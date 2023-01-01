Фиксированный div после прокрутки: HTML, CSS и JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы div оставался в верхней части страницы во время прокрутки, используйте следующие свойства CSS: position: sticky; top: 0; .

CSS Скопировать код .sticky-top { position: sticky; top: 0; }

После этого примените заданный класс к нужному элементу:

HTML Скопировать код <div class="sticky-top">Этот контент будет зафиксирован в верхней части при прокрутке</div>

Когда элемент достигнет верхней границы экрана, div с классом sticky-top зафиксируется вверху благодаря свойствам position: sticky; и top: 0 .

Фиксация с использованием JavaScript и jQuery

Если требуется поддержка устаревших браузеров, где position: sticky; не поддерживается, вы можете динамически добавлять класс sticky-top с использованием JavaScript или jQuery, в зависимости от позиции скролла.

Условия переключения фиксации

JS Скопировать код const stickyDiv = document.querySelector('.my-div'); // Выбираем необходимый div const stickyPoint = stickyDiv.offsetTop; // Точка, при достижении которой элемент становится фиксированным window.addEventListener('scroll', () => { if (window.pageYOffset >= stickyPoint) { stickyDiv.classList.add('sticky-top'); // Фиксируем элемент, когда прокрутили до нужной точки } else { stickyDiv.classList.remove('sticky-top'); // Освобождаем его, если скролл находится выше этой точки } });

Повышение производительности путем кэширования селекторов

Сохраните селекторы в переменные, чтобы уменьшить обращения к DOM и улучшить производительность.

JS Скопировать код const stickyDiv = document.querySelector('.my-div'); const stickyPoint = stickyDiv.offsetTop; const onScroll = () => { if (window.pageYOffset >= stickyPoint) { stickyDiv.classList.add('sticky-top'); } else { stickyDiv.classList.remove('sticky-top'); } }; window.addEventListener('scroll', onScroll); // Функция onScroll будет переключать класс

Визуализация

Вот как будет выглядеть концепция фиксированного div:

До прокрутки: +------------------------+ | Заголовок сайта (🔗 Фиксирован) | +------------------------+ | Контент | | | +------------------------+

После прокрутки:

+------------------------+ | Заголовок сайта (🔗 Остается вверху) | 👀 Теперь он всегда на виду, словно надежный страж порядка +------------------------+ | Прокручиваемый контент (📜 Спускающийся вниз) | | | +------------------------+

Теперь заголовок сайта, казалось бы, творит чудеса, пребывая в верхней части экрана при прокрутке.

Устранение нестабильности макета с помощью CSS и HTML

Добавьте замыкающий пустой div, чтобы избежать резких изменений макета, когда div переходит в фиксированное состояние.

HTML Скопировать код <div class="anchor-div" style="height: 100px;"></div> <!-- "Магия" произойдет здесь --> <div class="my-div">...</div> <!-- Реальный div с контентом -->

Создание класса для фиксации и его динамическое переключение

Определите "фиксирующий" класс в CSS и меняйте его динамически с помощью JavaScript или jQuery:

CSS Скопировать код .sticky-top { position: fixed; top: 0; left: 0; right: 0; height: 100px; }

jQuery упрощает переключение классов, работая почти как волшебство.

JS Скопировать код const $stickyDiv = $('.my-div'); const stickyPoint = $stickyDiv.offset().top; // Место "трансформации" $(window).on('scroll', () => { if ($(window).scrollTop() >= stickyPoint) { $stickyDiv.addClass('sticky-top'); // Притягиваем div "как волшебной палочкой" } else { $stickyDiv.removeClass('sticky-top'); // И возвращаем ему обыденность } });

Калибровка якорных ссылок

"В прокрутке заключена бесконечность, и, устремив взор в нее на слишком долго, можно потеряться." – версия Ницше для веб-разработчика.

Фиксированные заголовки могут скрывать якорные разделы при прокрутке. Установите небольшую коррекцию:

JS Скопировать код $(document).on('click', 'a[href^="#"]', function(event) { event.preventDefault(); const target = $($(this).attr('href')); const offsetTop = target.offset().top – $('.sticky-top').outerHeight(); $('html, body').animate({ scrollTop: offsetTop }, 0); });

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