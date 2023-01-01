.htm или .html расширение файла: какое выбрать и почему?

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Быстрый ответ

.html — это современное и предпочтительное расширение для HTML-документов, ставшее стандартом в области веб-разработки. .htm — устаревший вариант, появившийся из-за ограничений старых операционных систем, подобных DOS, которые допускали всего три символа в расширении файла. На данный момент важные различия между ними отсутствуют: браузеры и серверы одинаково корректно работают с обоими расширениями. Используйте .html для соблюдения современных стандартов и обеспечения единообразия в своих проектах.

Пример:

HTML Скопировать код <!-- При сохранении этого файла как index.html, он будет работать без проблем --> <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Страница Шрёдингера</title> </head> <body> <h1>Добро пожаловать в Матрицу!</h1> <p>Это симуляция? Кто знает!</p> </body> </html>

Продвинутое понимание

Исторический контекст и современные стандарты

Различия между .htm и .html основываются не столько на технических отличиях сколько на исторических причинах. С появлением систем, поддерживающих больше символов в расширении файла, .html стало де-факто стандартом. Всё же понимать причины использования .htm полезно для профессионала в сфере веб-разработки.

Влияние на организацию файлов и пользовательский опыт

Чтобы избежать недоразумений, желательно придерживаться единообразия в именовании файлов. Перемешивание расширений .htm и .html может вызвать хаос. Адреса URL без указания расширения (например, yoursite.com/about ) выглядят аккуратнее и обеспечивают совместимость с будущими технологиями, что положительно влияет на пользовательский опыт.

Веб-серверы, MIME-типы и расширения файлов

Веб-серверы опираются на расширения файлов для корректного отображения содержимого, и они без проблем работают как с .htm , так и с .html . Владение информацией о конфигурации сервера может помочь решить возможные проблемы с загрузкой файлов, даже если такие проблемы возникают нечасто.

Визуализация

Выбор между расширениями можно сравнить с выбором между четырехзначными (1234) и трехзначными (123) кодами. Оба варианта — правильные коды, но один из них используется и узнавается чаще.

Тип кода Особенности Узнаваемость Четырехзначный код Более разнообразен, привычен 🔢 Предпочитаем и широко используем Трехзначный код Функционален, но реже используется 🔣 Менее узнаваем

.html — это ваш четырехзначный код (🔢), общепризнанный и распространенный. .htm — это трехзначный код (🔣), который также работает исправно, но встречается в веб-разработке гораздо реже.

Возможность использования .htm

В некоторых редких ситуациях, например, при работе со старым оборудованием или в условиях, где уже распространено использование .htm , это расширение может быть уместнее. В таких случаях главной задачей становится совместимость систем, что важнее, чем соблюдение .html в качестве стандарта.

Выбор стандартного расширения

Несмотря на то что .htm полностью функционален, в реальности .html используется значительно чаще и сразу распознается разработчиками и инструментами. Это снижает вероятность ошибок и экономит время, особенно при командной работе и выполнении крупномасштабных проектов.

Эстетика URL и SEO-факторы

Использование «чистых URL» без расширений файлов способствует улучшению взаимодействия пользователя и поисковой оптимизации (SEO). Подобный подход также разделяет публичные URL-адреса и физическое расположение файлов, предоставляя гибкость для настройки серверов и внедрения технических улучшений.

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