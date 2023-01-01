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Формы в каждой строке таблицы HTML: подробное руководство
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Формы в каждой строке таблицы HTML: подробное руководство

#Основы HTML  #Формы  #Таблицы  
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Быстрый ответ

Придерживаясь стандартов XHTML, мы можем разместить тег <form> в каждой строке таблицы, позиционировав его внутри ячейки <td>. Это выглядит примерно так:

HTML
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<tr><td><form>...</form></td></tr>

🎯 Совет: Повторяя эту логику для каждой строки, вы обеспечите размещение тега <form> внутри области ячейки, что является принятой практикой.

Пошаговый план для смены профессии

Практичность в контексте HTML5

В HTML5 был введен атрибут form, что позволяет использовать несколько разных форм, включая отдельные формы для каждой строки таблицы на одной странице. 🙌

HTML
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<tr><td><form id="form1">...</form></td></tr>
<tr><td><input type="text" form="form1"></td></tr>

Обратите внимание: не забудьте проверить совместимость с браузерами старой версии, такими как IE10 и IE11, которые не поддерживают атрибут form.

Использование div-элементов для поддержки старых браузеров

Если вам всё же необходимо обеспечить поддержку старых версий браузеров, рассмотрите возможность использования div-элементов с CSS-свойствами, чтобы имитировать таблицы и в этот макет вложить формы.

HTML
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<div style="display:table-row">
  <div style="display:table-cell">
    <form>...</form>
  </div>
</div>

👓 Профессиональный совет: Этот подход также соответствует стандартам XHTML.

Интеллектуальное управление формами с JS и jQuery

С помощью JavaScript и jQuery вы сможете эффективно управлять формами внутри строк таблиц, даже не используя атрибут form. Метод $.post позволяет передавать данные каждой формы отдельно.

JS
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$('form').each(function () {
  var formData = $(this).serialize();
  $.post('url', formData, function(response) {
    // Обработка ответа сервера происходит здесь 🍹
  });
});

Важно помнить, что в XHTML тег form не должен быть непосредственным потомком элементов <table>, <tbody> или <tr>.

Создание div-элементов, которые выглядят как таблицы, с помощью CSS

Поклонники CSS могут корректировать div-элементы, которые выглядят как таблицы, для вставки формы в эти блоки, используя классы .table, .table-row, .table-cell.

Обработка нажатий кнопок c JQuery

Событие клика по кнопке способно инициировать отправку формы, связанной с конкретной строкой таблицы. Для этого можно использовать атрибут data-action.

HTML
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<td><a class="update" data-action="update-row">Обновить</a></td>
JS
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$('.update').click(function() {
  var action = $(this).data('action');
  // Процесс отправки начинается здесь 🎬
});

Динамическое генерирование макетов

Для более сложных задач могут потребоваться динамически сгенерированные таблицы с формами. Главное, чтобы в итоге код таблицы был валидным с точки зрения XHTML.

Python
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# Пример генерации на сервере с использованием Python/Flask
@app.route('/render_table')
def render_table():
  # Здесь должен находиться ваш серверный код 🤓

Обеспечение мгновенной обратной связи с помощью JS

JS позволяет реализовать мгновенную обратную связь для пользователя после отправки формы, что ультразвукового улучшает взаимодействие с интерфейсом.

JS
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$('form').submit(function (e) {
  e.preventDefault();
  // Отправка данных и уведомление пользователю
  alert('Форма успешно отправлена! 🎉');
});

Визуализация

Приведенный ниже пример использования тега FORM в каждой строке таблицы поможет вам лучше понять, как это работает:

Markdown
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| Строка таблицы ✏️ | Поле ввода 📝 | Кнопка отправки 📤 |
| ----------------- | ------------ | ------------------ |

Оформление каждой строки как отдельной формы упрощает процесс отправки данных:

Markdown
Скопировать код
<tr>
  <form>
    <td><input></td>
    <td><button type="submit">Отправить</button></td>
  </form>
</tr>

Каждая форма функционирует независимо и является отдельным блоком данных для отправки.

Полезные материалы

  1. Служба проверки разметки W3C — инструмент для проверки правильности структуры вашей веб-разметки.
  2. HTML-тег form в W3Schools — подробное описание использования тега <form> в HTML.
  3. <table>: Элемент таблицы – MDN — наставление по созданию таблиц и внедрению в них форм от MDN Web Docs.
  4. Полное руководство по элементу таблицы от CSS-Tricks — всестороннее руководство по стилизации элемента <table>.
  5. HTML – Форма внутри таблицы – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow различных подходов к размещению форм внутри таблиц.
  6. XHTML 1.0: Расширяемый язык разметки гипертекста (Второе издание) — официальная спецификация W3C для XHTML 1.0.
  7. HTML Стандарт — спецификация, подробно описывающая все, что нужно знать об элементе <form>, для его корректного использования в HTML-документах.
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Как размещается тег <form> в строках таблицы по стандартам XHTML?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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