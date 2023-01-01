.htm или .html расширение файла: какое выбрать и почему?#Веб-разработка #SEO #ТехSEO
Быстрый ответ
.html — это современное и предпочтительное расширение для HTML-документов, ставшее стандартом в области веб-разработки. .htm — устаревший вариант, появившийся из-за ограничений старых операционных систем, подобных DOS, которые допускали всего три символа в расширении файла. На данный момент важные различия между ними отсутствуют: браузеры и серверы одинаково корректно работают с обоими расширениями. Используйте .html для соблюдения современных стандартов и обеспечения единообразия в своих проектах.
Пример:
<!-- При сохранении этого файла как index.html, он будет работать без проблем -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Страница Шрёдингера</title>
</head>
<body>
<h1>Добро пожаловать в Матрицу!</h1>
<p>Это симуляция? Кто знает!</p>
</body>
</html>
Продвинутое понимание
Исторический контекст и современные стандарты
Различия между
.htm и
.html основываются не столько на технических отличиях сколько на исторических причинах. С появлением систем, поддерживающих больше символов в расширении файла,
.html стало де-факто стандартом. Всё же понимать причины использования
.htm полезно для профессионала в сфере веб-разработки.
Влияние на организацию файлов и пользовательский опыт
Чтобы избежать недоразумений, желательно придерживаться единообразия в именовании файлов. Перемешивание расширений
.htm и
.html может вызвать хаос. Адреса URL без указания расширения (например,
yoursite.com/about) выглядят аккуратнее и обеспечивают совместимость с будущими технологиями, что положительно влияет на пользовательский опыт.
Веб-серверы, MIME-типы и расширения файлов
Веб-серверы опираются на расширения файлов для корректного отображения содержимого, и они без проблем работают как с
.htm, так и с
.html. Владение информацией о конфигурации сервера может помочь решить возможные проблемы с загрузкой файлов, даже если такие проблемы возникают нечасто.
Визуализация
Выбор между расширениями можно сравнить с выбором между четырехзначными (1234) и трехзначными (123) кодами. Оба варианта — правильные коды, но один из них используется и узнавается чаще.
|Тип кода
|Особенности
|Узнаваемость
|Четырехзначный код
|Более разнообразен, привычен
|🔢 Предпочитаем и широко используем
|Трехзначный код
|Функционален, но реже используется
|🔣 Менее узнаваем
.html — это ваш четырехзначный код (🔢), общепризнанный и распространенный.
.htm — это трехзначный код (🔣), который также работает исправно, но встречается в веб-разработке гораздо реже.
Возможность использования .htm
В некоторых редких ситуациях, например, при работе со старым оборудованием или в условиях, где уже распространено использование
.htm, это расширение может быть уместнее. В таких случаях главной задачей становится совместимость систем, что важнее, чем соблюдение
.html в качестве стандарта.
Выбор стандартного расширения
Несмотря на то что
.htm полностью функционален, в реальности .html используется значительно чаще и сразу распознается разработчиками и инструментами. Это снижает вероятность ошибок и экономит время, особенно при командной работе и выполнении крупномасштабных проектов.
Эстетика URL и SEO-факторы
Использование «чистых URL» без расширений файлов способствует улучшению взаимодействия пользователя и поисковой оптимизации (SEO). Подобный подход также разделяет публичные URL-адреса и физическое расположение файлов, предоставляя гибкость для настройки серверов и внедрения технических улучшений.
Полезные материалы
- Сервис проверки соответствия W3C — убедитесь, что ваш HTML соответствует стандартам.
- Введение в HTML – Обучение веб-разработке | MDN — ознакомьтесь с основами HTML.
- Расширение имени файла – Википедия — углубленный взгляд на историю и полезную информацию о расширениях файлов.
- RFC 2854 – Медиатип 'text/html' — изучите ключевые положения о типе содержимого
text/htmlи стандартах HTML.
- Пути к файлам в HTML — научитесь правильно ссылаться на файлы и ресурсы в HTML.
- mod_mime – Apache HTTP Server Version 2.4 — разберитесь, как веб-серверы обрабатывают расширения файлов.
- HTML Стандарт — подробное описание стандартов HTML.
Пётр Гончаров
SEO-редактор