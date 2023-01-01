Bootstrap: как создать сайт за один вечер без мучений с CSS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке, желающие быстро освоить создание сайтов

Студенты и люди, рассматривающие карьеру в веб-разработке

Веб-разработчики, ищущие способы улучшить свои навыки и ускорить процесс разработки сайтов Первый сайт на Bootstrap я собрал за один вечер — без мучений с отступами, без головной боли от адаптива и без бесконечной борьбы с CSS. Раньше я тратил на вёрстку простого лендинга неделю, теперь делаю это за пару часов. Bootstrap — это как швейцарский нож для веб-разработчика: один инструмент вместо десятка разрозненных. В этом пошаговом гайде я расскажу, как перестать бояться вёрстки и полюбить компонентный подход, даже если вы только делаете первые шаги в веб-разработке. 🚀

Что такое Bootstrap и почему он упрощает разработку сайтов

Bootstrap — это бесплатный фреймворк для создания адаптивных сайтов и веб-приложений. Он был разработан командой Twitter в 2011 году и с тех пор стал самым популярным CSS-фреймворком в мире. Более 20% всех сайтов в интернете используют Bootstrap — и на это есть веские причины.

Алексей Зимин, веб-разработчик со стажем 7 лет Мой первый опыт с Bootstrap был как удар молнии. Я месяц бился над вёрсткой корпоративного сайта, который должен был одинаково выглядеть на всех устройствах. CSS-файл разросся до 2000 строк, а сайт всё равно ломался на некоторых экранах. Коллега показал, как переписать проект на Bootstrap за два дня. Я заменил гору самописного кода на несколько классов Bootstrap — и всё заработало идеально. Клиент был в восторге, а я навсегда влюбился в компонентный подход.

Bootstrap решает несколько ключевых проблем веб-разработчиков:

Экономия времени — не нужно изобретать велосипед для стандартных элементов интерфейса

— не нужно изобретать велосипед для стандартных элементов интерфейса Адаптивность из коробки — сайт автоматически подстраивается под любые устройства

— сайт автоматически подстраивается под любые устройства Кроссбраузерная совместимость — компоненты работают одинаково во всех современных браузерах

— компоненты работают одинаково во всех современных браузерах Единообразие кода — стандартизированный подход к разметке упрощает командную работу

— стандартизированный подход к разметке упрощает командную работу Огромное сообщество — легко найти ответы на вопросы и готовые решения

Фреймворк включает в себя не только CSS, но и JavaScript-компоненты, которые добавляют интерактивность: выпадающие меню, модальные окна, карусели, табы и многое другое. При этом вы можете использовать только те части Bootstrap, которые нужны для конкретного проекта, не нагружая сайт лишним кодом.

Bootstrap особенно ценен для начинающих разработчиков, потому что позволяет создавать профессионально выглядящие сайты без глубоких знаний CSS. Это отличный "трамплин", который помогает быстро получить результат и постепенно разобраться в принципах веб-дизайна.

Без Bootstrap С Bootstrap Ручное создание адаптивной сетки Готовая гибкая сетка в 12 колонок Написание CSS для каждого элемента Готовые стилизованные компоненты Отдельная работа над адаптивностью Адаптивность встроена в компоненты Самостоятельное решение кроссбраузерных проблем Проверенная кроссбраузерная совместимость Разработка собственных JS-компонентов Готовые интерактивные элементы

Теперь, когда мы понимаем преимущества Bootstrap, давайте разберёмся, как начать с ним работать. 💪

Установка Bootstrap: три способа начать работу с фреймворком

Существует несколько способов подключить Bootstrap к вашему проекту. Выбор зависит от того, насколько глубоко вы хотите интегрировать фреймворк и какие инструменты предпочитаете использовать. Рассмотрим три основных метода, от самого простого до продвинутого.

