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HTML IMG тег vs CSS background-image: когда что использовать

#Разное  
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Быстрый ответ

Семантический тег IMG предназначен для ключевых изображений, требующих alt-текста и предусматривающих доступность и SEO оптимизацию. Это имеет критическое значение для взаимодействия с пользователями и поисковиками.

HTML
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<img src="coolPicture.jpg" alt="Крутая картинка кота на румбе">

CSS свойство background-image лучше всего подходит для декоративных элементов, которые не играют ключевой роли в понимании контента и не требуют специальных условий доступности.

CSS
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.interesting-background {
  background-image: url('trippyPattern.png');
}

Итак, для контента используйте IMG, для декорацийbackground-image.

Пошаговый план для смены профессии

Адаптивность изображений

И <img>, и CSS background-image способны обеспечивать адаптивность и масштабирование изображений.

С использованием <img> и атрибута srcset можно задать несколько размеров изображений для различных устройств.

HTML
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<img src="coffee.png" srcset="coffee-2x.png 2x, coffee-3x.png 3x">

Оснастите свои поразительные фоны мощным свойством CSS background-size: cover;. Изображение будет корректно отображаться на любых экранах.

CSS
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.background-hero {
  background-image: url('amazingView.jpg');
  background-size: cover;
}

Баланс между производительностью и интерактивностью

Производительность страницы и взаимодействие с пользователем требуют баланса при использовании изображений.

Тег <img> идеально подходит для создания плавных анимаций — браузеры безупречно визуализируют движение и эффекты переходов.

HTML
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<img class="animated-image" src="funAnimation.gif" alt="Анимированное изображение">

Не забывайте и о интерактивности: CSS фоны в сочетании с псевдоклассами типа :hover позволяют создать стильные визуальные эффекты.

CSS
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.button:hover {
  background-image: url('hoverBackground.jpg');
}

Приоритет доступности и подготовки к печати

В контексте доступности и подготовки к печати тег <img> не имеет равных. Атрибут alt является незаменимым инструментом для ассистирующих технологий, а при печати такие изображения корректно отображаются на бумаге, что важно для статей и учебников.

HTML
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<img src="essentialDiagram.jpg" alt="Ключевая диаграмма, иллюстрирующая теорию струн">

Для исключения элементов из печати, можно воспользоваться CSS и правилом @media print, с помощью которого можно скрыть фоновое изображение.

CSS
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@media print {
  .non-printable-background {
    display: none;
  }
}

Визуализация

Продумывая выбор между IMG и background-image, обратите внимание на следующее:

Markdown
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IMG (🖹):
- Важность содержимого: ("🏷️", "Как главная тема доклада")
- Доступность: ("👓", "Понятно всем, включая поисковые боты")
- Интерактивность: ("👆", "Привлекает внимание действиями")

И

Markdown
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CSS background-image (🔲):
- Эстетическая привлекательность: ("🎨", "Придаёт шарм, но не отвлекает внимание")
- Декоративность: ("💅", "Дополняет, а не загораживает видимость")
- Адаптивность: ("💫", "Грациозно подстраивается под размеры")

Пусть контекст определяет ваш выбор! 🧭

Оптимизация кода и обеспечение совместимости

Для оптимизации кода с целью увеличения скорости загрузки и обеспечения совместимости между браузерами есть свои подходы, связанные с использованием background-image и <img>.

CSS свойство background-image отлично подходит для создания спрайтов и таким образом помогает сократить количество запросов к серверу и время загрузки страницы.

CSS
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.icons {
  background-image: url('spritesheet.png');
}

Применение -webkit-transition в сочетании с остальными стилями в CSS обеспечит плавность анимаций в разных браузерах.

CSS
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.navigation:hover {
  -webkit-transition: background-color 0.5s;
}

Что касается поддержки браузерами, то <img> заслуженно выигрывает за счёт широкой совместимости.

HTML
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<img src="logo.jpg" alt="Логотип компании">

Повышение SEO-оптимизации и привлечение внимания

Потенциал <img> в области SEO неоценим. Правильно оформленные контентные изображения с корректными alt значительно улучшают позиционирование вики-сайта и повышают уровень взаимодействия с пользователями за счёт визуальной привлекательности.

HTML
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<img src="interestingInfographic.jpg" alt="Инфографика, рассказывающая о чём-то интересном">

Создание динамичного и ориентированного на контент дизайна

CSS свойство background-image предоставляет возможности для гибкого и динамичного оформления. Изменение фона через CSS классы и медиа-запросы значительно упрощает изменения дизайна, сохраняя HTML-разметку незатронутой.

CSS
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.responsive-background {
  background-image: url('daytime.jpg');
}

@media (max-width: 700px) {
  .responsive-background {
    background-image: url('nighttime.jpg');
  }
}

Полезные материалы

  1. Тег <img> — MDN объясняет, когда используется тег <img>.
  2. CSS свойство background-image — MDN документация по свойству background-image.
  3. Основы CSS: использование цветов фона и фоновых изображений — CSS-Tricks исследует практические приёмы CSS.
  4. Когда использовать IMG вместо CSS background-image? — обсуждение на Stack Overflow о преимуществах выбора между <img> и фоном CSS.
  5. Правильные адаптивные изображения: руководство по элементам picture и srcset — статья в Smashing Magazine о адаптивности изображений.
  6. CSS Images Module Level 3спецификация W3C по изображениям в CSS.
  7. WebAIM: Альтернативный текст — полезные рекомендации по созданию доступных изображений с альт-текстом.
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Когда использовать тег <img> вместо свойства CSS background-image?
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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