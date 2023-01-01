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HTML5 itemscope: что это такое и как применять в коде?
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HTML5 itemscope: что это такое и как применять в коде?

#Микроразметка (Schema.org)  
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Быстрый ответ

Атрибут itemscope в HTML5 применяется для задания структуры микроданных, что упрощает анализ контента веб-страниц поисковыми системами и способствует эффективному SEO-продвижению с применением «богатых» сниппетов. Комбинация itemscope и itemtype позволяет категоризировать содержимое, например, как книгу или фильм. Вот пример использования этих атрибутов:

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<div itemscope itemtype="http://schema.org/Book">
  <span itemprop="name">Великий Гэтсби</span>
  <span itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
    автор <span itemprop="name">Ф. Скотт Фицджеральд</span>
  </span>
</div>

Такая разметка указывает для поисковиков, что "Великий Гэтсби" – это книга, написанная Ф. Скоттом Фицджеральдом, что улучшает понимание и представление контента.

Пошаговый план для смены профессии

Погружение в мир микроданных

Микроданные значительно расширяют возможности представления контента в интернете, предоставляя поисковым системам, таким как Google и Bing, контекстуальную информацию, которая улучшает видимость сайта. Дополнительно, микроданные совместимы с протоколом Open Graph, которым пользуется Facebook. Это облегчает интеграцию содержимого сайта в социальные сети с привлекательными заголовками, изображениями и описаниями.

Создание связей при помощи

Внутри элемента, помеченного атрибутом itemscope, используется атрибут itemprop для определения свойств объекта – будь то главы книги или ингредиенты блюда. Это обогащает семантическую информацию и улучшает её интерпретацию поисковыми системами.

Расшаривание в соцсети и

Микроданные, управляемые через itemscope, позволяют социальным платформам грамотно отображать распространяемый контент с визуально привлекательными заголовками, изображениями и описаниями, улучшая восприятие публикаций и распространяемого контента.

Как

Применение itemscope вместе с шаблонами от schema.org упрощает анализ содержимого веб-страниц поисковыми системами, благодаря чему контент становится более видимым в результатах поиска.

Визуализация

Представьте книжную полку, разделённую по жанрам и снабжённую метками:

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Книжная полка (📚): [Фэнтези (🧙), Научная фантастика (🚀), Романтика (❤️)]

itemscope служит маркером жанра (🏷️):

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📚🏷️🚀: [Дюна, Марсианин]
# Теперь Шелдон Купер без труда найдёт свои космические эпосы

Без itemscope будет сложно найти нужную книгу из-за неупорядоченности:

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📚🔄: [❤️📖, 🧙📖, 🚀📖]
# Какой сумбур...

Структурирование микроданных

Организация метаданных и повышение эффективности

itemscope облегчает структурирование и организацию метаданных, благодаря чему улучшается качество индексации и взаимодействие пользователей с результатами поиска.

Платформоспецифичные улучшения

Поддержка стандарта schema.org и совместимость с Open Graph способствуют улучшению шаринга контента на различных платформах, качественно повышая его видимость.

Семантическое развитие веба и itemscope

С развитием интернета усиливается значимость семантического веба, где itemscope вносит значимый вклад, делая информацию доступной и понятной в машиночитаемом формате.

Использование itemscope для SEO-продвижения

Эффективное использование itemscope существенно улучшает SEO, улучшая представление метаданных для поисковых систем.

Полезные материалы

  1. Подробное руководство по использованию itemscope и itemtype с примерами на MDN.
  2. Введение в микроданные от schema.org.
  3. Официальное руководство Google по структурированным данным.
  4. Инструмент от Google для проверки корректности структурированных данных.
  5. Руководство по применению itemscope от Викисклада.
  6. Документация HTML по атрибуту itemscope.
  7. Видеоурок по использованию микроданных на YouTube.
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Что такое атрибут 'itemscope' в HTML5?
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Пётр Гончаров

SEO-редактор

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