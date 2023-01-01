Фиксированный футер внизу страницы: решение на HTML и CSS#Основы HTML #CSS и верстка #HTML5-элементы (header, main, footer)
Быстрый ответ
Для того чтобы футер всегда располагался внизу страницы, рекомендуется использовать CSS Flexbox. Оформите разметку body так:
display: flex; flex-direction: column;. Добавьте к элементу main
flex: 1;, это позволит ему занять все свободное пространство. Футеру присвойте
margin-top: auto;, благодаря этому он будет автоматически перемещаться в нижнюю часть страницы. Вот пример кода:
<!-- Разметка на HTML -->
<body>
<header>...</header>
<main>...</main>
<footer>...</footer>
</body>
/* Стили на CSS */
html, body { height: 100%; margin: 0; }
body { display: flex; flex-direction: column; }
main { flex: 1; } /* Элемент будет растянут на всё доступное пространство */
footer { margin-top: auto; } /* Футер автоматически опустится вниз */
Используя Flexbox таким образом, можно добиться того, что футер будет занимать своё место как на коротких, так и на длинных страницах. Управляйте размером содержимого так, чтобы футер не вылезал наверх.
Обеспечение совместимости с различными браузерами и адаптивность
Достижение единообразия отображения в различных браузерах
Чтобы гарантировать корректную работу футера в разных браузерах, необходимо провести тестирование. Если Opera вдруг начнёт вести себя не так, как ожидается, можно воспользоваться следующим CSS-хаком:
/* Корректировка для Opera, если она потребуется */
@media all and (-webkit-min-device-pixel-ratio:0) and (min-resolution: .001dpcm) {
/* Opera зачастую выбирает свой путь, но у нас есть решение! */
}
Адаптивность является приоритетом
Используйте медиа-запросы для того, чтобы футер правильно отображался на разных устройствах, автоматически подстраиваясь под размер экрана.
/* Адаптивные правила на CSS */
@media screen and (max-width: 768px) {
footer { padding: 10px 0; } /* Мы заботимся о пользователях мобильных устройств */
body, html { margin-bottom: 10px; } /* Дополнительное пространство для лучшей видимости */
}
Предотвращение перекрытия контентом
Присвойте элементу
<main> свойство
padding-bottom, чтобы футер не перекрывал его.
/* Защищаем основное содержимое от перекрытия */
main { padding-bottom: 70px; /* Обеспечиваем достаточное пространство */ }
Если вы решите использовать
position: fixed; для футера, необходимо растянуть его на всю ширину экрана и учесть его высоту при настройке отступов для содержимого.
Достижение структурированной стилизации
Стилизация футера
Присвойте футеру фиксированную высоту, чтобы он всегда выглядел аккуратно и стильно.
/* Фиксированная высота футера */
footer { height: 70px; line-height: 70px; /* Футер будет оставаться высоким и стройным, как и должен */ }
Позиционирование важно
Разместите футер внизу экрана так, чтобы он был независим от ширины экрана.
/* Позиционирование футера */
footer { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; left: 0; } /* Футер, удерживай свою позицию! */
Визуализация
Визуализируем посредством метафоры: футер, закреплённый на дне экрана, подобен надёжному якорю, который удерживает корабль в порту:
Экран – это порт (🖥️): [Область с контентом, Волны-буферы, Футер-корабль ⛵]
Футер = **Надёжный якорь** 🪝
🖥️🌊⛵: [Контент всплывает ⬆️, Футер остаётся неподвижным и закреплённым внизу 🌊]
Независимо от того, как меняется объём контента (анилогично приливу), футер остаётся на дне.
Небольшое количество контента (низкий прилив): [📜, 👟🪝]
Большое количество контента (высокий прилив): [📚📚📚, 👟🪝]
Таким образом, якорь (🪝) обеспечивает устойчивость корабля (👟) в порту, независимо от размера прилива (контента).
Полезные материалы
- Стики-футер, пять способов | CSS-Tricks — Пять вариантов создания закреплённого футера с помощью CSS.
- Свойство position в CSS | MDN — Информация о свойстве position и фиксированном позиционировании в CSS.
- Макеты страниц с помощью property position | w3schools.com — Подробная информация о создании макетов с помощью свойства position в CSS.
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — Исчерпывающее руководство по Flexbox, ключевому инструменту разработки макетов.
Ксения Сорокина
веб-техредактор