1. Подключение через CDN (самый быстрый способ)

CDN (Content Delivery Network) — это самый простой способ начать работу с Bootstrap. Вам достаточно добавить несколько строк кода в HTML-документ:

Для CSS (добавьте в <head>):

HTML Скопировать код <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

Для JavaScript (добавьте перед закрывающим тегом </body>):

HTML Скопировать код <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

Преимущества этого метода:

Мгновенное начало работы без скачивания файлов

Файлы кэшируются между сайтами — если пользователь посещал другой сайт с Bootstrap, загрузка будет быстрее

Автоматическое обновление до последних минорных версий (если вы не укажете конкретную версию)

Недостатки:

Зависимость от внешнего сервиса

Невозможность работать офлайн

Ограниченные возможности кастомизации

2. Локальная установка (скачивание файлов)

Для более надёжной работы вы можете скачать файлы Bootstrap напрямую с официального сайта:

Перейдите на страницу загрузки Bootstrap Скачайте Compiled CSS and JS Распакуйте архив в вашем проекте Подключите файлы в HTML:

HTML Скопировать код <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

Этот метод идеален для проектов, которые должны работать без интернета или если вы хотите быть уверены, что версия Bootstrap не изменится внезапно.

3. Установка через пакетные менеджеры (для продвинутых)

Если вы используете Node.js и инструменты сборки, Bootstrap можно установить через npm или yarn:

С помощью npm:

npm install bootstrap

С помощью yarn:

yarn add bootstrap

После установки вы можете импортировать Bootstrap в ваши файлы JavaScript:

JS Скопировать код // Import all of Bootstrap's JS import * as bootstrap from 'bootstrap' // Or import only needed components import { Modal, Tooltip } from 'bootstrap'

И импортировать стили в SCSS-файл:

scss Скопировать код // Import all of Bootstrap @import "bootstrap/scss/bootstrap"; // Or import only specific parts @import "bootstrap/scss/variables"; @import "bootstrap/scss/mixins"; @import "bootstrap/scss/grid";

Этот метод даёт максимальный контроль над кастомизацией и позволяет включать только нужные компоненты, оптимизируя размер итогового файла.

Метод установки Уровень сложности Идеально для Кастомизация CDN Простой Быстрых прототипов, обучения Минимальная Локальные файлы Средний Небольших проектов, офлайн-работы Средняя (через CSS-переопределения) Через npm/yarn Продвинутый Больших проектов, командной работы Максимальная (через SCSS-переменные)

После установки Bootstrap создадим базовый шаблон HTML-документа, чтобы убедиться, что всё работает:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Мой первый Bootstrap-проект</title> <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> </head> <body> <div class="container mt-5"> <h1>Привет, Bootstrap!</h1> <button class="btn btn-primary">Нажми меня</button> </div> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> </body> </html>

Если вы видите стилизованную кнопку и текст — поздравляю, Bootstrap успешно подключен! 🎉 Теперь давайте разберёмся с самой мощной функцией Bootstrap — сеткой.

Сетка Bootstrap: мастерство адаптивной верстки за 5 шагов

Сетка Bootstrap — это система, которая позволяет создавать гибкие, адаптивные макеты с минимальными усилиями. Она основана на принципе 12 колонок, что дает большую свободу в организации контента. Освоить эту систему можно буквально за 5 шагов.

Марина Соколова, фронтенд-разработчик Когда я только начинала свой путь в веб-разработке, вёрстка адаптивных макетов казалась мне настоящим кошмаром. Я тратила часы, пытаясь заставить элементы выстраиваться так, как нужно, а потом ещё столько же на то, чтобы они не ломались на мобильных устройствах. Первый проект с сеткой Bootstrap стал для меня откровением — три строки кода делали то, на что я тратила десятки строк CSS. Сейчас я использую сетку Bootstrap даже в сложных коммерческих проектах, потому что это экономит мне буквально дни работы.

Шаг 1: Понимание основных контейнеров

В Bootstrap все начинается с контейнеров. Существует три типа контейнеров:

.container — имеет фиксированную максимальную ширину на каждой точке останова

— имеет фиксированную максимальную ширину на каждой точке останова .container-fluid — всегда занимает 100% доступной ширины

— всегда занимает 100% доступной ширины .container-{breakpoint} — 100% ширины до указанной точки, затем фиксированная ширина

Пример использования:

HTML Скопировать код <div class="container"> <!-- Контент с фиксированной шириной --> </div> <div class="container-fluid"> <!-- Контент на всю ширину экрана --> </div> <div class="container-md"> <!-- 100% ширина на экранах меньше md, фиксированная ширина на md и больше --> </div>

Шаг 2: Создание строк и колонок

Внутри контейнера контент организуется в строки (.row) и колонки (.col). Каждая строка может содержать до 12 колонок.