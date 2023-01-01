Формы в каждой строке таблицы HTML: подробное руководство#Основы HTML #Формы #Таблицы
Быстрый ответ
Придерживаясь стандартов XHTML, мы можем разместить тег
<form> в каждой строке таблицы, позиционировав его внутри ячейки
<td>. Это выглядит примерно так:
<tr><td><form>...</form></td></tr>
🎯 Совет: Повторяя эту логику для каждой строки, вы обеспечите размещение тега
<form> внутри области ячейки, что является принятой практикой.
Практичность в контексте HTML5
В HTML5 был введен атрибут
form, что позволяет использовать несколько разных форм, включая отдельные формы для каждой строки таблицы на одной странице. 🙌
<tr><td><form id="form1">...</form></td></tr>
<tr><td><input type="text" form="form1"></td></tr>
Обратите внимание: не забудьте проверить совместимость с браузерами старой версии, такими как IE10 и IE11, которые не поддерживают атрибут
form.
Использование div-элементов для поддержки старых браузеров
Если вам всё же необходимо обеспечить поддержку старых версий браузеров, рассмотрите возможность использования div-элементов с CSS-свойствами, чтобы имитировать таблицы и в этот макет вложить формы.
<div style="display:table-row">
<div style="display:table-cell">
<form>...</form>
</div>
</div>
👓 Профессиональный совет: Этот подход также соответствует стандартам XHTML.
Интеллектуальное управление формами с JS и jQuery
С помощью JavaScript и jQuery вы сможете эффективно управлять формами внутри строк таблиц, даже не используя атрибут
form. Метод
$.post позволяет передавать данные каждой формы отдельно.
$('form').each(function () {
var formData = $(this).serialize();
$.post('url', formData, function(response) {
// Обработка ответа сервера происходит здесь 🍹
});
});
Важно помнить, что в XHTML тег
form не должен быть непосредственным потомком элементов
<table>,
<tbody> или
<tr>.
Создание div-элементов, которые выглядят как таблицы, с помощью CSS
Поклонники CSS могут корректировать div-элементы, которые выглядят как таблицы, для вставки формы в эти блоки, используя классы
.table,
.table-row,
.table-cell.
Обработка нажатий кнопок c JQuery
Событие клика по кнопке способно инициировать отправку формы, связанной с конкретной строкой таблицы. Для этого можно использовать атрибут
data-action.
<td><a class="update" data-action="update-row">Обновить</a></td>
$('.update').click(function() {
var action = $(this).data('action');
// Процесс отправки начинается здесь 🎬
});
Динамическое генерирование макетов
Для более сложных задач могут потребоваться динамически сгенерированные таблицы с формами. Главное, чтобы в итоге код таблицы был валидным с точки зрения XHTML.
# Пример генерации на сервере с использованием Python/Flask
@app.route('/render_table')
def render_table():
# Здесь должен находиться ваш серверный код 🤓
Обеспечение мгновенной обратной связи с помощью JS
JS позволяет реализовать мгновенную обратную связь для пользователя после отправки формы, что ультразвукового улучшает взаимодействие с интерфейсом.
$('form').submit(function (e) {
e.preventDefault();
// Отправка данных и уведомление пользователю
alert('Форма успешно отправлена! 🎉');
});
Визуализация
Приведенный ниже пример использования тега FORM в каждой строке таблицы поможет вам лучше понять, как это работает:
| Строка таблицы ✏️ | Поле ввода 📝 | Кнопка отправки 📤 |
| ----------------- | ------------ | ------------------ |
Оформление каждой строки как отдельной формы упрощает процесс отправки данных:
<tr>
<form>
<td><input></td>
<td><button type="submit">Отправить</button></td>
</form>
</tr>
Каждая форма функционирует независимо и является отдельным блоком данных для отправки.
Полезные материалы
- Служба проверки разметки W3C — инструмент для проверки правильности структуры вашей веб-разметки.
- HTML-тег form в W3Schools — подробное описание использования тега
<form>в HTML.
- <table>: Элемент таблицы – MDN — наставление по созданию таблиц и внедрению в них форм от MDN Web Docs.
- Полное руководство по элементу таблицы от CSS-Tricks — всестороннее руководство по стилизации элемента
<table>.
- HTML – Форма внутри таблицы – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow различных подходов к размещению форм внутри таблиц.
- XHTML 1.0: Расширяемый язык разметки гипертекста (Второе издание) — официальная спецификация W3C для XHTML 1.0.
- HTML Стандарт — спецификация, подробно описывающая все, что нужно знать об элементе
<form>, для его корректного использования в HTML-документах.
Ксения Сорокина
веб-техредактор