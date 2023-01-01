Горизонтальное отображение списка <ul> в CSS: решение и советы

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Быстрый ответ

Если требуется отобразить <ul> горизонтально, для элементов <li> устанавливается стиль display: inline-block . Вот образец кода:

HTML Скопировать код <ul style="padding: 0;"> <li style="display: inline-block; margin-right: 10px;">Пункт 1</li> <li style="display: inline-block; margin-right: 10px;">Пункт 2</li> <li style="display: inline-block; margin-right: 10px;">Пункт 3</li> </ul>

Здесь мы отменяем стандартные отступы и маркеры, что позволяет элементам списка быть выстроенными в горизонтальный ряд с равными промежутками между ними.

Горизонтальное отображение элементов

Элементы <li> внутри <ul> способны отображаться как inline-block . Это позволяет регулировать их ширину, высоту и отступы. Дополнительным вариантом является display: flex , который облегчает распределение элементов, придавая этому процессу большую гибкость.

Flexbox: Превосходное решение для распределения пространства

Flexbox предоставляет возможность удобного и эффектного распределения и выравнивания элементов списка:

CSS Скопировать код ul { display: flex; justify-content: space-around; padding: 0; list-style-type: none; }

С его помощью мы можем равномерно направить элементы вдоль оси, контролировать их вертикальное расположение и порядок, что является незаменимым при адаптивной разработке.

Визуализация

Предположим, необходимо расположить книги горизонтально, а не вертикально. Тут нам поможет Flexbox:

CSS Скопировать код ul { display: flex; /* Включаем Flexbox */ }

И вот оно, чудо! Книги теперь располагаются в ряд, словно на горизонтальной полке.

Перебор проблем

Иногда inline-block может отражаться неодинаково в разных браузерах, поэтому стоит проверить ваш код во всех из них. Использование float: right; может нарушить расположение элементов, поэтому лучше предпочесть flexbox. После использования float не забудьте очистить поток, иначе могут возникнуть проблемы с последующим контентом.

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