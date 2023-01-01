Горизонтальное выравнивание label и textarea в HTML и CSS

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Быстрый ответ

Чтобы выровнять метку и многострочное текстовое поле, вам пригодится CSS Flexbox. Размещайте эти элементы в контейнере и добавьте ему свойства display: flex и align-items: center . Для задания отступов между элементами может служить свойство margin .

Пример кода по этой теме выглядит так:

HTML Скопировать код <div style="display: flex; align-items: center;"> <label for="textarea" style="margin-right: 5px;">Метка:</label> <textarea id="textarea"></textarea> </div>

Применяя упомянутые стили, метку и текстовое поле можно расположить на одной линии со спокойна настроенным вертикальным центрированием. При этом отступы настраиваются с помощью свойства margin-right .

Применение Flexbox

Контролирование ширины метки

Порой, длинные тексты меток могут нарушить гармонию оформления, но здесь на помощь приходит Flexbox с его свойствами flex-grow , flex-shrink и flex-basis . Они позволяют адекватно распределить пространство, чтобы дизайн интерфейса оставался аккуратным, независимо от длины меток.

Так, для громоздких меток с многочисленными символами, flex-basis поможет удержать их в узде:

HTML Скопировать код <label for="textarea" style="flex-basis: 200px;">Длиннющая метка:</label> <!-- Здесь будет текстовое поле -->

Сохранение многострочности textarea

Чтобы текстовое поле сохраняло свою многострочность при "взрослении" (т.е. растяжении и вытягивании), используйте HTML-атрибуты rows и cols или CSS свойства height и width . Таким образом, textarea будет корректно "расти" в контейнере flex, не теряя своих свойств:

HTML Скопировать код <textarea id="textarea" style="flex-grow: 1;" rows="5"></textarea>

Расширение до всей формы

Регулярность — основа успешных форм

Внешний вид формы со множественными связками метка-текстовое поле должен быть гармоничным. В этом может помочь использование общих CSS-классов для флекс-контейнеров. Это не только улучшает читаемость, но и облегчает поддержку кода:

HTML Скопировать код <style> .flex-label-textarea { display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px; } .flex-label-textarea label { margin-right: 5px; white-space: nowrap; } .flex-label-textarea textarea { flex-grow: 1; } </style> <!-- Использование класса --> <div class="flex-label-textarea"> <!-- Элементы метка-текстовое поле --> </div>

Визуализация

Представим, что у нас игра "найди пару", где label (🏷) и textarea (🖼) ищут свою вторую половинку:

Markdown Скопировать код Найдите друг для друга: 🖼 🏷

Чтобы увидеть, как они прекрасно выглядят вместе:

HTML Скопировать код <label for="story">🏷 (Метка)</label> <textarea id="story" name="story" rows="5" cols="33">🖼 (Текстовое поле)</textarea>

В итоге получаем гармоничную пару:

Markdown Скопировать код И вот они вместе: 🏷👉🖼

Улучшение выравнивания и комфортности использования формы

Доступность превыше всего

Всегда помните о важности представления элементов друг другу, как это вежливо на общественных мероприятиях. В HTML атрибуты for и id у метки и текстового поля работают как вводная часть, помогая поддерживать доступность для вспомогательных технологий, используемых людьми с ограниченными возможностями.

Оптимизация для мобильных устройств

Адаптивный дизайн важен. Используйте относительные единицы измерения типа em и rem при стилизации форм, чтобы они корректно отображались на различных устройствах и экранах.

Улучшения в CSS

Несмотря на то, что инлайновые стили могут показаться удобными, они могут привести к хаосу в коде. Лучше используйте классы, чтобы ваш CSS оставался масштабируемым и прозрачным.

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