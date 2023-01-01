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Фильтрация файлов в диалоге <input type="file"> в HTML

#Основы HTML  #Формы  #Инпуты и типы полей  
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Быстрый ответ

Чтобы ограничить выбор файлов определённым типом в input, используйте атрибут accept. Для разрешения загрузки только JPEG файлов, используйте следующий код:

HTML
Скопировать код
<input type="file" accept=".jpg, .jpeg">

Если нужно, чтобы пользователь мог выбрать PDF, Word и Excel, пропишите следующие типы файлов:

HTML
Скопировать код
<input type="file" accept=".pdf, .docx, .xlsx">

Таким образом, вы устанавливаете фильтр, который исключает файлы, не соответствующие указанным типам, из диалогового окна выбора.

Пошаговый план для смены профессии

Подробнее об атрибуте accept

Атрибут accept поддерживает не только указание конкретных расширений файлов, но и MIME типов, что создает возможность для более широкого выбора файлов:

HTML
Скопировать код
<input type="file" accept="image/jpeg, application/pdf">

В данном случае выбор разрешен для JPEG изображений и PDF документов, которые определяются по MIME-типу, что улучшает возможности фильтрации и дает возможность комбинировать оба подхода в одном элементе.

Работа с поведением браузеров и валидацией на сервере

Важно учесть, что браузеры могут интерпретировать атрибут accept по-разному. Считайте клиентскую фильтрацию необходимым удобством, а не абсолютной защитой. Обязательно организовывайте проверку формата файлов также и на сервере, так как клиентские меры безопасности могут быть обойдены.

Усиление контроля с помощью JavaScript

Для более точной валидации используйте атрибут accept вместе с JavaScript:

JS
Скопировать код
const fileInput = document.querySelector('input[type="file"]');
fileInput.addEventListener('change', function (event) {
  const fileName = event.target.value;
  
  // "Ты не пройдёшь!" — если файл не в формате JPEG
  if (!fileName.endsWith('.jpg')) {
    alert('Пожалуйста, выберите изображение в формате JPEG.');
    return false;
  }
});

fileInput.accept = '.jpg'; // Динамическая установка предпочтительного формата
fileInput.click(); // Программное открытие диалога выбора файла

Таким образом, мы добавляем дополнительный уровень проверки на клиенте, который помогает пользователю сделать правильный выбор и предотвращает загрузку недопустимых файлов.

Улучшение UX с помощью обратной связи

Всегда информируйте пользователя, если он пытается загрузить файл недопустимого формата:

JS
Скопировать код
if (!fileName.endsWith('.jpg')) {
  alert('Неверный тип файла. Выберите, пожалуйста, изображение в формате JPEG.');
}

Не забывайте положительно подтверждать действия пользователя:

JS
Скопировать код
alert('Вы успешно выбрали изображение в формате JPEG! 🎉');

Стратегия

  • Применяйте accept, избегая нестандартных атрибутов.
  • Предпочитайте указание MIME типов перед расширениями, когда это возможно.
  • Осуществляйте защиту как на фронтенде, так и на бэкенде, чтобы предотвратить нежелательные "сюрпризы".
  • Несмотря на то, что accept фильтрует выбор в диалоговом окне, всегда проверяйте реальное содержимое файла, чтобы избежать ошибок.

Визуализация

Предположим, что у нас есть виртуальный магазин, продающий только макаронные изделия:

Markdown
Скопировать код
🍝 Раздел магазина: [Спагетти, Макароны, Лингвини, Бумага, Пенне, Тетрадь]

Установка атрибута accept подобна вывеске "Только макароны":

HTML
Скопировать код
<input type="file" accept=".doc,.docx" />

Тогда магазин будет выглядеть вот так:

Markdown
Скопировать код
🔍 Отфильтрованный Раздел: [Спагетти, Макароны, Лингвини, Пенне]

Таким образом, вывеска отсеивает товары, которые не являются макаронами (.doc файлы), предоставляя пользователю возможность выбирать только желанные продукты.

Подготовка защиты

Accept – это наш первый уровень защиты, позволяющий пользователю понять, какой тип файла стоит загрузить. Однако пользователи могут быть изобретательными: введя в поле с именем файла ".", можно показать все файлы, независимо от установленного фильтра. Это подчеркивает ограничения клиентской фильтрации.

Обработка события onchange в JavaScript создаёт второй уровень защиты, оповещающий пользователя, который пытается загрузить файл недопустимого типа.

Идём дальше

  • Повышайте доступность, предоставляя подходящую обратную связь при каждом взаимодействии с пользователем.
  • Соблюдайте принцип прогрессивного улучшения: начинайте с базового функционала HTML, затем добавляйте дополнительные функции с помощью CSS и JavaScript.
  • Следите за обновлениями в браузерах, которые могут вносить изменения в функционал элементов ввода файлов и атрибута accept.

Полезные материалы

  1. Атрибут accept в HTML input — руководство W3Schools по использованию атрибута accept.
  2. Атрибут accept в HTML — подробное описание accept от MDN Web Docs.
  3. html – Атрибут accept в input файлов – это полезно? – Stack Overflow — обсуждение эффективности атрибута accept на Stack Overflow.
  4. HTML Стандарт – официальная спецификация WhatWG для атрибута accept и ввода файлов.
  5. Учебник | DigitalOcean — гайд от DigitalOcean по работе с вводом файлов в HTML.
  6. FileReader – Веб API | MDN — руководство MDN Web Docs по использованию API FileReader.
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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