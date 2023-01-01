Фильтрация и поиск в HTML таблице в реальном времени
Быстрый ответ
Чтобы реализовать функцию поиска, которая бы мгновенно фильтровала содержимое HTML-таблицы, используйте сочетание события
keyup в JavaScript и манипуляции с DOM.
// Пример функции: "Фильтрация таблицы"
function filterTable() {
let search = document.getElementById("searchInput").value.toUpperCase().trim();
let rows = document.getElementById("myTable").getElementsByTagName("tr");
for (let i = 0; i < rows.length; i++) {
let firstColumnContent = rows[i].cells[0].textContent.toUpperCase();
rows[i].style.display = firstColumnContent.includes(search) ? "" : "none";
}
}
document.getElementById('searchInput').addEventListener('keyup', filterTable);
Добавьте текстовое поле для ввода поисковых запросов:
<input type="text" id="searchInput" placeholder="Начните печатать и увидите, как происходит фильтрация...">
<table id="myTable">
<!-- Здесь будут располагаться строки вашей таблицы -->
</table>
Вышеуказанный код обеспечивает реализацию быстрого и отзывчивого поиска, который производится в реальном времени. Как только пользователь начинает вводить текст, таблица обновляется без каких-либо задержек.
Оптимизация и обработка пользовательских вводов
Повышение производительности
Учитывая актуальность результатов поиска, которую обеспечивает событие
keyup, для предотвращения задержек и избыточных манипуляций с DOM следует провести оптимизацию:
- Реализация дебаунсинга для задержки вызова функции поможет уменьшить количество лишних операций и сделать взаимодействие более плавным.
- Использование метода
indexOfи преобразования текста в верхний регистр (
toUpperCase) позволяют проводить поиск без учёта регистра, что улучшает пользовательский опыт.
Обработка пользовательских данных
Прежде чем производить поиск, важно очистить поисковую строку от лишних пробелов, чтобы избежать нежелательных результатов и устранить лишние пробелы.
Гибкий поиск с помощью регулярных выражений
Усиленные поисковые запросы, включая сопоставление по шаблону и нечеткое соответствие, можно реализовать с использованием регулярных выражений:
// Улучшенная функция: "Фильтрация с использованием регулярных выражений"
function regexFilterTable() {
let search = document.getElementById("searchInput").value.trim();
let searchRegex = new RegExp(search, "i");
let rows = document.getElementById("myTable").getElementsByTagName("tr");
for (let i = 0; i < rows.length; i++) {
rows[i].style.display = searchRegex.test(rows[i].textContent) ? "" : "none";
}
}
let debounceTimer;
document.getElementById('searchInput').addEventListener('keyup', function() {
clearTimeout(debounceTimer);
debounceTimer = setTimeout(() => regexFilterTable(), 300);
});
Эффективный и доступный поиск
Снижение нагрузки и повышение доступности
Интеллектуальное управление DOM может помочь снизить нагрузку и ускорить исполнение кода:
- Кэширование элементов, таких как таблица или строки, помогает уменьшить количество запросов к DOM.
- Функции доступности улучшают поддержку экранных читалок, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей.
Визуализация
Функцию фильтрации вашей таблицы можно представить как мгновенную сортировочную машину:
Представьте вашу HTML-таблицу как ведро, наполненное яблоками 🍎... но в котором скрыты несколько апельсинов 🍊.
До фильтрации видны и яблоки, и апельсины: 🍎🍎🍎🍊🍎🍎🍊🍎🍊
Как только вы вводите 'яблоко', начинается процесс фильтрации. 🔄
Не яблоко? Тогда удаляем: 🚮
После фильтрации остаются только яблоки: 🍎🍎🍎🍎🍎🍎
Таким образом, в вашем ведре остаются только яблоки, несмотря на то, что изначально там были и яблоки, и апельсины.
Навигация и скорость
Удобство использования для пользователя
Повысьте удобство навигации, добавив счетчик найденных совпадений и позволив отображать результаты только после ввода минимального количества символов.
Быстрые и легко поддерживаемые функции
Сделайте функцию многоразовой, адаптируя её для различных таблиц, что позволит создать более гибкий и легко поддерживаемый код.
function applySearchToTable(tableId, inputId) {
// … эффективная функция фильтрации
}
// Данную функцию можно применять к различным таблицам и полям ввода, что упрощает поддержку кода
Полезные материалы
- Как создать фильтруемую/поисковую таблицу — пошаговая инструкция по созданию фильтруемой таблицы с использованием HTML и JavaScript.
- Введение в события – Изучение веб-разработки | MDN — общий обзор событий JavaScript, которые важны для реализации поиска в реальном времени.
- Как отфильтровать html-таблицу простым кодом javascript? – Stack Overflow — обсуждение вопроса о фильтрации таблиц в реальном времени на Stack Overflow.
- Полное руководство по элементу Table | CSS-Tricks — комплексное руководство по HTML-элементу
<table>.
- GitHub – javve/list.js: Идеальная библиотека для добавления функций поиска, сортировки, фильтрации в таблицы, списки и другие HTML-элементы. — библиотека для расширения функционала таблиц.
- DataTables | jQuery Table Plugin — jQuery-плагин для улучшения HTML-таблиц.