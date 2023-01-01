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Фиксированный футер внизу страницы: решение на HTML и CSS

#Основы HTML  #CSS и верстка  #HTML5-элементы (header, main, footer)  
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Быстрый ответ

Для того чтобы футер всегда располагался внизу страницы, рекомендуется использовать CSS Flexbox. Оформите разметку body так: display: flex; flex-direction: column;. Добавьте к элементу main flex: 1;, это позволит ему занять все свободное пространство. Футеру присвойте margin-top: auto;, благодаря этому он будет автоматически перемещаться в нижнюю часть страницы. Вот пример кода:

HTML
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<!-- Разметка на HTML -->
<body>
  <header>...</header>
  <main>...</main>
  <footer>...</footer>
</body>
CSS
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/* Стили на CSS */
html, body { height: 100%; margin: 0; }
body { display: flex; flex-direction: column; }
main { flex: 1; } /* Элемент будет растянут на всё доступное пространство */
footer { margin-top: auto; } /* Футер автоматически опустится вниз */

Используя Flexbox таким образом, можно добиться того, что футер будет занимать своё место как на коротких, так и на длинных страницах. Управляйте размером содержимого так, чтобы футер не вылезал наверх.

Пошаговый план для смены профессии

Обеспечение совместимости с различными браузерами и адаптивность

Достижение единообразия отображения в различных браузерах

Чтобы гарантировать корректную работу футера в разных браузерах, необходимо провести тестирование. Если Opera вдруг начнёт вести себя не так, как ожидается, можно воспользоваться следующим CSS-хаком:

CSS
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/* Корректировка для Opera, если она потребуется */
@media all and (-webkit-min-device-pixel-ratio:0) and (min-resolution: .001dpcm) {
    /* Opera зачастую выбирает свой путь, но у нас есть решение! */
}

Адаптивность является приоритетом

Используйте медиа-запросы для того, чтобы футер правильно отображался на разных устройствах, автоматически подстраиваясь под размер экрана.

CSS
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/* Адаптивные правила на CSS */
@media screen and (max-width: 768px) {
  footer { padding: 10px 0; } /* Мы заботимся о пользователях мобильных устройств */
  body, html { margin-bottom: 10px; } /* Дополнительное пространство для лучшей видимости */
}

Предотвращение перекрытия контентом

Присвойте элементу <main> свойство padding-bottom, чтобы футер не перекрывал его.

CSS
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/* Защищаем основное содержимое от перекрытия */
main { padding-bottom: 70px; /* Обеспечиваем достаточное пространство */ }

Если вы решите использовать position: fixed; для футера, необходимо растянуть его на всю ширину экрана и учесть его высоту при настройке отступов для содержимого.

Достижение структурированной стилизации

Стилизация футера

Присвойте футеру фиксированную высоту, чтобы он всегда выглядел аккуратно и стильно.

CSS
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/* Фиксированная высота футера */
footer { height: 70px; line-height: 70px; /* Футер будет оставаться высоким и стройным, как и должен */ }

Позиционирование важно

Разместите футер внизу экрана так, чтобы он был независим от ширины экрана.

CSS
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/* Позиционирование футера */
footer { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; left: 0; } /* Футер, удерживай свою позицию! */

Визуализация

Визуализируем посредством метафоры: футер, закреплённый на дне экрана, подобен надёжному якорю, который удерживает корабль в порту:

Markdown
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Экран – это порт (🖥️): [Область с контентом, Волны-буферы, Футер-корабль ⛵]

Футер = **Надёжный якорь** 🪝

🖥️🌊⛵: [Контент всплывает ⬆️, Футер остаётся неподвижным и закреплённым внизу 🌊]

Независимо от того, как меняется объём контента (анилогично приливу), футер остаётся на дне.

Небольшое количество контента (низкий прилив): [📜, 👟🪝]
Большое количество контента (высокий прилив): [📚📚📚, 👟🪝]

Таким образом, якорь (🪝) обеспечивает устойчивость корабля (👟) в порту, независимо от размера прилива (контента).

Полезные материалы

  1. Стики-футер, пять способов | CSS-Tricks — Пять вариантов создания закреплённого футера с помощью CSS.
  2. Свойство position в CSS | MDN — Информация о свойстве position и фиксированном позиционировании в CSS.
  3. Макеты страниц с помощью property position | w3schools.com — Подробная информация о создании макетов с помощью свойства position в CSS.
  4. Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — Исчерпывающее руководство по Flexbox, ключевому инструменту разработки макетов.
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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