HTML Canvas на весь экран: сохранение функциональности#Веб-разработка #Основы HTML #Canvas и SVG
Быстрый ответ
Для создания HTML-холста, который бы адаптивно занимал весь экран, задайте его
width и
height с помощью
window.innerWidth и
window.innerHeight. В CSS нужно расположить canvas так, чтобы отступов не было и он занимал весь видимый экран:
const canvas = document.getElementById('myCanvas');
canvas.width = window.innerWidth;
canvas.height = window.innerHeight;
window.onresize = () => {
canvas.width = window.innerWidth;
canvas.height = window.innerHeight;
};
Этот код обеспечит адаптивность холста, который будет занимать весь экран, реагируя на изменение размеров окна браузера.
Оптимизация производительности: вопрос скорости
Масштабирование HTML-холста до полного экрана может повлиять на скорость рендеринга. Для обеспечения плавности исполнения анимации и повышения производительности используйте
window.requestAnimationFrame:
function resizeCanvas() {
canvas.width = window.innerWidth;
canvas.height = window.innerHeight;
}
function animate() {
resizeCanvas();
// Здесь следует выполнить отрисовку
window.requestAnimationFrame(animate);
}
animate();
Важно помнить, что при резком изменении размеров окна, происходит потеря производительности из-за "дребезга" в обработке событий. Поэтому эффект "дребезга" следует предотвратить.
Сохранение пропорций
Для корректной работы в полноэкранном режиме необходимо учесть:
- Адаптировать содержимое под новые размеры экрана.
- Перерисовывать фигуры и изображения в правильных пропорциях.
- Скорректировать элементы для интерактивности или системы частиц по мере необходимости.
Применяйте эти принципы с помощью функции
resizeCanvas.
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Для включения полноразмерного полноэкранного режима используйте HTML5 Fullscreen API:
canvas.addEventListener('click', function() {
if (canvas.requestFullscreen) {
canvas.requestFullscreen();
} else if (canvas.webkitRequestFullScreen) {
canvas.webkitRequestFullScreen();
} else if (canvas.mozRequestFullScreen) {
canvas.mozRequestFullScreen();
}
});
Не забывайте учесть префиксы полноэкранного API для обеспечения корректной работы в различных браузерах.
Визуализация
Воспринимайте веб-страницу как сцену, на которой происходит волшебство, а холст – это инструмент, создающий это волшебство. Для того чтобы холст стал полноэкранным, растяните его на весь видимый экран:
До растяжения: холст сочетается с другими элементами на странице. После растяжения: холст занимает всю видимую сцену.
Используя HTML и CSS, сделайте холст адаптивным для любых размеров экрана:
<canvas id="fullscreenCanvas"></canvas>
#fullscreenCanvas {
width: 100vw;
height: 100vh;
display: block;
position: fixed;
top: 0;
left: 0;
}
Теперь у вас на странице есть адаптивный холст, который занимает весь экран.
Как избежать проблем, связанных с полноэкранным режимом
При работе в полноэкранном режиме столкнуться можно со следующими нюансами:
- Плотность пикселей: учитывайте устройства с разной плотностью пикселей через
window.devicePixelRatio.
- Особенности браузеров: не забывайте учесть специфические префиксы полноэкранных API.
- Выход из полноэкранного режима: обязательно предусмотрите возможность выхода, отслеживая событие
fullscreenchange.
- Соотношение сторон: при любых изменениях размеров поддерживайте правильную форму и визуальную гармонию, чтобы исключить искажения на картинке.
Проводите тестирование на разных браузерах и устройствах, чтобы обеспечить схожий пользовательский опыт для всех пользователей.
Полезные материалы
- Fullscreen API — Web APIs | MDN — подробное руководство по использованию Fullscreen API.
- HTML Canvas Reference — справочник по тегу canvas HTML и его атрибутам.
- Canvas is stretched when using CSS — обсуждение создания адаптивного холста на StackOverflow.
- Fullscreen API Standard — официальная спецификация Fullscreen API.
- How to Use the HTML5 Full-Screen API — учебное руководство по реализации полноэкранного режима с помощью HTML5.
- Fullscreen API | Can I use... — проверка совместимости Fullscreen API с различными браузерами.
Георгий Рожков
специалист по доступности