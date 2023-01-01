HTML5: валидация электронной почты через атрибут pattern

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Быстрый ответ

Для базовой валидации адреса электронной почты в HTML5 используйте регулярное выражение ^\S+@\S+.\S+$ в сочетании с типом input email. Вот пример такого применения:

HTML Скопировать код <input type="email" pattern="^\S+@\S+\.\S+$" title="Следуйте указанному формату.">

Требует наличия символов без пробелов до и после символа @ , а также минимум одной точки в доменной части, что позволяет исключить некорректные email-адреса.

Обеспечение информативной обратной связи пользователям

Чтобы повысить качество пользовательского опыта и снизить количество ошибок, важно обеспечить прозрачное информирование. Если введенные данные не соответствуют указанному шаблону, пользователи должны получить ясное сообщение об ошибке. В этом помогает атрибут title, описывающий ожидаемый формат. Для обратной связи в реальном времени можно использовать JavaScript.

HTML Скопировать код <input type="email" pattern="^\S+@\S+\.\S+$" title="Указанный формат: user@example.com" oninvalid="this.setCustomValidity('Пожалуйста, введите корректный адрес электронной почты.')" onchange="this.setCustomValidity('')">

Учет различных форматов email

Приведенное выше регулярное выражение может служить отличной отправной точкой, но стоит учесть, что форматы email могут существенно различаться:

Специальные символы в локальной части адреса: необходимо учесть возможное использование этих символов ( ^[a-zA-Z0-9._%+-]+ )

в локальной части адреса: необходимо учесть возможное использование этих символов ( ) Домены с дефисами : следует учесть присутствие дефисов в доменной части регулярного выражения ( [a-zA-Z0-9.-]+ )

: следует учесть присутствие дефисов в доменной части регулярного выражения ( ) TLD разной длины: важно разрешить домены верхнего уровня различной длины ( .+.[a-zA-Z]{2,}$ )

Не следует полагаться исключительно на встроенную валидацию HTML5, так как она не всегда охватывает все аспекты форматов электронных адресов, например:

Старые форматы : редко используются, но все еще валидны (например, "user@[IPv6:2001:db8::1]")

: редко используются, но все еще валидны (например, "user@[IPv6:2001:db8::1]") Иноязычные символы: адреса с использованием не латинских символов (требуют конвертирования в Punycode)

Визуализация

Процесс валидации email-адресов можно сравнить с процессом ловли бабочек сетью:

Markdown Скопировать код Cеть для ловли бабочек: пропускает только тех, кто есть в списке (Валидные email-адреса) Список гостей: [🦋🎟️💌] 🦋 = username@domain.tld 🎟️ = user.name@domain.tld 💌 = user_name@sub.domain.tld

Только адреса из "списка гостей" пройдут нашу проверку:

Markdown Скопировать код если 🦋🎟️💌 соответствуют действующему регулярному выражению: Добро пожаловать! Попробуйте нектар! 🥂🌸 иначе: К сожалению, вам вход запрещен. :( 🚷

А вот работник у входа:

Markdown Скопировать код Билетер: /^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$/

Это регулярное выражение поможет отфильтровать только корректные email-адреса.

Погружение в надежную валидацию

Оказывается, валидация email-адресов многогранна и сложнее, чем может показаться. Можно обратиться к нескольким дополнительным стратегиям для обеспечения высокого качества:

Валидация на стороне сервера

Для обеспечения безопасности рекомендуется включить валидацию на стороне сервера для устранения получения ошибочных данных. Это очень важно, так как проверка на стороне клиента может быть обойдена.

Старая школа

С помощью Modernizr можно проверить поддержку функциональности и реализовать удобства для старых браузеров. Это обеспечит единообразный вид форм на различных платформах.

Использование атрибутов фреймворков

При использовании фронтенд-фреймворков воспользуйтесь их встроенными возможностями валидации, например, атрибутом ngModel в Angular, чтобы упростить процесс валидации и облегчить поддержку кода.

Улучшение проверки на стороне клиента

Применение Ajax и JSON позволяет проводить проверку данных в реальном времени до отправки формы, благодаря чему улучшается интерактивность и снижается вероятность ошибок.

Протестируйте, а затем протестируйте еще

Такие инструменты, как RegExr, могут служить отличным полем для тестирования регулярных выражений. Проверьте ваши выражения на различных email-адресах.

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