывая выбор между IMG и background-image , обратите внимание на следующее:

Markdown Скопировать код IMG (🖹): - Важность содержимого: ("🏷️", "Как главная тема доклада") - Доступность: ("👓", "Понятно всем, включая поисковые боты") - Интерактивность: ("👆", "Привлекает внимание действиями")

И

Markdown Скопировать код CSS background-image (🔲): - Эстетическая привлекательность: ("🎨", "Придаёт шарм, но не отвлекает внимание") - Декоративность: ("💅", "Дополняет, а не загораживает видимость") - Адаптивность: ("💫", "Грациозно подстраивается под размеры")

Пусть контекст определяет ваш выбор! 🧭

Оптимизация кода и обеспечение совместимости

Для оптимизации кода с целью увеличения скорости загрузки и обеспечения совместимости между браузерами есть свои подходы, связанные с использованием background-image и <img> .

CSS свойство background-image отлично подходит для создания спрайтов и таким образом помогает сократить количество запросов к серверу и время загрузки страницы.

CSS Скопировать код .icons { background-image: url('spritesheet.png'); }

Применение -webkit-transition в сочетании с остальными стилями в CSS обеспечит плавность анимаций в разных браузерах.

CSS Скопировать код .navigation:hover { -webkit-transition: background-color 0.5s; }

Что касается поддержки браузерами, то <img> заслуженно выигрывает за счёт широкой совместимости.

HTML Скопировать код <img src="logo.jpg" alt="Логотип компании">

Повышение SEO-оптимизации и привлечение внимания

Потенциал <img> в области SEO неоценим. Правильно оформленные контентные изображения с корректными alt значительно улучшают позиционирование вики-сайта и повышают уровень взаимодействия с пользователями за счёт визуальной привлекательности.

HTML Скопировать код <img src="interestingInfographic.jpg" alt="Инфографика, рассказывающая о чём-то интересном">

Создание динамичного и ориентированного на контент дизайна

CSS свойство background-image предоставляет возможности для гибкого и динамичного оформления. Изменение фона через CSS классы и медиа-запросы значительно упрощает изменения дизайна, сохраняя HTML-разметку незатронутой.

CSS Скопировать код .responsive-background { background-image: url('daytime.jpg'); } @media (max-width: 700px) { .responsive-background { background-image: url('nighttime.jpg'); } }

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