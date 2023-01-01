Формы в каждой строке таблицы HTML: подробное руководство

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Быстрый ответ

Придерживаясь стандартов XHTML, мы можем разместить тег <form> в каждой строке таблицы, позиционировав его внутри ячейки <td> . Это выглядит примерно так:

HTML Скопировать код <tr><td><form>...</form></td></tr>

🎯 Совет: Повторяя эту логику для каждой строки, вы обеспечите размещение тега <form> внутри области ячейки, что является принятой практикой.

Практичность в контексте HTML5

В HTML5 был введен атрибут form , что позволяет использовать несколько разных форм, включая отдельные формы для каждой строки таблицы на одной странице. 🙌

HTML Скопировать код <tr><td><form id="form1">...</form></td></tr> <tr><td><input type="text" form="form1"></td></tr>

Обратите внимание: не забудьте проверить совместимость с браузерами старой версии, такими как IE10 и IE11, которые не поддерживают атрибут form .

Использование div-элементов для поддержки старых браузеров

Если вам всё же необходимо обеспечить поддержку старых версий браузеров, рассмотрите возможность использования div-элементов с CSS-свойствами, чтобы имитировать таблицы и в этот макет вложить формы.

HTML Скопировать код <div style="display:table-row"> <div style="display:table-cell"> <form>...</form> </div> </div>

👓 Профессиональный совет: Этот подход также соответствует стандартам XHTML.

Интеллектуальное управление формами с JS и jQuery

С помощью JavaScript и jQuery вы сможете эффективно управлять формами внутри строк таблиц, даже не используя атрибут form . Метод $.post позволяет передавать данные каждой формы отдельно.

JS Скопировать код $('form').each(function () { var formData = $(this).serialize(); $.post('url', formData, function(response) { // Обработка ответа сервера происходит здесь 🍹 }); });

Важно помнить, что в XHTML тег form не должен быть непосредственным потомком элементов <table> , <tbody> или <tr> .

Создание div-элементов, которые выглядят как таблицы, с помощью CSS

Поклонники CSS могут корректировать div-элементы, которые выглядят как таблицы, для вставки формы в эти блоки, используя классы .table , .table-row , .table-cell .

Обработка нажатий кнопок c JQuery

Событие клика по кнопке способно инициировать отправку формы, связанной с конкретной строкой таблицы. Для этого можно использовать атрибут data-action .

HTML Скопировать код <td><a class="update" data-action="update-row">Обновить</a></td>

JS Скопировать код $('.update').click(function() { var action = $(this).data('action'); // Процесс отправки начинается здесь 🎬 });

Динамическое генерирование макетов

Для более сложных задач могут потребоваться динамически сгенерированные таблицы с формами. Главное, чтобы в итоге код таблицы был валидным с точки зрения XHTML.

Python Скопировать код # Пример генерации на сервере с использованием Python/Flask @app.route('/render_table') def render_table(): # Здесь должен находиться ваш серверный код 🤓

Обеспечение мгновенной обратной связи с помощью JS

JS позволяет реализовать мгновенную обратную связь для пользователя после отправки формы, что ультразвукового улучшает взаимодействие с интерфейсом.

JS Скопировать код $('form').submit(function (e) { e.preventDefault(); // Отправка данных и уведомление пользователю alert('Форма успешно отправлена! 🎉'); });

Визуализация

Приведенный ниже пример использования тега FORM в каждой строке таблицы поможет вам лучше понять, как это работает:

Markdown Скопировать код | Строка таблицы ✏️ | Поле ввода 📝 | Кнопка отправки 📤 | | ----------------- | ------------ | ------------------ |

Оформление каждой строки как отдельной формы упрощает процесс отправки данных:

Markdown Скопировать код <tr> <form> <td><input></td> <td><button type="submit">Отправить</button></td> </form> </tr>

Каждая форма функционирует независимо и является отдельным блоком данных для отправки.

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