HTML: <img> блочный или строчный элемент – разбираемся

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Быстрый ответ

Стандартно элемент <img> является строчным и гармонично вплетается в текст вокруг. Желаете, чтобы он выделялся?

CSS Скопировать код img { display: block; // Блок утверждает: "Ты многом можешь помочь", заявляя о своем содержимом. }

Однако, точней будет сказать, что <img> ближе по смыслу к инлайн-блоку, так как он может обладать атрибутами ширины и высоты. Вероятно, вы уже находились в столкновении с этими особенностями!

Строчный или инлайн-блок: вот в чем вопрос!

Исходно элемент <img> гармонично сочитается с другими элементами, оставаясь строчным:

Бесшовное слияние : он естественно вписывается в текст, действуя как ненавязчивый элемент, инициируя симпатии окружающих.

: он естественно вписывается в текст, действуя как ненавязчивый элемент, инициируя симпатии окружающих. Отсутствие отступов : новые строки при этом не появляются; абзацы здесь не прерываются.

: новые строки при этом не появляются; абзацы здесь не прерываются. Горизонтальная ориентация: вертикальные отступы не работают; [ margin: 0 auto; ] заставляет изображение занять центральное положение.

Необходимо помнить, что <img> может выступить и в роли другого актёра! Примените силу CSS и задайте:

CSS Скопировать код img.inline-block { display: inline-block; // .inline-block как бы предлагает: "Не делай со мной ничего плохого, я всего лишь скромная пограничная зона." }

Теперь <img> может быть заметен, как блок, с чётко заданными шириной и высотой и подходящими для него отступами margin . Заметно, что в отличие от истинных блоковых элементов, она остаётся частью текстовой последовательности.

Визуализация

Как визуальный элемент, <img> выделяется ярко:

Markdown Скопировать код 🔲➖➖➖🖼️➡️ Вписывается в строку. Строчный элемент гармонирует с текстом! 🔲➖➖➖

Трансформация происходит с помощью одной строки кода:

CSS Скопировать код img { display: block; // .block звучит словно "Не обижайся на мою очаровательность." }

Markdown Скопировать код 🔲 🔲 🖼️ Приобрела статус блочного элемента. Требует больше места! 🔲

Изменения звучат как мелодия, где <img> играет на клавишах мощи CSS.

Стилизация: Оформляем тег

✍️ Приглашаем вас на паркет бала маскарада:

Широкий формат: Вам стеснено? Используйте max-width: 100% , height: auto , чтобы грациозно вписаться в любое пространство.

CSS Скопировать код img.responsive { max-width: 100%; height: auto; // .auto словно говорит: "Один размер подходит всем. Забудь о тяжелых диетах!" }

Центровка: <img> может парить, как ангел, с display:block и margin:auto .

CSS Скопировать код img.center { display: block; margin: auto; // .center назначает себя центром всех взоров. }

Плыть по течению: <img> может указать направление вправо или влево с помощью float:left/right .

CSS Скопировать код img.left { float: left; margin-right: 20px; // .left заявляет: "Смотри, я умею плыть к берегу!" } img.right { float: right; margin-left: 20px; // .right восклицает: "И я могу плыть, только вот в другую сторону." }

Рамочные украшения: Обрамите <img> стильной, декоративной рамкой.

CSS Скопировать код img.framed { border: 5px solid #333; padding: 4px; // .framed декларирует: "Вставьте меня в рамку немедленно!" }

Хорошие практики: Изображения на диете и альт для дыхания

Рекомендации для совершенных и здоровых <img> :

Отзывчивость : Подчеркните очертания ваших изображений и используйте max-width и height:auto .

: Подчеркните очертания ваших изображений и используйте и . Свободное дыхание : Поддержите пользователей через ассистивные технологии, адекватно заполнив атрибут alt — это станет для них воздушной подушкой безопасности.

: Поддержите пользователей через ассистивные технологии, адекватно заполнив атрибут — это станет для них воздушной подушкой безопасности. Подписи к картинкам: Объедините <figcaption> и <figure> для получения чистых семантически и простых для аннотации изображений — у вашего <img> появится голос (и контекст!).

Подгоняем

Систематизация классов CSS для настройки отображения <img> обеспечивает эстетичность процесса стилизации:

CSS Скопировать код img.rounded { border-radius: 50%; // .rounded словно говорит: "Смотрите, я круглая. И это привлекательно." display: inline-block; }

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