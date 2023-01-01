Формирование разрыва страницы при печати HTML: руководство

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Быстрый ответ

Для управления разрывами страниц при печати HTML-документов можно использовать специфические CSS-свойства. Вам достаточно скопировать и вставить код, показанный ниже:

CSS Скопировать код /* Добавляем разрыв перед элементом */ .pb-before { page-break-before: always; } /* Добавляем разрыв после элемента */ .pb-after { page-break-after: always; } /* Предотвращаем разрыв внутри элемента */ .pb-inside { page-break-inside: avoid; }

Внесите эти классы в свой HTML-код:

HTML Скопировать код <div class="pb-before"></div> <!-- Новая страница начнётся тут --> <div class="pb-after"></div> <!-- Следующий контент будет на новой странице --> <div class="pb-inside"></div> <!-- Этот контент останется неделимым -->

Помните, что разрывы страниц активны только в режиме предварительного просмотра печати.

Тактические советы по работе с разрывами страниц

Рассмотрим некоторые особенности, влияющие на управление разрывами страниц:

Медиа-запросы для управления печатью

Стили для разрывов страниц должны находиться внутри медиа-запроса @media print в CSS:

CSS Скопировать код @media print { /* Правила для печати */ .pb-before, .pb-after, .pb-inside { /* стили, определённые ранее */ } }

Гармонизация работы с браузерами

Разрывы страниц работают по-разному в разных браузерах:

Проведите тестирование в нескольких браузерах

Обратите внимание на то, как разрывы взаимодействуют с плавающими элементами и clear: both

Изучите и применяйте новые свойства break-after: page для современного CSS

Работа с иерархией контента

В рамках работы с вложенностью и динамическим контентом могут быть актуальны следующие пункты:

Примените правила разрывов страниц к блокам типа div , p , table

, , Соблюдайте целостность секций, используя break-inside: avoid

«Проведите генеральную репетицию» с window.print() для просмотра результата в реальном времени

Визуализация

Разрывы страниц, созданные с помощью CSS, можно представить как светофор:

Markdown Скопировать код 🟢 Контент, подобно транспорту, беспрепятственно двигается по основной «дороге» документа. 🚦 Контент встречает сигнал на разрыв страницы (CSS: `page-break-before: always;`), и движение прекращается. 🔴 На «красном свете» контент ждёт начала новой страницы.

Таким образом, с помощью правил CSS можно точно регулировать переходы между страницами.

Создание идеального печатного оформления

Чтобы оптимизировать печатную версию ваших веб-страниц:

Учтите белые пространства, чтобы предотвратить появление заголовков в конце страницы

Адаптируйте размеры шрифтов и отступы

Настройте отображение ссылок для печати, показывая полные URL-адреса

Использование возможностей CSS последнего поколения

Ознакомьтесь с новыми свойствами CSS break-before и break-after , чтобы быть готовым к будущему:

CSS Скопировать код /* Современные стили для разрыва страниц */ .element { break-before: page; /* "Ворота" для контента, который прибывает */ break-after: page; /* Направляет следующий контент */ }

Эти стандарты помогают вашему сайту оставаться актуальным.

Устранение распространенных проблем

Будьте готовы к возможным проблемам:

Изображения, таблицы и блоки, которые не следуют вашим правилам

Адаптивный контент, который требует корректировки для печати

Управление колонтитулами с помощью @page

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