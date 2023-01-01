Фильтрация файлов в диалоге <input type="file"> в HTML

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы ограничить выбор файлов определённым типом в input , используйте атрибут accept . Для разрешения загрузки только JPEG файлов, используйте следующий код:

HTML Скопировать код <input type="file" accept=".jpg, .jpeg">

Если нужно, чтобы пользователь мог выбрать PDF, Word и Excel, пропишите следующие типы файлов:

HTML Скопировать код <input type="file" accept=".pdf, .docx, .xlsx">

Таким образом, вы устанавливаете фильтр, который исключает файлы, не соответствующие указанным типам, из диалогового окна выбора.

Подробнее об атрибуте accept

Атрибут accept поддерживает не только указание конкретных расширений файлов, но и MIME типов, что создает возможность для более широкого выбора файлов:

HTML Скопировать код <input type="file" accept="image/jpeg, application/pdf">

В данном случае выбор разрешен для JPEG изображений и PDF документов, которые определяются по MIME-типу, что улучшает возможности фильтрации и дает возможность комбинировать оба подхода в одном элементе.

Работа с поведением браузеров и валидацией на сервере

Важно учесть, что браузеры могут интерпретировать атрибут accept по-разному. Считайте клиентскую фильтрацию необходимым удобством, а не абсолютной защитой. Обязательно организовывайте проверку формата файлов также и на сервере, так как клиентские меры безопасности могут быть обойдены.

Усиление контроля с помощью JavaScript

Для более точной валидации используйте атрибут accept вместе с JavaScript:

JS Скопировать код const fileInput = document.querySelector('input[type="file"]'); fileInput.addEventListener('change', function (event) { const fileName = event.target.value; // "Ты не пройдёшь!" — если файл не в формате JPEG if (!fileName.endsWith('.jpg')) { alert('Пожалуйста, выберите изображение в формате JPEG.'); return false; } }); fileInput.accept = '.jpg'; // Динамическая установка предпочтительного формата fileInput.click(); // Программное открытие диалога выбора файла

Таким образом, мы добавляем дополнительный уровень проверки на клиенте, который помогает пользователю сделать правильный выбор и предотвращает загрузку недопустимых файлов.

Улучшение UX с помощью обратной связи

Всегда информируйте пользователя, если он пытается загрузить файл недопустимого формата:

JS Скопировать код if (!fileName.endsWith('.jpg')) { alert('Неверный тип файла. Выберите, пожалуйста, изображение в формате JPEG.'); }

Не забывайте положительно подтверждать действия пользователя:

JS Скопировать код alert('Вы успешно выбрали изображение в формате JPEG! 🎉');

Стратегия

Применяйте accept , избегая нестандартных атрибутов .

, избегая . Предпочитайте указание MIME типов перед расширениями, когда это возможно.

перед расширениями, когда это возможно. Осуществляйте защиту как на фронтенде , так и на бэкенде , чтобы предотвратить нежелательные "сюрпризы".

, так и на , чтобы предотвратить нежелательные "сюрпризы". Несмотря на то, что accept фильтрует выбор в диалоговом окне, всегда проверяйте реальное содержимое файла, чтобы избежать ошибок.

Визуализация

Предположим, что у нас есть виртуальный магазин, продающий только макаронные изделия:

Markdown Скопировать код 🍝 Раздел магазина: [Спагетти, Макароны, Лингвини, Бумага, Пенне, Тетрадь]

Установка атрибута accept подобна вывеске "Только макароны":

HTML Скопировать код <input type="file" accept=".doc,.docx" />

Тогда магазин будет выглядеть вот так:

Markdown Скопировать код 🔍 Отфильтрованный Раздел: [Спагетти, Макароны, Лингвини, Пенне]

Таким образом, вывеска отсеивает товары, которые не являются макаронами ( .doc файлы), предоставляя пользователю возможность выбирать только желанные продукты.

Подготовка защиты

Accept – это наш первый уровень защиты, позволяющий пользователю понять, какой тип файла стоит загрузить. Однако пользователи могут быть изобретательными: введя в поле с именем файла ".", можно показать все файлы, независимо от установленного фильтра. Это подчеркивает ограничения клиентской фильтрации.

Обработка события onchange в JavaScript создаёт второй уровень защиты, оповещающий пользователя, который пытается загрузить файл недопустимого типа.

Идём дальше

Повышайте доступность , предоставляя подходящую обратную связь при каждом взаимодействии с пользователем.

, предоставляя подходящую обратную связь при каждом взаимодействии с пользователем. Соблюдайте принцип прогрессивного улучшения : начинайте с базового функционала HTML, затем добавляйте дополнительные функции с помощью CSS и JavaScript.

: начинайте с базового функционала HTML, затем добавляйте дополнительные функции с помощью CSS и JavaScript. Следите за обновлениями в браузерах, которые могут вносить изменения в функционал элементов ввода файлов и атрибута accept .

Полезные материалы