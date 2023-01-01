HTML Canvas на весь экран: сохранение функциональности

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Быстрый ответ

Для создания HTML-холста, который бы адаптивно занимал весь экран, задайте его width и height с помощью window.innerWidth и window.innerHeight . В CSS нужно расположить canvas так, чтобы отступов не было и он занимал весь видимый экран:

JS Скопировать код const canvas = document.getElementById('myCanvas'); canvas.width = window.innerWidth; canvas.height = window.innerHeight; window.onresize = () => { canvas.width = window.innerWidth; canvas.height = window.innerHeight; };

Этот код обеспечит адаптивность холста, который будет занимать весь экран, реагируя на изменение размеров окна браузера.

Оптимизация производительности: вопрос скорости

Масштабирование HTML-холста до полного экрана может повлиять на скорость рендеринга. Для обеспечения плавности исполнения анимации и повышения производительности используйте window.requestAnimationFrame :

JS Скопировать код function resizeCanvas() { canvas.width = window.innerWidth; canvas.height = window.innerHeight; } function animate() { resizeCanvas(); // Здесь следует выполнить отрисовку window.requestAnimationFrame(animate); } animate();

Важно помнить, что при резком изменении размеров окна, происходит потеря производительности из-за "дребезга" в обработке событий. Поэтому эффект "дребезга" следует предотвратить.

Сохранение пропорций

Для корректной работы в полноэкранном режиме необходимо учесть:

Адаптировать содержимое под новые размеры экрана. Перерисовывать фигуры и изображения в правильных пропорциях. Скорректировать элементы для интерактивности или системы частиц по мере необходимости.

Применяйте эти принципы с помощью функции resizeCanvas .

Хотите полностью погрузиться в полноэкранный режим? Используем полноэкранный API

Для включения полноразмерного полноэкранного режима используйте HTML5 Fullscreen API:

JS Скопировать код canvas.addEventListener('click', function() { if (canvas.requestFullscreen) { canvas.requestFullscreen(); } else if (canvas.webkitRequestFullScreen) { canvas.webkitRequestFullScreen(); } else if (canvas.mozRequestFullScreen) { canvas.mozRequestFullScreen(); } });

Не забывайте учесть префиксы полноэкранного API для обеспечения корректной работы в различных браузерах.

Визуализация

Воспринимайте веб-страницу как сцену, на которой происходит волшебство, а холст – это инструмент, создающий это волшебство. Для того чтобы холст стал полноэкранным, растяните его на весь видимый экран:

До растяжения: холст сочетается с другими элементами на странице. После растяжения: холст занимает всю видимую сцену.

Используя HTML и CSS, сделайте холст адаптивным для любых размеров экрана:

HTML Скопировать код <canvas id="fullscreenCanvas"></canvas>

CSS Скопировать код #fullscreenCanvas { width: 100vw; height: 100vh; display: block; position: fixed; top: 0; left: 0; }

Теперь у вас на странице есть адаптивный холст, который занимает весь экран.

Как избежать проблем, связанных с полноэкранным режимом

При работе в полноэкранном режиме столкнуться можно со следующими нюансами:

Плотность пикселей: учитывайте устройства с разной плотностью пикселей через window.devicePixelRatio . Особенности браузеров: не забывайте учесть специфические префиксы полноэкранных API. Выход из полноэкранного режима: обязательно предусмотрите возможность выхода, отслеживая событие fullscreenchange . Соотношение сторон: при любых изменениях размеров поддерживайте правильную форму и визуальную гармонию, чтобы исключить искажения на картинке.

Проводите тестирование на разных браузерах и устройствах, чтобы обеспечить схожий пользовательский опыт для всех пользователей.

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