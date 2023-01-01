Форматирование кода в Notepad++: горячие клавиши для HTML, CSS, Python#Разное
Быстрый ответ
Для форматирования HTML-кода в Notepad++ вам потребуется установить плагин
XML Tools через меню
Управление плагинами. Затем выберите функцию
Pretty Print (XML) и ваш код станет структурирован и читаем:
<!-- Было (скорее, беспорядочная зарисовка) -->
<html><head></head><body><p></p></body></html>
<!-- Стало (аккуратно и профессионально) -->
<html>
<head></head>
<body>
<p></p>
</body>
</html>
Помните: плохо структурированный HTML может вызвать нежелательные ошибки.
Этот метод также отлично работает с кодом на CSS и Python. Мой совет — посмотрите на возможности
TextFX или установите плагин
UniversalIndentGUI, если у вас будут более сложные задачи.
Дополнительные возможности Notepad++
UniversalIndentGUI: секрет уступает место настройке
Если стандартные средства форматирования не достаточно вам,
UniversalIndentGUI предлагает гибкое решение благодаря удобному и богатому на функции интерфейсу. Он поддерживает множество языков программирования и воспроизводит функцию Visual Studio Ctrl+K+D, способную обойти многие препятствия.
Горячие клавиши: Миксующие минимум усилий и максимум результатов
Создайте макросы для автоматизации повторяющихся задач. Назначьте команды форматирования на горячие клавиши, чтобы быстро применять любимые операции. Например, комбинация Ctrl + Alt + F может активировать выбранный макрос.
TextFX: Симбиоз красоты и функциональности
Неповторимая для Notepad++ функция
многострочного редактирования TextFX мгновенно поможет вам обработать крупные блоки кода. от сортировки строк до управления пробелами — TextFX — это улучшенная версия знакомой функции Ctrl+K+D!
Повышение производительности редактора
Эффективное редактирование кода
Работа с кодом в режиме столбца (Alt+C) в Notepad++ позволяет вам
точно настраивать блоки текста. Некоторые ключевые функции включают дублирование строк (Ctrl+D), перемещение строк (Ctrl+Shift+Up/Down) и
закладки для быстрой навигации по коду.
Управление кодом: дело техники
Получите четкое понимание структуры вашего кода с помощью операций свёртывания и развёртывания блоков кода (Alt+[, Alt+]). Важна также последовательность: используйте блочные и поточные комментарии (Ctrl+Q), а при необходимости
изменяйте регистр текста (Ctrl+U или Ctrl+Shift+U).
Визуализация
Вам можно представить форматирование кода как процесс сборки пазла:
До (использовать это – недостойное занятие): |🧩|🪵|🔰|🪵|🧩|
После (так уже гораздо лучше!): |🧩🧩|🪵🪵|🔰|
Каждый элемент вашего кода должен идеально подходить к другим.
if(condition){
action(); // Едва заметный кусок кода!
}
Расположите элементы таким образом, чтобы упростить себе навигацию:
if (condition) {
| action(); // Теперь мы не потеряем его!
}
Консистентность — ваш верный союзник.
Соблюдение имеющихся правил — это и есть ваш
"ключ к успеху"!
Полезные материалы
- Notepad++ — официальный сайт Notepad++ для загрузки и получения дополнительной информации о редакторе.
- Документация | Руководство пользователя Notepad++ — полное руководство, посвящённое форматированию и настройке стилей в Notepad++.
- Свежие обсуждения по 'notepad++' на Stack Overflow — обсуждения, касающиеся Notepad++, в сообществе разработчиков.
- Notepad++ & Разработка плагинов | Форум Notepad++ — вся информация о плагинах, которые расширяют функционал редактора.
- GitHub – morbac/xmltools: Плагины XML Tools для Notepad++ — набор плагинов для работы с XML в Notepad++.
- Скачать JSToolNpp | SourceForge.net — плагин JSTool для работы с JavaScript в Notepad++.
- Обсуждение замены табуляции на пробелы | Форум Notepad++ — мнения пользователей о форматировании кода с помощью плагинов в Notepad++.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы