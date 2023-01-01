Фиксированная левая колонка в HTML-таблице: без скриптов

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Быстрый ответ

Для создания HTML-таблицы с фиксированным левым столбцом и скроллируемым содержимым воспользуйтесь свойством CSS position: sticky . Поместите таблицу внутрь блока div, у которого задано свойство overflow-x: auto , чтобы обеспечить возможность горизонтальной прокрутки. У первого элемента th и td установите position: sticky; left: 0; , чтобы столбец оставался неподвижным. Вот пример:

HTML Скопировать код <style> .scrollable { overflow-x: auto; } th, td { position: sticky; left: 0; background-color: white; } </style> <div class="scrollable"> <table> <thead> <tr><th>Фиксированный</th><th>Скроллируемый</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Столбец 1</td><td>Столбец 2</td></tr> </tbody> </table> </div>

Не забудьте присвоить фон элементам position: sticky , чтобы при прокрутке они остались видимыми с содержимым таблицы на фоне. Этот ко д позволит вам создать стильные таблицы с фиксированным столбцом.

Достигаем максимума с

CSS-свойство position: sticky объединяет функциональность position: relative и position: fixed . Оно действует как преданный питомец: следует за вами до достижения определённого места на экране, где "прилипает". Это отлично подходит для реализации дизайна таблиц со скроллируемым содержимым.

Борьба за ширину

У элементов со свойством position: sticky необходимо задать конкретную ширину, чтобы избежать некорректного отображения и конфликтов за пространство. Ширину ячеек таблицы следует управлять с помощью свойств min-width и max-width , чтобы обеспечить гибкость и адаптивность разметки.

Совместимость: игра на выживание

Свойство position: sticky поддерживается большинством браузеров, но, как и с командами в Git, вы не можете предполагать, что все браузеры реализуют его. В частности, IE 11 и предыдущие версии не поддерживают "липкое" позиционирование. Важно учитывать обратную совместимость.

Продвигаем стилистику до совершенства

Функциональная таблица – это отлично, но внешний облик тоже имеет значение. Не забывайте о границах и отступах фиксированных ячеек. Свойства border-collapse: separate и border-spacing: 0 помогут вам управлять визуальным оформлением границ ячеек.

Визуализация

Рассмотрим локомотив (🚂) в качестве VIP-вагона, который всегда на виду:

[🚂: VIP-вагон] – VIP-вагон всегда остается заметным, независимо от движения других вагонов!

Теперь представьте длинный поезд:

Markdown Скопировать код [🚂][🚃][🚃][🚃][🚃][🚃]...[🚃]

При прокрутке поезда вправо:

Markdown Скопировать код [🚂] ... [🚃][🚃][🚃][🚃] # VIP-вагон (🚂) остается на месте, пока остальные вагоны уезжают!

В HTML-таблице фиксированный левый столбец действует как VIP-вагон, в то время как остальная часть таблицы скроллируется.

План Б: альтернативные решения для старых браузеров

Если браузер не поддерживает position: sticky , можно использовать комбинацию position: absolute и position: relative , при этом может потребоваться дополнительный JavaScript для синхронизации прокрутки разных частей таблицы.

Вспомогательные плагины

В некоторых случаях не обойтись без jQuery-плагинов. Решения, предложенные такими плагинами, как, например, плагин с сайта fixedheadertable.com, облегчают создание таблиц с фиксированными столбцами и заголовками. Помните, мы всегда держимся за успехи предшественников.

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