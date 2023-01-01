Форматирование и вставка текущей даты в input JS

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Быстрый ответ

Для преобразования текущей даты в формат dd/mm/yyyy и установки полученного значения в поле ввода используйте следующий код:

JS Скопировать код let today = new Date(), dateFormatted = [today.getDate(), today.getMonth() + 1, today.getFullYear()] .map(n => n < 10 ? '0' + n : '' + n).join('/'); document.querySelector('input').value = dateFormatted;

Подставьте вместо .querySelector ваш селектор. В этом коде мы используем функцию map для добавления ведущих нулей к однозначным числам.

Сохранение формата даты при отправлении формы

Чтобы сохранить формат даты dd/mm/yyyy при каждой отправке формы, вы можете воспользоваться следующим решением:

JS Скопировать код document.querySelector('form').addEventListener('submit', function() { let d = new Date(), dateStr = [d.getDate(), d.getMonth() + 1, d.getFullYear()] .map(n => n < 10 ? '0' + n : '' + n).join('/'); document.querySelector('input').value = dateStr; });

Работа с однозначными днями и месяцами

Мы рассмотрели использование метода map для форматирования даты. Есть и другой подход:

JS Скопировать код let d = new Date(); let day = d.getDate() < 10 ? '0' + d.getDate() : d.getDate(), month = d.getMonth() + 1 < 10 ? '0' + (d.getMonth() + 1) : d.getMonth() + 1; document.querySelector('input').value = `${day}/${month}/${d.getFullYear()}`;

Обоснованное использование библиотек

Работа с датами упрощается при использовании библиотек, например, Moment.js. Но их использование может утяжелить ваш проект. Поэтому применяйте их тогда, когда реально требуется.

Визуализация

Посмотрим, как текущую дату можно преобразовать в формат dd/mm/yyyy :

Markdown Скопировать код Текущая дата: 🗓️ "Чт, 20 апреля 2023"

Шаги:

Извлечение года: 🍽️🔪 📅 => 2023

Извлечение месяца: 🍽️🔪🗓️ => 04

Извлечение дня: 🍽️🔪📆 => 20

Таким образом, получаем отформатированную дату:

JS Скопировать код document.querySelector('input').value = '20/04/2023'; // Готово к подаче 🍲🍓🥝🍇

Дополнительные способы работы с объектом Date

Профессионализм программиста заключается в готовности адаптировать решения под разные задачи. Рассмотрим дополнительные способы:

Этот метод форматирует дату в соответствии с локалью и выбранными параметрами:

JS Скопировать код let options = { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit' }, dateStr = new Date().toLocaleDateString('en-GB', options); document.querySelector('input').value = dateStr;

Быстрое форматирование даты

Сократите код, использовав следующий сниппет (если ваша среда поддерживает ES5 и новее):

JS Скопировать код document.querySelector('input').value = new Date().toJSON().slice(0,10).split('-').reverse().join('/');

но помните о проблемах совместимости в старых браузерах.

Интеграция с jQuery и moment.js

Сочетание jQuery и moment.js упрощает форматирование:

JS Скопировать код $('input').val(moment().format('DD/MM/YYYY'));

Помните о необходимости подключения jQuery и moment.js к проекту.

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