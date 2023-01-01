HTML5: создание поля для ввода денежных значений

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Быстрый ответ

Для ввода сумм в валюте используйте следующий элемент:

HTML Скопировать код <input type="text" pattern="^\d*(\.\d{0,2})?$" placeholder="0.00" title="Сумма в валюте (например, 123.45)" />

Заданный в атрибуте pattern регулярный экспрессион позволяет вводить значения с двумя знаками после запятой и осуществляет проверку корректности ввода, что исключает необходимость использования JavaScript.

Углубление в HTML-формы для ввода валют

1. Выбор подходящего типа поля для ввода сумм в валюте

Тип currency в HTML отсутствует. Однако использование type="number" и атрибута step="0.01" обеспечивает нужную точность для сумм в валюте. Если потребуется более сложное форматирование, используйте решения на основе JavaScript или специфические библиотеки:

HTML Скопировать код <input type="number" step="0.01" min="0" max="10000" placeholder="0.00" /> <!-- Здесь не допускаются значения с тремя знаками после запятой! -->

С помощью CSS можно улучшить внешний вид полей без ущерба для данных, предназначенных для обработки на сервере, добавив к ним символы валют.

2. Обеспечение доступности и согласованности в различных браузерах

Важно придерживаться лучших практик доступности при разработке форм и предоставлять пользователям четкие инструкции. Также необходимо тестировать совместимость и поведение полей ввода в различных браузерах.

3. Применение современных способов форматирования с помощью JavaScript

Для улучшения взаимодействия с HTML полями комплектуйте их с JavaScript для динамического отображения символов валют и мгновенной валидации. Добавляйте обработчики событий focus и blur для переключения между форматированным и исходным видом поля ввода.

JS Скопировать код element.addEventListener('focus', ...); // Подготовка к приёму данных! element.addEventListener('blur', ...); // Время для форматирования ввода!

Метод Number.prototype.toLocaleString может применяться для автоматической локализации валют.

Визуализация

Можно представить поле ввода как монетоприемник 💰➡️🎰, принимающий только монеты определенной формы:

Markdown Скопировать код <input type="number" step="0.01" min="0" placeholder="0.00" />

Это поле должно принимать числа строго с двумя знаками после запятой, не позволяя несоответствий.

Теперь подумаем о Meta Tags 🏷️ для поля ввода валюты:

HTML Скопировать код <!-- Активация соответствующей клавиатуры на мобильных устройствах --> <input type="number" inputmode="decimal" pattern="[0-9]*" ... />

Подбор нужных тегов подобен настройке гитары 🎸: гармония достигается при правильном подготовлении. 🎶

Реализация надежных полей для ввода валюты

1. Управление разными валютами

С вопросами, связанными с разными типами валют, можно справиться, используя ISO коды валют. Просто добавьте возможность для переключения между валютами с соответствующим форматированием.

2. Настройка безопасности серверных систем

Вне зависимости от эффективности клиентской проверки ввода, важно внедрить серверную валидацию для проверки соответствия числовых данных ожиданиям и защиты от неправильных данных.

3. Использование библиотек и фреймворков

Вот несколько библиотек и фреймворков, которые могут помочь с форматированием валюты:

AutoNumeric.js – для автоформатирования

Accounting.js – для форматирования чисел и конвертации валюты

Cleave.js – для маскировки данных при вводе

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