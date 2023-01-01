Фиксировать ширину столбцов в HTML-таблице: решение без div

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Быстрый ответ

Для того чтобы ширина колонок таблицы не изменялась в зависимости от ее содержимого, воспользуйтесь CSS-свойством table-layout: fixed; и определите ширину для <th> и <td> :

HTML Скопировать код <style> /* Фиксация макета таблицы и ее ширины */ table { table-layout: fixed; width: 300px; } /* Установка фиксированной ширины для колонок */ th, td { width: 100px; overflow: hidden; } </style> <table> <tr><th>Заголовок</th><th>Заголовок</th><th>Заголовок</th></tr> <tr><td>Данные</td><td>Содержимое, которое не растянет колонку</td><td>Данные</td></tr> </table>

Свойство table-layout: fixed; гарантирует, что все колонки будут равного размера, width: 100px; здесь служит определением ширины каждой колонки, независимо от размера содержимого.

Современная настройка таблиц

Отказывайтесь от использования устаревших HTML-атрибутов при определении размеров таблиц. Используйте вместо этого CSS:

HTML Скопировать код <!-- Не используйте устаревший подход --> <table width="300px"></table>

Замените его на современный подход:

CSS Скопировать код /* Современный подход */ table { width: 300px; }

Управление переполнением содержимого

Иногда содержимое ячеек может попытаться выйти за рамки установленных границ. Чтобы избежать этого, используйте word-wrap: break-word; и overflow: hidden; :

CSS Скопировать код td { /* Перенос слов */ word-wrap: break-word; /* Скрытие переполнения */ overflow: hidden; }

Разработка таблиц с фиксированными размерами для маленьких экранов

Для адаптирования таблиц под разные размеры экрана используйте процентное определение ширины:

CSS Скопировать код /* Адаптивность таблиц */ table { width: 100%; } th, td { width: 33.33%; }

Не забудьте проверять, что сумма ширин колонок равна 100%, чтобы избежать непредсказуемых результатов.

Учёт особенностей работы разных браузеров

Разные браузеры могут по-разному воспринимать код. Обязательно проверьте, как работают ваши таблицы в различных браузерах:

Markdown Скопировать код - [Демонстрация в действии на jsFiddle](#)

Флексибильность превыше всего

Не все колонки обязаны быть фиксированными. Можно сочетать статичные и динамические колонки:

CSS Скопировать код table { width: 100%; table-layout: fixed; } .fixed-width { width: 150px; } .flexible-width { width: auto; }

В данном случае колонки с классом .flexible-width будут масштабироваться, в отличие от .fixed-width .

Визуализация

Представим таблицу в виде парковки с фиксированными местами для машин:

Markdown Скопировать код |🅿️Фиксированное место |🅿️Фиксированное место |🅿️Фиксированное место | |-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Даже в случае наличия крупногабаритного содержимого:

Markdown Скопировать код |🅿️Фиксированное место|🅿️Фиксированное место |🅿️Фиксированное место | |----------------------|-----------------------|-----------------------| |🚚Огромный контент |

Каждое парковочное место сохраняет свой размер:

Markdown Скопировать код |🅿️Фиксированное место|🅿️Фиксированное место |🅿️Фиксированное место | |----------------------|🚗Обычное авто |🛵Мотоцикл |

Это подобно бетону: он неподвижен и надежен, не зависит от размера автомобиля.

Семантика превыше всего

Избегайте применения тега div в таблицах – это усложняет код и отходит от семантики HTML.

Применяйте стили напрямую к тегам th или td . Это будет соответствовать логической структуре HTML.

Особенности работы с электронной почтой

У создания таблиц для почтовых рассылок есть свои нюансы. Используйте inline-стили и более мягкую версию CSS, проверяйте код в разных почтовых клиентах.

Доступность – приоритет

Таблицы должны быть доступны для всех пользователей. Обеспечивайте удобство использования для вспомогательных технологий, пользуясь атрибутом scope для заголовков и атрибутами aria .

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