Горизонтальное выравнивание label и textarea в HTML и CSS#Разное
Быстрый ответ
Чтобы выровнять метку и многострочное текстовое поле, вам пригодится CSS Flexbox. Размещайте эти элементы в контейнере и добавьте ему свойства
display: flex и
align-items: center. Для задания отступов между элементами может служить свойство
margin.
Пример кода по этой теме выглядит так:
<div style="display: flex; align-items: center;">
<label for="textarea" style="margin-right: 5px;">Метка:</label>
<textarea id="textarea"></textarea>
</div>
Применяя упомянутые стили, метку и текстовое поле можно расположить на одной линии со спокойна настроенным вертикальным центрированием. При этом отступы настраиваются с помощью свойства
margin-right.
Применение Flexbox
Контролирование ширины метки
Порой, длинные тексты меток могут нарушить гармонию оформления, но здесь на помощь приходит Flexbox с его свойствами
flex-grow,
flex-shrink и
flex-basis. Они позволяют адекватно распределить пространство, чтобы дизайн интерфейса оставался аккуратным, независимо от длины меток.
Так, для громоздких меток с многочисленными символами,
flex-basis поможет удержать их в узде:
<label for="textarea" style="flex-basis: 200px;">Длиннющая метка:</label>
<!-- Здесь будет текстовое поле -->
Сохранение многострочности
textarea
Чтобы текстовое поле сохраняло свою многострочность при "взрослении" (т.е. растяжении и вытягивании), используйте HTML-атрибуты
rows и
cols или CSS свойства
height и
width. Таким образом,
textarea будет корректно "расти" в контейнере flex, не теряя своих свойств:
<textarea id="textarea" style="flex-grow: 1;" rows="5"></textarea>
Расширение до всей формы
Регулярность — основа успешных форм
Внешний вид формы со множественными связками метка-текстовое поле должен быть гармоничным. В этом может помочь использование общих CSS-классов для флекс-контейнеров. Это не только улучшает читаемость, но и облегчает поддержку кода:
<style>
.flex-label-textarea {
display: flex;
align-items: center;
margin-bottom: 10px;
}
.flex-label-textarea label {
margin-right: 5px;
white-space: nowrap;
}
.flex-label-textarea textarea {
flex-grow: 1;
}
</style>
<!-- Использование класса -->
<div class="flex-label-textarea">
<!-- Элементы метка-текстовое поле -->
</div>
Визуализация
Представим, что у нас игра "найди пару", где
label (🏷) и
textarea (🖼) ищут свою вторую половинку:
Найдите друг для друга:
🖼
🏷
Чтобы увидеть, как они прекрасно выглядят вместе:
<label for="story">🏷 (Метка)</label>
<textarea id="story" name="story" rows="5" cols="33">🖼 (Текстовое поле)</textarea>
В итоге получаем гармоничную пару:
И вот они вместе:
🏷👉🖼
Улучшение выравнивания и комфортности использования формы
Доступность превыше всего
Всегда помните о важности представления элементов друг другу, как это вежливо на общественных мероприятиях. В HTML атрибуты
for и
id у метки и текстового поля работают как вводная часть, помогая поддерживать доступность для вспомогательных технологий, используемых людьми с ограниченными возможностями.
Оптимизация для мобильных устройств
Адаптивный дизайн важен. Используйте относительные единицы измерения типа
em и
rem при стилизации форм, чтобы они корректно отображались на различных устройствах и экранах.
Улучшения в CSS
Несмотря на то, что инлайновые стили могут показаться удобными, они могут привести к хаосу в коде. Лучше используйте классы, чтобы ваш CSS оставался масштабируемым и прозрачным.
Полезные материалы
- Полное руководство по Flexbox от CSS-Tricks — подробное описание всех аспектов Flexbox.
- Выравнивание элементов в CSS на MDN — дополнительные рекомендации по работе с Flexbox от Mozilla.
- Центрирование в Flexbox на Stack Overflow — конкретные примеры и решения по центрированию элементов.
- Могу ли я использовать... — проверьте совместимость с браузерами для различных функций и свойств.
- Полное руководство по Grid от CSS-Tricks — ещё один мощный инструмент для создания современных интерфейсов, CSS Grid.
- Документация по тегу
<textarea>— полезные советы по работе с многострочными текстовыми полями.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы