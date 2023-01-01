Фильтрация и поиск в HTML таблице в реальном времени

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Быстрый ответ

Чтобы реализовать функцию поиска, которая бы мгновенно фильтровала содержимое HTML-таблицы, используйте сочетание события keyup в JavaScript и манипуляции с DOM.

JS Скопировать код // Пример функции: "Фильтрация таблицы" function filterTable() { let search = document.getElementById("searchInput").value.toUpperCase().trim(); let rows = document.getElementById("myTable").getElementsByTagName("tr"); for (let i = 0; i < rows.length; i++) { let firstColumnContent = rows[i].cells[0].textContent.toUpperCase(); rows[i].style.display = firstColumnContent.includes(search) ? "" : "none"; } } document.getElementById('searchInput').addEventListener('keyup', filterTable);

Добавьте текстовое поле для ввода поисковых запросов:

HTML Скопировать код <input type="text" id="searchInput" placeholder="Начните печатать и увидите, как происходит фильтрация..."> <table id="myTable"> <!-- Здесь будут располагаться строки вашей таблицы --> </table>

Вышеуказанный код обеспечивает реализацию быстрого и отзывчивого поиска, который производится в реальном времени. Как только пользователь начинает вводить текст, таблица обновляется без каких-либо задержек.

Оптимизация и обработка пользовательских вводов

Повышение производительности

Учитывая актуальность результатов поиска, которую обеспечивает событие keyup , для предотвращения задержек и избыточных манипуляций с DOM следует провести оптимизацию:

Реализация дебаунсинга для задержки вызова функции поможет уменьшить количество лишних операций и сделать взаимодействие более плавным.

для задержки вызова функции поможет уменьшить количество лишних операций и сделать взаимодействие более плавным. Использование метода indexOf и преобразования текста в верхний регистр ( toUpperCase ) позволяют проводить поиск без учёта регистра, что улучшает пользовательский опыт.

Обработка пользовательских данных

Прежде чем производить поиск, важно очистить поисковую строку от лишних пробелов, чтобы избежать нежелательных результатов и устранить лишние пробелы.

Гибкий поиск с помощью регулярных выражений

Усиленные поисковые запросы, включая сопоставление по шаблону и нечеткое соответствие, можно реализовать с использованием регулярных выражений:

JS Скопировать код // Улучшенная функция: "Фильтрация с использованием регулярных выражений" function regexFilterTable() { let search = document.getElementById("searchInput").value.trim(); let searchRegex = new RegExp(search, "i"); let rows = document.getElementById("myTable").getElementsByTagName("tr"); for (let i = 0; i < rows.length; i++) { rows[i].style.display = searchRegex.test(rows[i].textContent) ? "" : "none"; } } let debounceTimer; document.getElementById('searchInput').addEventListener('keyup', function() { clearTimeout(debounceTimer); debounceTimer = setTimeout(() => regexFilterTable(), 300); });

Эффективный и доступный поиск

Снижение нагрузки и повышение доступности

Интеллектуальное управление DOM может помочь снизить нагрузку и ускорить исполнение кода:

Кэширование элементов, таких как таблица или строки, помогает уменьшить количество запросов к DOM.

элементов, таких как таблица или строки, помогает уменьшить количество запросов к DOM. Функции доступности улучшают поддержку экранных читалок, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей.

Визуализация

Функцию фильтрации вашей таблицы можно представить как мгновенную сортировочную машину:

Markdown Скопировать код Представьте вашу HTML-таблицу как ведро, наполненное яблоками 🍎... но в котором скрыты несколько апельсинов 🍊.

Markdown Скопировать код До фильтрации видны и яблоки, и апельсины: 🍎🍎🍎🍊🍎🍎🍊🍎🍊

Markdown Скопировать код Как только вы вводите 'яблоко', начинается процесс фильтрации. 🔄

Markdown Скопировать код Не яблоко? Тогда удаляем: 🚮

Markdown Скопировать код После фильтрации остаются только яблоки: 🍎🍎🍎🍎🍎🍎

Таким образом, в вашем ведре остаются только яблоки, несмотря на то, что изначально там были и яблоки, и апельсины.

Навигация и скорость

Удобство использования для пользователя

Повысьте удобство навигации, добавив счетчик найденных совпадений и позволив отображать результаты только после ввода минимального количества символов.

Быстрые и легко поддерживаемые функции

Сделайте функцию многоразовой, адаптируя её для различных таблиц, что позволит создать более гибкий и легко поддерживаемый код.

JS Скопировать код function applySearchToTable(tableId, inputId) { // … эффективная функция фильтрации } // Данную функцию можно применять к различным таблицам и полям ввода, что упрощает поддержку кода

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