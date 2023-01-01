HTML5: создание поля для ввода денежных значений#Основы HTML #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для ввода сумм в валюте используйте следующий элемент:
<input type="text" pattern="^\d*(\.\d{0,2})?$" placeholder="0.00" title="Сумма в валюте (например, 123.45)" />
Заданный в атрибуте
pattern регулярный экспрессион позволяет вводить значения с двумя знаками после запятой и осуществляет проверку корректности ввода, что исключает необходимость использования JavaScript.
Углубление в HTML-формы для ввода валют
1. Выбор подходящего типа поля для ввода сумм в валюте
Тип
currency в HTML отсутствует. Однако использование
type="number" и атрибута
step="0.01" обеспечивает нужную точность для сумм в валюте. Если потребуется более сложное форматирование, используйте решения на основе JavaScript или специфические библиотеки:
<input type="number" step="0.01" min="0" max="10000" placeholder="0.00" /> <!-- Здесь не допускаются значения с тремя знаками после запятой! -->
С помощью CSS можно улучшить внешний вид полей без ущерба для данных, предназначенных для обработки на сервере, добавив к ним символы валют.
2. Обеспечение доступности и согласованности в различных браузерах
Важно придерживаться лучших практик доступности при разработке форм и предоставлять пользователям четкие инструкции. Также необходимо тестировать совместимость и поведение полей ввода в различных браузерах.
3. Применение современных способов форматирования с помощью JavaScript
Для улучшения взаимодействия с HTML полями комплектуйте их с JavaScript для динамического отображения символов валют и мгновенной валидации. Добавляйте обработчики событий
focus и
blur для переключения между форматированным и исходным видом поля ввода.
element.addEventListener('focus', ...); // Подготовка к приёму данных!
element.addEventListener('blur', ...); // Время для форматирования ввода!
Метод
Number.prototype.toLocaleString может применяться для автоматической локализации валют.
Визуализация
Можно представить поле ввода как монетоприемник 💰➡️🎰, принимающий только монеты определенной формы:
<input type="number" step="0.01" min="0" placeholder="0.00" />
Это поле должно принимать числа строго с двумя знаками после запятой, не позволяя несоответствий.
Теперь подумаем о Meta Tags 🏷️ для поля ввода валюты:
<!-- Активация соответствующей клавиатуры на мобильных устройствах -->
<input type="number" inputmode="decimal" pattern="[0-9]*" ... />
Подбор нужных тегов подобен настройке гитары 🎸: гармония достигается при правильном подготовлении. 🎶
Реализация надежных полей для ввода валюты
1. Управление разными валютами
С вопросами, связанными с разными типами валют, можно справиться, используя ISO коды валют. Просто добавьте возможность для переключения между валютами с соответствующим форматированием.
2. Настройка безопасности серверных систем
Вне зависимости от эффективности клиентской проверки ввода, важно внедрить серверную валидацию для проверки соответствия числовых данных ожиданиям и защиты от неправильных данных.
3. Использование библиотек и фреймворков
Вот несколько библиотек и фреймворков, которые могут помочь с форматированием валюты:
- AutoNumeric.js – для автоформатирования
- Accounting.js – для форматирования чисел и конвертации валюты
- Cleave.js – для маскировки данных при вводе
Полезные материалы
- <input>: Элемент Input – MDN — детальная информация о HTML элементах форм от MDN.
- HTML Standard — официальные стандарты для элементов
input, включая
type=number.
- Styling Cross-Browser Compatible Range Inputs with CSS – CSS-Tricks — советы по стилизации элементов <input>.
- html – Есть ли в HTML5 тип ввода float? – Stack Overflow — дискуссии о возможностях
inputдля ввода дробных чисел и сумм в валюте.
- Intl.NumberFormat – JavaScript – MDN — методы форматирования валюты в JavaScript.
- GitHub – plentz/jquery-maskmoney — jQuery плагин для работы с вводом валютных сумм в формах.
- AutoNumeric.js — библиотека для форматирования валюты во время ввода пользователем.
Ксения Сорокина
веб-техредактор