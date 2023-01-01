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Flexbox в CSS: как сделать высоту 100% и разметку строк
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Flexbox в CSS: как сделать высоту 100% и разметку строк
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Flexbox в CSS: как сделать высоту 100% и разметку строк

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Для того чтобы flexbox-контейнер занимал 100% доступного вертикального пространства, нужно установить для него min-height: 100vh. Эта команда растянет контейнер на полную высоту окна просмотра. Не забывайте также задать html и body высоту 100%.

CSS
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html, body {
  height: 100%;
  margin: 0;
}

.flex-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  min-height: 100vh;
}

Важно: помните об использовании команды display: flex для flex-контейнера и о применении относительной единицы высоты vh (100vh).

Пошаговый план для смены профессии

Способы вертикального растягивания элементов с помощью flexbox

Динамическое растягивание flexbox-элементов

Свойство flex-grow позволяет элементам flexbox занимать все свободное пространство в контейнере.

CSS
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.flex-item {
  flex-grow: 1;
}

Использование CSS Grid в качестве альтернативы

CSS Grid предоставляет более гибкие способы управления распределением пространства и позволяет настраивать высоту контейнера grid так, чтобы она занимала все доступное пространство, с использованием автоматической единицы высоты 'fr' для распределения высоты строк.

CSS
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.grid-container {
  display: grid;
  height: 100vh;
  grid-template-rows: auto 1fr auto;
}

Избавление от излишних внешних обёрток

Старайтесь избегать использования лишних обёрточных элементов в вашей разметке, чтобы избежать ненужного усложнения макета.

Применение вложенных flexbox-контейнеров для реализации сложных макетов

Для реализации сложных макетов можно использовать вложенные flexbox-контейнеры, задав для них соответствующие свойства выравнивания justify-content и align-items.

CSS
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.flex-item {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

Создание секций, занимающих полную высоту окна просмотра

При создании секций, которые должны занимать всю высоту окна просмотра и оставаться неподвижными при прокрутке, используйте свойство position: fixed.

CSS
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.fixed-container {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100vh;
}

Визуализация

Представьте саженец, который вырастает в взрослое дерево:

Markdown
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Первоначально: 🌱 
В итоге: 🌲

Flexbox-контейнер с min-height: 100vh подобен стволу дерева, охватывающему весь вертикальный объём:

CSS
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html, body { height: 100%; }
#container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  min-height: 100vh;
}

Советы

Использование внутренних отступов для создания пространства вокруг контента

Внутренние отступы (padding) в контейнерах flexbox или grid помогают создавать пространство вокруг элементов, улучшая восприятие контента.

Понимание принципа наследования высоты

Убедитесь, что наследование высоты 100% или 100vh не блокировуется элементами с установленной фиксированной высотой.

Учёт динамически меняющегося контента

Макет должен быть готов к изменениям, обусловленным динамическим контентом. При необходимости предусмотрите механизмы прокрутки и управления переполнением:

CSS
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.flex-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  min-height: 100vh;
  overflow-y: auto;
}

Полезные материалы

  1. Полное руководство по Flexbox на CSS-Tricks
  2. Основы работы с flexbox в CSS от MDN
  3. Решение проблемы с 100% высотой flex-контейнера в Chrome и Safari на Stack Overflow
  4. Flexbox Froggy – Игра для обучения CSS flexbox
  5. Flexbox на web.dev
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Какой CSS-свойство необходимо установить для flexbox-контейнера, чтобы он занимал 100% высоты окна просмотра?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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