Фиксированный header при прокрутке: решение без framesets

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Быстрый ответ

Если вы хотите, чтобы шапка сайта всегда оставалась на экране в верхней его части независимо от прокрутки страницы, вам необходимо прописать для неё в CSS следующие параметры: position: fixed; и top: 0; . Чтобы ваша шапка была всегда видна на фоне остального контента, используйте параметр z-index и присвойте ему достаточно высокое значение:

CSS Скопировать код .header { position: fixed; top: 0; width: 100%; /* Шапка займёт всю ширину окна браузера */ z-index: 1000; /* Высокое значение, чтобы шапка была всегда на первом плане */ }

Теперь приложите этот CSS-код к элементу, представляющему шапку вашего сайта:

HTML Скопировать код <div class="header">Я на вершине мира!</div>

Не забудьте учесть, что прибавление к элементу свойства position: fixed; изымает его из нормального потока документа. поэтому нужно добавить к основному контенту страницы отступ сверху (с помощью параметра margin-top ), равный высоте шапки. Это предотвратит перекрытие основного контента шапкой и сделает содержимое сайта лучше читаемым.

Как это сделать: варианты и соображения

Улучшенный вариант: "липкая" шапка

Если вам необходимо, чтобы шапка страницы перемещалась вместе с прокруткой, но "прилипала" к верху экрана при достижении определённой точки, примените свойство position: sticky; :

CSS Скопировать код .header { position: sticky; top: 0; z-index: 10; /* Не так высокое значение как в "фиксированном" варианте, но всё же выше обычного контента */ }

Когда "липкость" необходима

Используйте значение свойства position , отличное от static .

, отличное от . Задать параметр смещения ( top , bottom , left , right ), чтобы указать, от какой из сторон контейнер должен "прилипать" к границе окна браузера.

Шапка на всю ширину экрана

Параметр width: 100%; обеспечивает распространение шапки на всю ширину окна браузера.

Индивидуальное оформление

Добавьте к шапке индивидуальное оформление – фоновый цвет background-color , тени box-shadow , чтобы она привлекала внимание.

Bootstrap для быстрых результатов

Если вы используете Bootstrap, просто примените класс .navbar-fixed-top , чтобы быстро настроить фиксацию шапки.

Анимация для привлекательности

Хорошей практикой является использование jQuery и добавление анимации. Например, вы можете создать эффект постепенного исчезновения шапки. Главное – не переусердствовать с эффектами.

Проверка стабильности

Последовательно тестируйте вашу шапку на различные устройства и контенты, чтобы убедиться, что она корректно работает и визуализируется, без конфликтов с другими элементами приложения.

Простота – залог надёжности

Для обеспечения высокой производительности сайта и снижения зависимости от JavaScript, предпочитайте использовать чистый CSS для создания статичных или "липких" шапок.

Визуализация

Рассмотрим web-страницу как разнообразный базар:

Элемент Представление Шапка (👑) Вывеска, которую всегда видно Содержимое (🛍️) Прилавки и лотки, которые меняются при движении

Используя CSS для фиксации шапки:

CSS Скопировать код .header { position: fixed; top: 0; width: 100%; }

Вы фактически зафиксировали "вывеску" базара на одном месте, чтобы она всегда была видна:

Markdown Скопировать код 👑: Вывеска всегда на виду. 🛍️: Прилавки и лотки меняются по мере вашего движения.

С помощью фиксированной или "липкой" шапки, которая всегда остается в поле зрения, как финишная черта для бегуна, навигация по сайту становится значительно удобнее и прозрачнее.

Дополнительные рекомендации для вашего макета

Учёт безопасных зон

Не забывайте о env(safe-area-inset-*) для идеального отображения шапки на всех устройствах, включая те, у которых есть кривизны или закругления на экране.

Улучшение доступности

Используйте тег <header> и ARIA-роли для оптимизации индексации поисковиками и улучшения пользовательского взаимодействия, особенно для людей с ограниченными способностями.

Контроль переполнения контента

Используйте position: sticky и position: fixed , чтобы избежать резких смещений содержимого при прокрутке.

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