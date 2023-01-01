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HTML: <img> блочный или строчный элемент – разбираемся

#Основы HTML  #Теги и атрибуты  #Изображения и медиа  
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Быстрый ответ

Стандартно элемент <img> является строчным и гармонично вплетается в текст вокруг. Желаете, чтобы он выделялся?

CSS
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img {
  display: block; // Блок утверждает: "Ты многом можешь помочь", заявляя о своем содержимом.
}

Однако, точней будет сказать, что <img> ближе по смыслу к инлайн-блоку, так как он может обладать атрибутами ширины и высоты. Вероятно, вы уже находились в столкновении с этими особенностями!

Пошаговый план для смены профессии

Строчный или инлайн-блок: вот в чем вопрос!

Исходно элемент <img> гармонично сочитается с другими элементами, оставаясь строчным:

  • Бесшовное слияние: он естественно вписывается в текст, действуя как ненавязчивый элемент, инициируя симпатии окружающих.
  • Отсутствие отступов: новые строки при этом не появляются; абзацы здесь не прерываются.
  • Горизонтальная ориентация: вертикальные отступы не работают; [margin: 0 auto;] заставляет изображение занять центральное положение.

Необходимо помнить, что <img> может выступить и в роли другого актёра! Примените силу CSS и задайте:

CSS
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img.inline-block {
  display: inline-block; // .inline-block как бы предлагает: "Не делай со мной ничего плохого, я всего лишь скромная пограничная зона."
}

Теперь <img> может быть заметен, как блок, с чётко заданными шириной и высотой и подходящими для него отступами margin. Заметно, что в отличие от истинных блоковых элементов, она остаётся частью текстовой последовательности.

Визуализация

Как визуальный элемент, <img> выделяется ярко:

Markdown
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🔲➖➖➖🖼️➡️ Вписывается в строку. Строчный элемент гармонирует с текстом!
🔲➖➖➖

Трансформация происходит с помощью одной строки кода:

CSS
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img {
  display: block; // .block звучит словно "Не обижайся на мою очаровательность."
}
Markdown
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🔲
🔲  🖼️   Приобрела статус блочного элемента. Требует больше места!
🔲

Изменения звучат как мелодия, где <img> играет на клавишах мощи CSS.

Стилизация: Оформляем тег

✍️ Приглашаем вас на паркет бала маскарада:

  • Широкий формат: Вам стеснено? Используйте max-width: 100%, height: auto, чтобы грациозно вписаться в любое пространство.
CSS
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img.responsive {
  max-width: 100%;
  height: auto; // .auto словно говорит: "Один размер подходит всем. Забудь о тяжелых диетах!"
}
  • Центровка: <img> может парить, как ангел, с display:block и margin:auto.
CSS
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img.center {
  display: block;
  margin: auto; // .center назначает себя центром всех взоров.
}
  • Плыть по течению: <img> может указать направление вправо или влево с помощью float:left/right.
CSS
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img.left {
  float: left;
  margin-right: 20px; // .left заявляет: "Смотри, я умею плыть к берегу!"
}

img.right {
  float: right;
  margin-left: 20px; // .right восклицает: "И я могу плыть, только вот в другую сторону."
}
  • Рамочные украшения: Обрамите <img> стильной, декоративной рамкой.
CSS
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img.framed {
  border: 5px solid #333;
  padding: 4px; // .framed декларирует: "Вставьте меня в рамку немедленно!"
}

Хорошие практики: Изображения на диете и альт для дыхания

Рекомендации для совершенных и здоровых <img>:

  • Отзывчивость: Подчеркните очертания ваших изображений и используйте max-width и height:auto.
  • Свободное дыхание: Поддержите пользователей через ассистивные технологии, адекватно заполнив атрибут alt — это станет для них воздушной подушкой безопасности.
  • Подписи к картинкам: Объедините <figcaption> и <figure> для получения чистых семантически и простых для аннотации изображений — у вашего <img> появится голос (и контекст!).

Подгоняем

Систематизация классов CSS для настройки отображения <img> обеспечивает эстетичность процесса стилизации:

CSS
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img.rounded {
  border-radius: 50%; // .rounded словно говорит: "Смотрите, я круглая. И это привлекательно."
  display: inline-block;
}

Полезные материалы

  1. HTML Standard – Авторитетный источник по элементу <img>.
  2. MDN Web Docs: <img>: Элемент встраивания изображения – Глубокий разбор элемента <img>.
  3. CSS-Tricks: display – Расшифровка тайн CSS display.
  4. CSS display: inline vs inline-block – Stack Overflow – Обсуждение inline и inline-block сообществом.
  5. HTML img tag – W3Schools – Исследование тега <img>.
  6. CSS display Property – CSS Portal – Все, что нужно знать о свойстве display.
  7. HTML – Blocks – TutorialsPoint – Блочное противостояние: версия HTML.
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Какой стандартный режим отображения элемента <img>?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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