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Формирование разрыва страницы при печати HTML: руководство

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Практика верстки (кейсы)  
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Быстрый ответ

Для управления разрывами страниц при печати HTML-документов можно использовать специфические CSS-свойства. Вам достаточно скопировать и вставить код, показанный ниже:

CSS
Скопировать код
/* Добавляем разрыв перед элементом */
.pb-before { page-break-before: always; }

/* Добавляем разрыв после элемента */
.pb-after { page-break-after: always; }

/* Предотвращаем разрыв внутри элемента */
.pb-inside { page-break-inside: avoid; }

Внесите эти классы в свой HTML-код:

HTML
Скопировать код
<div class="pb-before"></div> <!-- Новая страница начнётся тут -->
<div class="pb-after"></div>  <!-- Следующий контент будет на новой странице -->
<div class="pb-inside"></div> <!-- Этот контент останется неделимым -->

Помните, что разрывы страниц активны только в режиме предварительного просмотра печати.

Пошаговый план для смены профессии

Тактические советы по работе с разрывами страниц

Рассмотрим некоторые особенности, влияющие на управление разрывами страниц:

Медиа-запросы для управления печатью

Стили для разрывов страниц должны находиться внутри медиа-запроса @media print в CSS:

CSS
Скопировать код
@media print {
  /* Правила для печати */
  .pb-before, .pb-after, .pb-inside { /* стили, определённые ранее */ }
}

Гармонизация работы с браузерами

Разрывы страниц работают по-разному в разных браузерах:

  • Проведите тестирование в нескольких браузерах
  • Обратите внимание на то, как разрывы взаимодействуют с плавающими элементами и clear: both
  • Изучите и применяйте новые свойства break-after: page для современного CSS

Работа с иерархией контента

В рамках работы с вложенностью и динамическим контентом могут быть актуальны следующие пункты:

  • Примените правила разрывов страниц к блокам типа div, p, table
  • Соблюдайте целостность секций, используя break-inside: avoid
  • «Проведите генеральную репетицию» с window.print() для просмотра результата в реальном времени

Визуализация

Разрывы страниц, созданные с помощью CSS, можно представить как светофор:

Markdown
Скопировать код
🟢 Контент, подобно транспорту, беспрепятственно двигается по основной «дороге» документа.
🚦 Контент встречает сигнал на разрыв страницы (CSS: `page-break-before: always;`), и движение прекращается.
🔴 На «красном свете» контент ждёт начала новой страницы.

Таким образом, с помощью правил CSS можно точно регулировать переходы между страницами.

Создание идеального печатного оформления

Чтобы оптимизировать печатную версию ваших веб-страниц:

  • Учтите белые пространства, чтобы предотвратить появление заголовков в конце страницы
  • Адаптируйте размеры шрифтов и отступы
  • Настройте отображение ссылок для печати, показывая полные URL-адреса

Использование возможностей CSS последнего поколения

Ознакомьтесь с новыми свойствами CSS break-before и break-after, чтобы быть готовым к будущему:

CSS
Скопировать код
/* Современные стили для разрыва страниц */
.element {
  break-before: page; /* "Ворота" для контента, который прибывает */
  break-after: page;  /* Направляет следующий контент */
}

Эти стандарты помогают вашему сайту оставаться актуальным.

Устранение распространенных проблем

Будьте готовы к возможным проблемам:

  • Изображения, таблицы и блоки, которые не следуют вашим правилам
  • Адаптивный контент, который требует корректировки для печати
  • Управление колонтитулами с помощью @page

Полезные материалы

  1. page-break-before – MDN — Подробная информация по разрывам страниц перед элементом.
  2. page-break-after – MDN — Рекомендации по разрывам после элемента.
  3. page-break | CSS-TricksЭнциклопедические знания о разрывах страниц.
  4. CSS Design: Going to Print – A List Apart — Создание стилей для печати.
  5. Designing For Print With CSS — Smashing Magazine — Подходы и идеи для стилей, предназначенных для печати.
  6. How to Create Printer-friendly Pages with CSS — SitePointРуководство по созданию страниц, дружественных к печати.
  7. @page – MDN — Подробности об управлении колонтитулами с помощью правила @page.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
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Какое CSS-свойство используется для добавления разрыва перед элементом при печати?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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