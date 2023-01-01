Горизонтальное отображение списка <ul> в CSS: решение и советы#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если требуется отобразить
<ul> горизонтально, для элементов
<li> устанавливается стиль
display: inline-block. Вот образец кода:
<ul style="padding: 0;">
<li style="display: inline-block; margin-right: 10px;">Пункт 1</li>
<li style="display: inline-block; margin-right: 10px;">Пункт 2</li>
<li style="display: inline-block; margin-right: 10px;">Пункт 3</li>
</ul>
Здесь мы отменяем стандартные отступы и маркеры, что позволяет элементам списка быть выстроенными в горизонтальный ряд с равными промежутками между ними.
Горизонтальное отображение элементов
Элементы
<li> внутри
<ul> способны отображаться как
inline-block. Это позволяет регулировать их ширину, высоту и отступы. Дополнительным вариантом является
display: flex, который облегчает распределение элементов, придавая этому процессу большую гибкость.
Flexbox: Превосходное решение для распределения пространства
Flexbox предоставляет возможность удобного и эффектного распределения и выравнивания элементов списка:
ul {
display: flex;
justify-content: space-around;
padding: 0;
list-style-type: none;
}
С его помощью мы можем равномерно направить элементы вдоль оси, контролировать их вертикальное расположение и порядок, что является незаменимым при адаптивной разработке.
Визуализация
Предположим, необходимо расположить книги горизонтально, а не вертикально. Тут нам поможет Flexbox:
ul {
display: flex; /* Включаем Flexbox */
}
И вот оно, чудо! Книги теперь располагаются в ряд, словно на горизонтальной полке.
Перебор проблем
Иногда
inline-block может отражаться неодинаково в разных браузерах, поэтому стоит проверить ваш код во всех из них. Использование
float: right; может нарушить расположение элементов, поэтому лучше предпочесть flexbox. После использования
float не забудьте очистить поток, иначе могут возникнуть проблемы с последующим контентом.
Полезные материалы
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — углубленное изучение Flexbox.
- Основные концепции flexbox – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — вводное руководство по flexbox от Mozilla.
- display | CSS-Tricks — исследование различных свойств
display.
- Flexbox | Codrops — детальное руководство для осмысления Flexbox.
- Веб-дизайн Блог | WDD — практические советы по созданию горизонтального списка.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда