HTML5 itemscope: что это такое и как применять в коде?#Микроразметка (Schema.org)
Быстрый ответ
Атрибут
itemscope в HTML5 применяется для задания структуры микроданных, что упрощает анализ контента веб-страниц поисковыми системами и способствует эффективному SEO-продвижению с применением «богатых» сниппетов. Комбинация
itemscope и
itemtype позволяет категоризировать содержимое, например, как книгу или фильм. Вот пример использования этих атрибутов:
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Book">
<span itemprop="name">Великий Гэтсби</span>
<span itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
автор <span itemprop="name">Ф. Скотт Фицджеральд</span>
</span>
</div>
Такая разметка указывает для поисковиков, что "Великий Гэтсби" – это книга, написанная Ф. Скоттом Фицджеральдом, что улучшает понимание и представление контента.
Погружение в мир микроданных
Микроданные значительно расширяют возможности представления контента в интернете, предоставляя поисковым системам, таким как Google и Bing, контекстуальную информацию, которая улучшает видимость сайта. Дополнительно, микроданные совместимы с протоколом Open Graph, которым пользуется Facebook. Это облегчает интеграцию содержимого сайта в социальные сети с привлекательными заголовками, изображениями и описаниями.
Создание связей при помощи
Внутри элемента, помеченного атрибутом
itemscope, используется атрибут
itemprop для определения свойств объекта – будь то главы книги или ингредиенты блюда. Это обогащает семантическую информацию и улучшает её интерпретацию поисковыми системами.
Расшаривание в соцсети и
Микроданные, управляемые через
itemscope, позволяют социальным платформам грамотно отображать распространяемый контент с визуально привлекательными заголовками, изображениями и описаниями, улучшая восприятие публикаций и распространяемого контента.
Как
Применение
itemscope вместе с шаблонами от schema.org упрощает анализ содержимого веб-страниц поисковыми системами, благодаря чему контент становится более видимым в результатах поиска.
Визуализация
Представьте книжную полку, разделённую по жанрам и снабжённую метками:
Книжная полка (📚): [Фэнтези (🧙), Научная фантастика (🚀), Романтика (❤️)]
itemscope служит маркером жанра (🏷️):
📚🏷️🚀: [Дюна, Марсианин]
# Теперь Шелдон Купер без труда найдёт свои космические эпосы
Без
itemscope будет сложно найти нужную книгу из-за неупорядоченности:
📚🔄: [❤️📖, 🧙📖, 🚀📖]
# Какой сумбур...
Структурирование микроданных
Организация метаданных и повышение эффективности
itemscope облегчает структурирование и организацию метаданных, благодаря чему улучшается качество индексации и взаимодействие пользователей с результатами поиска.
Платформоспецифичные улучшения
Поддержка стандарта schema.org и совместимость с Open Graph способствуют улучшению шаринга контента на различных платформах, качественно повышая его видимость.
Семантическое развитие веба и
itemscope
С развитием интернета усиливается значимость семантического веба, где
itemscope вносит значимый вклад, делая информацию доступной и понятной в машиночитаемом формате.
Использование
itemscope для SEO-продвижения
Эффективное использование
itemscope существенно улучшает SEO, улучшая представление метаданных для поисковых систем.
Полезные материалы
- Подробное руководство по использованию
itemscopeи
itemtypeс примерами на MDN.
- Введение в микроданные от schema.org.
- Официальное руководство Google по структурированным данным.
- Инструмент от Google для проверки корректности структурированных данных.
- Руководство по применению
itemscopeот Викисклада.
- Документация HTML по атрибуту
itemscope.
- Видеоурок по использованию микроданных на YouTube.
Пётр Гончаров
SEO-редактор