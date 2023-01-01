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Горизонтальное отображение списка <ul> в CSS: решение и советы
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Горизонтальное отображение списка <ul> в CSS: решение и советы

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Если требуется отобразить <ul> горизонтально, для элементов <li> устанавливается стиль display: inline-block. Вот образец кода:

HTML
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<ul style="padding: 0;">
  <li style="display: inline-block; margin-right: 10px;">Пункт 1</li>
  <li style="display: inline-block; margin-right: 10px;">Пункт 2</li>
  <li style="display: inline-block; margin-right: 10px;">Пункт 3</li>
</ul>

Здесь мы отменяем стандартные отступы и маркеры, что позволяет элементам списка быть выстроенными в горизонтальный ряд с равными промежутками между ними.

Пошаговый план для смены профессии

Горизонтальное отображение элементов

Элементы <li> внутри <ul> способны отображаться как inline-block. Это позволяет регулировать их ширину, высоту и отступы. Дополнительным вариантом является display: flex, который облегчает распределение элементов, придавая этому процессу большую гибкость.

Flexbox: Превосходное решение для распределения пространства

Flexbox предоставляет возможность удобного и эффектного распределения и выравнивания элементов списка:

CSS
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ul {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  padding: 0;
  list-style-type: none;
}

С его помощью мы можем равномерно направить элементы вдоль оси, контролировать их вертикальное расположение и порядок, что является незаменимым при адаптивной разработке.

Визуализация

Предположим, необходимо расположить книги горизонтально, а не вертикально. Тут нам поможет Flexbox:

CSS
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ul {
  display: flex; /* Включаем Flexbox */
}

И вот оно, чудо! Книги теперь располагаются в ряд, словно на горизонтальной полке.

Перебор проблем

Иногда inline-block может отражаться неодинаково в разных браузерах, поэтому стоит проверить ваш код во всех из них. Использование float: right; может нарушить расположение элементов, поэтому лучше предпочесть flexbox. После использования float не забудьте очистить поток, иначе могут возникнуть проблемы с последующим контентом.

Полезные материалы

  1. Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — углубленное изучение Flexbox.
  2. Основные концепции flexbox – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — вводное руководство по flexbox от Mozilla.
  3. display | CSS-Tricks — исследование различных свойств display.
  4. Flexbox | Codrops — детальное руководство для осмысления Flexbox.
  5. Веб-дизайн Блог | WDD — практические советы по созданию горизонтального списка.
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Какой стиль нужно установить для элементов <li>, чтобы отобразить <ul> горизонтально?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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