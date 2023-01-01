Flexbox в CSS: как сделать высоту 100% и разметку строк

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Быстрый ответ

Для того чтобы flexbox-контейнер занимал 100% доступного вертикального пространства, нужно установить для него min-height: 100vh . Эта команда растянет контейнер на полную высоту окна просмотра. Не забывайте также задать html и body высоту 100% .

CSS Скопировать код html, body { height: 100%; margin: 0; } .flex-container { display: flex; flex-direction: column; min-height: 100vh; }

Важно: помните об использовании команды display: flex для flex-контейнера и о применении относительной единицы высоты vh ( 100vh ).

Способы вертикального растягивания элементов с помощью flexbox

Динамическое растягивание flexbox-элементов

Свойство flex-grow позволяет элементам flexbox занимать все свободное пространство в контейнере.

CSS Скопировать код .flex-item { flex-grow: 1; }

Использование CSS Grid в качестве альтернативы

CSS Grid предоставляет более гибкие способы управления распределением пространства и позволяет настраивать высоту контейнера grid так, чтобы она занимала все доступное пространство, с использованием автоматической единицы высоты 'fr' для распределения высоты строк.

CSS Скопировать код .grid-container { display: grid; height: 100vh; grid-template-rows: auto 1fr auto; }

Избавление от излишних внешних обёрток

Старайтесь избегать использования лишних обёрточных элементов в вашей разметке, чтобы избежать ненужного усложнения макета.

Применение вложенных flexbox-контейнеров для реализации сложных макетов

Для реализации сложных макетов можно использовать вложенные flexbox-контейнеры, задав для них соответствующие свойства выравнивания justify-content и align-items .

CSS Скопировать код .flex-item { display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center; }

Создание секций, занимающих полную высоту окна просмотра

При создании секций, которые должны занимать всю высоту окна просмотра и оставаться неподвижными при прокрутке, используйте свойство position: fixed .

CSS Скопировать код .fixed-container { position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100vh; }

Визуализация

Представьте саженец, который вырастает в взрослое дерево:

Markdown Скопировать код Первоначально: 🌱 В итоге: 🌲

Flexbox-контейнер с min-height: 100vh подобен стволу дерева, охватывающему весь вертикальный объём:

CSS Скопировать код html, body { height: 100%; } #container { display: flex; flex-direction: column; min-height: 100vh; }

Советы

Использование внутренних отступов для создания пространства вокруг контента

Внутренние отступы (padding) в контейнерах flexbox или grid помогают создавать пространство вокруг элементов, улучшая восприятие контента.

Понимание принципа наследования высоты

Убедитесь, что наследование высоты 100% или 100vh не блокировуется элементами с установленной фиксированной высотой.

Учёт динамически меняющегося контента

Макет должен быть готов к изменениям, обусловленным динамическим контентом. При необходимости предусмотрите механизмы прокрутки и управления переполнением:

CSS Скопировать код .flex-container { display: flex; flex-direction: column; min-height: 100vh; overflow-y: auto; }

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