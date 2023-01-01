Форматирование кода в Notepad++: горячие клавиши для HTML, CSS, Python

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Быстрый ответ

Для форматирования HTML-кода в Notepad++ вам потребуется установить плагин XML Tools через меню Управление плагинами . Затем выберите функцию Pretty Print (XML) и ваш код станет структурирован и читаем:

HTML Скопировать код <!-- Было (скорее, беспорядочная зарисовка) --> <html><head></head><body><p></p></body></html> <!-- Стало (аккуратно и профессионально) --> <html> <head></head> <body> <p></p> </body> </html>

Помните: плохо структурированный HTML может вызвать нежелательные ошибки.

Этот метод также отлично работает с кодом на CSS и Python. Мой совет — посмотрите на возможности TextFX или установите плагин UniversalIndentGUI , если у вас будут более сложные задачи.

Дополнительные возможности Notepad++

UniversalIndentGUI: секрет уступает место настройке

Если стандартные средства форматирования не достаточно вам, UniversalIndentGUI предлагает гибкое решение благодаря удобному и богатому на функции интерфейсу. Он поддерживает множество языков программирования и воспроизводит функцию Visual Studio Ctrl+K+D, способную обойти многие препятствия.

Горячие клавиши: Миксующие минимум усилий и максимум результатов

Создайте макросы для автоматизации повторяющихся задач. Назначьте команды форматирования на горячие клавиши, чтобы быстро применять любимые операции. Например, комбинация Ctrl + Alt + F может активировать выбранный макрос.

TextFX: Симбиоз красоты и функциональности

Неповторимая для Notepad++ функция многострочного редактирования TextFX мгновенно поможет вам обработать крупные блоки кода. от сортировки строк до управления пробелами — TextFX — это улучшенная версия знакомой функции Ctrl+K+D!

Повышение производительности редактора

Эффективное редактирование кода

Работа с кодом в режиме столбца (Alt+C) в Notepad++ позволяет вам точно настраивать блоки текста. Некоторые ключевые функции включают дублирование строк (Ctrl+D), перемещение строк (Ctrl+Shift+Up/Down) и закладки для быстрой навигации по коду.

Управление кодом: дело техники

Получите четкое понимание структуры вашего кода с помощью операций свёртывания и развёртывания блоков кода (Alt+[, Alt+]). Важна также последовательность: используйте блочные и поточные комментарии (Ctrl+Q), а при необходимости изменяйте регистр текста (Ctrl+U или Ctrl+Shift+U).

Визуализация

Вам можно представить форматирование кода как процесс сборки пазла:

Markdown Скопировать код До (использовать это – недостойное занятие): |🧩|🪵|🔰|🪵|🧩| После (так уже гораздо лучше!): |🧩🧩|🪵🪵|🔰|

Каждый элемент вашего кода должен идеально подходить к другим.

Markdown Скопировать код if(condition){ action(); // Едва заметный кусок кода! }

Расположите элементы таким образом, чтобы упростить себе навигацию:

Markdown Скопировать код if (condition) { | action(); // Теперь мы не потеряем его! }

Консистентность — ваш верный союзник.

Соблюдение имеющихся правил — это и есть ваш "ключ к успеху" !

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