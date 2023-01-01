Фильтрация файлов в диалоге <input type="file"> в HTML#Основы HTML #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Чтобы ограничить выбор файлов определённым типом в
input, используйте атрибут
accept. Для разрешения загрузки только JPEG файлов, используйте следующий код:
<input type="file" accept=".jpg, .jpeg">
Если нужно, чтобы пользователь мог выбрать PDF, Word и Excel, пропишите следующие типы файлов:
<input type="file" accept=".pdf, .docx, .xlsx">
Таким образом, вы устанавливаете фильтр, который исключает файлы, не соответствующие указанным типам, из диалогового окна выбора.
Подробнее об атрибуте accept
Атрибут
accept поддерживает не только указание конкретных расширений файлов, но и MIME типов, что создает возможность для более широкого выбора файлов:
<input type="file" accept="image/jpeg, application/pdf">
В данном случае выбор разрешен для JPEG изображений и PDF документов, которые определяются по MIME-типу, что улучшает возможности фильтрации и дает возможность комбинировать оба подхода в одном элементе.
Работа с поведением браузеров и валидацией на сервере
Важно учесть, что браузеры могут интерпретировать атрибут
accept по-разному. Считайте клиентскую фильтрацию необходимым удобством, а не абсолютной защитой. Обязательно организовывайте проверку формата файлов также и на сервере, так как клиентские меры безопасности могут быть обойдены.
Усиление контроля с помощью JavaScript
Для более точной валидации используйте атрибут
accept вместе с JavaScript:
const fileInput = document.querySelector('input[type="file"]');
fileInput.addEventListener('change', function (event) {
const fileName = event.target.value;
// "Ты не пройдёшь!" — если файл не в формате JPEG
if (!fileName.endsWith('.jpg')) {
alert('Пожалуйста, выберите изображение в формате JPEG.');
return false;
}
});
fileInput.accept = '.jpg'; // Динамическая установка предпочтительного формата
fileInput.click(); // Программное открытие диалога выбора файла
Таким образом, мы добавляем дополнительный уровень проверки на клиенте, который помогает пользователю сделать правильный выбор и предотвращает загрузку недопустимых файлов.
Улучшение UX с помощью обратной связи
Всегда информируйте пользователя, если он пытается загрузить файл недопустимого формата:
if (!fileName.endsWith('.jpg')) {
alert('Неверный тип файла. Выберите, пожалуйста, изображение в формате JPEG.');
}
Не забывайте положительно подтверждать действия пользователя:
alert('Вы успешно выбрали изображение в формате JPEG! 🎉');
Стратегия
- Применяйте
accept, избегая нестандартных атрибутов.
- Предпочитайте указание MIME типов перед расширениями, когда это возможно.
- Осуществляйте защиту как на фронтенде, так и на бэкенде, чтобы предотвратить нежелательные "сюрпризы".
- Несмотря на то, что
acceptфильтрует выбор в диалоговом окне, всегда проверяйте реальное содержимое файла, чтобы избежать ошибок.
Визуализация
Предположим, что у нас есть виртуальный магазин, продающий только макаронные изделия:
🍝 Раздел магазина: [Спагетти, Макароны, Лингвини, Бумага, Пенне, Тетрадь]
Установка атрибута
accept подобна вывеске "Только макароны":
<input type="file" accept=".doc,.docx" />
Тогда магазин будет выглядеть вот так:
🔍 Отфильтрованный Раздел: [Спагетти, Макароны, Лингвини, Пенне]
Таким образом, вывеска отсеивает товары, которые не являются макаронами (
.doc файлы), предоставляя пользователю возможность выбирать только желанные продукты.
Подготовка защиты
Accept – это наш первый уровень защиты, позволяющий пользователю понять, какой тип файла стоит загрузить. Однако пользователи могут быть изобретательными: введя в поле с именем файла ".", можно показать все файлы, независимо от установленного фильтра. Это подчеркивает ограничения клиентской фильтрации.
Обработка события
onchange в JavaScript создаёт второй уровень защиты, оповещающий пользователя, который пытается загрузить файл недопустимого типа.
Идём дальше
- Повышайте доступность, предоставляя подходящую обратную связь при каждом взаимодействии с пользователем.
- Соблюдайте принцип прогрессивного улучшения: начинайте с базового функционала HTML, затем добавляйте дополнительные функции с помощью CSS и JavaScript.
- Следите за обновлениями в браузерах, которые могут вносить изменения в функционал элементов ввода файлов и атрибута
accept.
Полезные материалы
- Атрибут accept в HTML input — руководство W3Schools по использованию атрибута
accept.
- Атрибут accept в HTML — подробное описание
acceptот MDN Web Docs.
- html – Атрибут accept в input файлов – это полезно? – Stack Overflow — обсуждение эффективности атрибута
acceptна Stack Overflow.
- HTML Стандарт – официальная спецификация WhatWG для атрибута accept и ввода файлов.
- Учебник | DigitalOcean — гайд от DigitalOcean по работе с вводом файлов в HTML.
- FileReader – Веб API | MDN — руководство MDN Web Docs по использованию API FileReader.
Ксения Сорокина
веб-техредактор