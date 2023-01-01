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HTML Canvas на весь экран: сохранение функциональности

#Веб-разработка  #Основы HTML  #Canvas и SVG  
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Быстрый ответ

Для создания HTML-холста, который бы адаптивно занимал весь экран, задайте его width и height с помощью window.innerWidth и window.innerHeight. В CSS нужно расположить canvas так, чтобы отступов не было и он занимал весь видимый экран:

JS
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const canvas = document.getElementById('myCanvas');
canvas.width = window.innerWidth;
canvas.height = window.innerHeight;

window.onresize = () => {
  canvas.width = window.innerWidth;
  canvas.height = window.innerHeight;
};

Этот код обеспечит адаптивность холста, который будет занимать весь экран, реагируя на изменение размеров окна браузера.

Пошаговый план для смены профессии

Оптимизация производительности: вопрос скорости

Масштабирование HTML-холста до полного экрана может повлиять на скорость рендеринга. Для обеспечения плавности исполнения анимации и повышения производительности используйте window.requestAnimationFrame:

JS
Скопировать код
function resizeCanvas() {
  canvas.width = window.innerWidth;
  canvas.height = window.innerHeight;
}

function animate() {
  resizeCanvas();
  // Здесь следует выполнить отрисовку
  window.requestAnimationFrame(animate);
}

animate();

Важно помнить, что при резком изменении размеров окна, происходит потеря производительности из-за "дребезга" в обработке событий. Поэтому эффект "дребезга" следует предотвратить.

Сохранение пропорций

Для корректной работы в полноэкранном режиме необходимо учесть:

  1. Адаптировать содержимое под новые размеры экрана.
  2. Перерисовывать фигуры и изображения в правильных пропорциях.
  3. Скорректировать элементы для интерактивности или системы частиц по мере необходимости.

Применяйте эти принципы с помощью функции resizeCanvas.

Хотите полностью погрузиться в полноэкранный режим? Используем полноэкранный API

Для включения полноразмерного полноэкранного режима используйте HTML5 Fullscreen API:

JS
Скопировать код
canvas.addEventListener('click', function() {
  if (canvas.requestFullscreen) {
    canvas.requestFullscreen();
  } else if (canvas.webkitRequestFullScreen) {
    canvas.webkitRequestFullScreen();
  } else if (canvas.mozRequestFullScreen) {
    canvas.mozRequestFullScreen();
  }
});

Не забывайте учесть префиксы полноэкранного API для обеспечения корректной работы в различных браузерах.

Визуализация

Воспринимайте веб-страницу как сцену, на которой происходит волшебство, а холст – это инструмент, создающий это волшебство. Для того чтобы холст стал полноэкранным, растяните его на весь видимый экран:

До растяжения: холст сочетается с другими элементами на странице. После растяжения: холст занимает всю видимую сцену.

Используя HTML и CSS, сделайте холст адаптивным для любых размеров экрана:

HTML
Скопировать код
<canvas id="fullscreenCanvas"></canvas>
CSS
Скопировать код
#fullscreenCanvas {
  width: 100vw;  
  height: 100vh;
  display: block;
  position: fixed; 
  top: 0;
  left: 0;
}

Теперь у вас на странице есть адаптивный холст, который занимает весь экран.

Как избежать проблем, связанных с полноэкранным режимом

При работе в полноэкранном режиме столкнуться можно со следующими нюансами:

  1. Плотность пикселей: учитывайте устройства с разной плотностью пикселей через window.devicePixelRatio.
  2. Особенности браузеров: не забывайте учесть специфические префиксы полноэкранных API.
  3. Выход из полноэкранного режима: обязательно предусмотрите возможность выхода, отслеживая событие fullscreenchange.
  4. Соотношение сторон: при любых изменениях размеров поддерживайте правильную форму и визуальную гармонию, чтобы исключить искажения на картинке.

Проводите тестирование на разных браузерах и устройствах, чтобы обеспечить схожий пользовательский опыт для всех пользователей.

Полезные материалы

  1. Fullscreen API — Web APIs | MDN — подробное руководство по использованию Fullscreen API.
  2. HTML Canvas Reference — справочник по тегу canvas HTML и его атрибутам.
  3. Canvas is stretched when using CSS — обсуждение создания адаптивного холста на StackOverflow.
  4. Fullscreen API Standard — официальная спецификация Fullscreen API.
  5. How to Use the HTML5 Full-Screen API — учебное руководство по реализации полноэкранного режима с помощью HTML5.
  6. Fullscreen API | Can I use... — проверка совместимости Fullscreen API с различными браузерами.
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Как сохранить адаптивность HTML-холста при изменении размера окна браузера?
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Георгий Рожков

специалист по доступности

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