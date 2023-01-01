HTML: <img> блочный или строчный элемент – разбираемся#Основы HTML #Теги и атрибуты #Изображения и медиа
Быстрый ответ
Стандартно элемент
<img> является строчным и гармонично вплетается в текст вокруг. Желаете, чтобы он выделялся?
img {
display: block; // Блок утверждает: "Ты многом можешь помочь", заявляя о своем содержимом.
}
Однако, точней будет сказать, что
<img> ближе по смыслу к инлайн-блоку, так как он может обладать атрибутами ширины и высоты. Вероятно, вы уже находились в столкновении с этими особенностями!
Строчный или инлайн-блок: вот в чем вопрос!
Исходно элемент
<img> гармонично сочитается с другими элементами, оставаясь строчным:
- Бесшовное слияние: он естественно вписывается в текст, действуя как ненавязчивый элемент, инициируя симпатии окружающих.
- Отсутствие отступов: новые строки при этом не появляются; абзацы здесь не прерываются.
- Горизонтальная ориентация: вертикальные отступы не работают; [
margin: 0 auto;] заставляет изображение занять центральное положение.
Необходимо помнить, что
<img> может выступить и в роли другого актёра! Примените силу CSS и задайте:
img.inline-block {
display: inline-block; // .inline-block как бы предлагает: "Не делай со мной ничего плохого, я всего лишь скромная пограничная зона."
}
Теперь
<img> может быть заметен, как блок, с чётко заданными шириной и высотой и подходящими для него отступами
margin. Заметно, что в отличие от истинных блоковых элементов, она остаётся частью текстовой последовательности.
Визуализация
Как визуальный элемент,
<img> выделяется ярко:
🔲➖➖➖🖼️➡️ Вписывается в строку. Строчный элемент гармонирует с текстом!
🔲➖➖➖
Трансформация происходит с помощью одной строки кода:
img {
display: block; // .block звучит словно "Не обижайся на мою очаровательность."
}
🔲
🔲 🖼️ Приобрела статус блочного элемента. Требует больше места!
🔲
Изменения звучат как мелодия, где
<img> играет на клавишах мощи CSS.
Стилизация: Оформляем тег
✍️ Приглашаем вас на паркет бала маскарада:
- Широкий формат: Вам стеснено? Используйте
max-width: 100%,
height: auto, чтобы грациозно вписаться в любое пространство.
img.responsive {
max-width: 100%;
height: auto; // .auto словно говорит: "Один размер подходит всем. Забудь о тяжелых диетах!"
}
- Центровка:
<img>может парить, как ангел, с
display:blockи
margin:auto.
img.center {
display: block;
margin: auto; // .center назначает себя центром всех взоров.
}
- Плыть по течению:
<img>может указать направление вправо или влево с помощью
float:left/right.
img.left {
float: left;
margin-right: 20px; // .left заявляет: "Смотри, я умею плыть к берегу!"
}
img.right {
float: right;
margin-left: 20px; // .right восклицает: "И я могу плыть, только вот в другую сторону."
}
- Рамочные украшения: Обрамите
<img>стильной, декоративной рамкой.
img.framed {
border: 5px solid #333;
padding: 4px; // .framed декларирует: "Вставьте меня в рамку немедленно!"
}
Хорошие практики: Изображения на диете и альт для дыхания
Рекомендации для совершенных и здоровых
<img>:
- Отзывчивость: Подчеркните очертания ваших изображений и используйте
max-widthи
height:auto.
- Свободное дыхание: Поддержите пользователей через ассистивные технологии, адекватно заполнив атрибут
alt— это станет для них воздушной подушкой безопасности.
- Подписи к картинкам: Объедините
<figcaption>и
<figure>для получения чистых семантически и простых для аннотации изображений — у вашего
<img>появится голос (и контекст!).
Подгоняем
Систематизация классов CSS для настройки отображения
<img> обеспечивает эстетичность процесса стилизации:
img.rounded {
border-radius: 50%; // .rounded словно говорит: "Смотрите, я круглая. И это привлекательно."
display: inline-block;
}
Полезные материалы
- HTML Standard – Авторитетный источник по элементу
<img>.
- MDN Web Docs:
<img>: Элемент встраивания изображения – Глубокий разбор элемента
<img>.
- CSS-Tricks: display – Расшифровка тайн CSS display.
- CSS display: inline vs inline-block – Stack Overflow – Обсуждение inline и inline-block сообществом.
- HTML img tag – W3Schools – Исследование тега
<img>.
- CSS display Property – CSS Portal – Все, что нужно знать о свойстве display.
- HTML – Blocks – TutorialsPoint – Блочное противостояние: версия HTML.
Ксения Сорокина
веб-техредактор