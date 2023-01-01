Фиксировать ширину столбцов в HTML-таблице: решение без div#CSS и верстка #Практика верстки (кейсы) #Таблицы
Быстрый ответ
Для того чтобы ширина колонок таблицы не изменялась в зависимости от ее содержимого, воспользуйтесь CSS-свойством
table-layout: fixed; и определите ширину для
<th> и
<td>:
<style>
/* Фиксация макета таблицы и ее ширины */
table {
table-layout: fixed;
width: 300px;
}
/* Установка фиксированной ширины для колонок */
th, td {
width: 100px;
overflow: hidden;
}
</style>
<table>
<tr><th>Заголовок</th><th>Заголовок</th><th>Заголовок</th></tr>
<tr><td>Данные</td><td>Содержимое, которое не растянет колонку</td><td>Данные</td></tr>
</table>
Свойство
table-layout: fixed; гарантирует, что все колонки будут равного размера,
width: 100px; здесь служит определением ширины каждой колонки, независимо от размера содержимого.
Современная настройка таблиц
Отказывайтесь от использования устаревших HTML-атрибутов при определении размеров таблиц. Используйте вместо этого CSS:
<!-- Не используйте устаревший подход -->
<table width="300px"></table>
Замените его на современный подход:
/* Современный подход */
table { width: 300px; }
Управление переполнением содержимого
Иногда содержимое ячеек может попытаться выйти за рамки установленных границ. Чтобы избежать этого, используйте
word-wrap: break-word; и
overflow: hidden;:
td {
/* Перенос слов */
word-wrap: break-word;
/* Скрытие переполнения */
overflow: hidden;
}
Разработка таблиц с фиксированными размерами для маленьких экранов
Для адаптирования таблиц под разные размеры экрана используйте процентное определение ширины:
/* Адаптивность таблиц */
table { width: 100%; }
th, td { width: 33.33%; }
Не забудьте проверять, что сумма ширин колонок равна 100%, чтобы избежать непредсказуемых результатов.
Учёт особенностей работы разных браузеров
Разные браузеры могут по-разному воспринимать код. Обязательно проверьте, как работают ваши таблицы в различных браузерах:
- [Демонстрация в действии на jsFiddle](#)
Флексибильность превыше всего
Не все колонки обязаны быть фиксированными. Можно сочетать статичные и динамические колонки:
table { width: 100%; table-layout: fixed; }
.fixed-width { width: 150px; }
.flexible-width { width: auto; }
В данном случае колонки с классом
.flexible-width будут масштабироваться, в отличие от
.fixed-width.
Визуализация
Представим таблицу в виде парковки с фиксированными местами для машин:
|🅿️Фиксированное место |🅿️Фиксированное место |🅿️Фиксированное место |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
Даже в случае наличия крупногабаритного содержимого:
|🅿️Фиксированное место|🅿️Фиксированное место |🅿️Фиксированное место |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|🚚Огромный контент |
Каждое парковочное место сохраняет свой размер:
|🅿️Фиксированное место|🅿️Фиксированное место |🅿️Фиксированное место |
|----------------------|🚗Обычное авто |🛵Мотоцикл |
Это подобно бетону: он неподвижен и надежен, не зависит от размера автомобиля.
Семантика превыше всего
Избегайте применения тега
div в таблицах – это усложняет код и отходит от семантики HTML.
Применяйте стили напрямую к тегам
th или
td. Это будет соответствовать логической структуре HTML.
Особенности работы с электронной почтой
У создания таблиц для почтовых рассылок есть свои нюансы. Используйте inline-стили и более мягкую версию CSS, проверяйте код в разных почтовых клиентах.
Доступность – приоритет
Таблицы должны быть доступны для всех пользователей. Обеспечивайте удобство использования для вспомогательных технологий, пользуясь атрибутом
scope для заголовков и атрибутами
aria.
Полезные материалы
- CSS свойство table-layout — Руководство по CSS свойству разметки таблицы на W3Schools.
- <col>: Элемент колонки таблицы — Применение HTML-элемента для задания ширины колонок таблицы.
- Disabled input text color in iOS — Обсуждение изменения стилей таблицы.
- Полное руководство по таблицам — Глубокое руководство по работе с таблицами на сайте CSS-Tricks.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — Сведения о поддержке свойства table-layout в различных браузерах.
- Responsive Data Tables — Руководство по созданию адаптивных таблиц с фиксированной шириной колонок на CSS-Tricks.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда