Flexbox в CSS: как сделать высоту 100% и разметку строк#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы flexbox-контейнер занимал 100% доступного вертикального пространства, нужно установить для него
min-height: 100vh. Эта команда растянет контейнер на полную высоту окна просмотра. Не забывайте также задать
html и
body высоту
100%.
html, body {
height: 100%;
margin: 0;
}
.flex-container {
display: flex;
flex-direction: column;
min-height: 100vh;
}
Важно: помните об использовании команды
display: flex для flex-контейнера и о применении относительной единицы высоты
vh (
100vh).
Способы вертикального растягивания элементов с помощью flexbox
Динамическое растягивание flexbox-элементов
Свойство
flex-grow позволяет элементам flexbox занимать все свободное пространство в контейнере.
.flex-item {
flex-grow: 1;
}
Использование CSS Grid в качестве альтернативы
CSS Grid предоставляет более гибкие способы управления распределением пространства и позволяет настраивать высоту контейнера grid так, чтобы она занимала все доступное пространство, с использованием автоматической единицы высоты 'fr' для распределения высоты строк.
.grid-container {
display: grid;
height: 100vh;
grid-template-rows: auto 1fr auto;
}
Избавление от излишних внешних обёрток
Старайтесь избегать использования лишних обёрточных элементов в вашей разметке, чтобы избежать ненужного усложнения макета.
Применение вложенных flexbox-контейнеров для реализации сложных макетов
Для реализации сложных макетов можно использовать вложенные flexbox-контейнеры, задав для них соответствующие свойства выравнивания
justify-content и
align-items.
.flex-item {
display: flex;
flex-direction: column;
justify-content: center;
align-items: center;
}
Создание секций, занимающих полную высоту окна просмотра
При создании секций, которые должны занимать всю высоту окна просмотра и оставаться неподвижными при прокрутке, используйте свойство
position: fixed.
.fixed-container {
position: fixed;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100vh;
}
Визуализация
Представьте саженец, который вырастает в взрослое дерево:
Первоначально: 🌱
В итоге: 🌲
Flexbox-контейнер с
min-height: 100vh подобен стволу дерева, охватывающему весь вертикальный объём:
html, body { height: 100%; }
#container {
display: flex;
flex-direction: column;
min-height: 100vh;
}
Советы
Использование внутренних отступов для создания пространства вокруг контента
Внутренние отступы (padding) в контейнерах flexbox или grid помогают создавать пространство вокруг элементов, улучшая восприятие контента.
Понимание принципа наследования высоты
Убедитесь, что наследование высоты
100% или
100vh не блокировуется элементами с установленной фиксированной высотой.
Учёт динамически меняющегося контента
Макет должен быть готов к изменениям, обусловленным динамическим контентом. При необходимости предусмотрите механизмы прокрутки и управления переполнением:
.flex-container {
display: flex;
flex-direction: column;
min-height: 100vh;
overflow-y: auto;
}
Полезные материалы
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда