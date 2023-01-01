Фиксированная левая колонка в HTML-таблице: без скриптов#CSS и верстка #Практика верстки (кейсы) #Таблицы
Быстрый ответ
Для создания HTML-таблицы с фиксированным левым столбцом и скроллируемым содержимым воспользуйтесь свойством CSS
position: sticky. Поместите таблицу внутрь блока div, у которого задано свойство
overflow-x: auto, чтобы обеспечить возможность горизонтальной прокрутки. У первого элемента
th и
td установите
position: sticky; left: 0;, чтобы столбец оставался неподвижным. Вот пример:
<style>
.scrollable {
overflow-x: auto;
}
th, td {
position: sticky;
left: 0;
background-color: white;
}
</style>
<div class="scrollable">
<table>
<thead>
<tr><th>Фиксированный</th><th>Скроллируемый</th></tr>
</thead>
<tbody>
<tr><td>Столбец 1</td><td>Столбец 2</td></tr>
</tbody>
</table>
</div>
Не забудьте присвоить фон элементам
position: sticky, чтобы при прокрутке они остались видимыми с содержимым таблицы на фоне. Этот ко д позволит вам создать стильные таблицы с фиксированным столбцом.
Достигаем максимума с
CSS-свойство
position: sticky объединяет функциональность
position: relative и
position: fixed. Оно действует как преданный питомец: следует за вами до достижения определённого места на экране, где "прилипает". Это отлично подходит для реализации дизайна таблиц со скроллируемым содержимым.
Борьба за ширину
У элементов со свойством
position: sticky необходимо задать конкретную ширину, чтобы избежать некорректного отображения и конфликтов за пространство. Ширину ячеек таблицы следует управлять с помощью свойств
min-width и
max-width, чтобы обеспечить гибкость и адаптивность разметки.
Совместимость: игра на выживание
Свойство
position: sticky поддерживается большинством браузеров, но, как и с командами в Git, вы не можете предполагать, что все браузеры реализуют его. В частности, IE 11 и предыдущие версии не поддерживают "липкое" позиционирование. Важно учитывать обратную совместимость.
Продвигаем стилистику до совершенства
Функциональная таблица – это отлично, но внешний облик тоже имеет значение. Не забывайте о границах и отступах фиксированных ячеек. Свойства
border-collapse: separate и
border-spacing: 0 помогут вам управлять визуальным оформлением границ ячеек.
Визуализация
Рассмотрим локомотив (🚂) в качестве VIP-вагона, который всегда на виду:
[🚂: VIP-вагон] – VIP-вагон всегда остается заметным, независимо от движения других вагонов!
Теперь представьте длинный поезд:
[🚂][🚃][🚃][🚃][🚃][🚃]...[🚃]
При прокрутке поезда вправо:
[🚂] ... [🚃][🚃][🚃][🚃]
# VIP-вагон (🚂) остается на месте, пока остальные вагоны уезжают!
В HTML-таблице фиксированный левый столбец действует как VIP-вагон, в то время как остальная часть таблицы скроллируется.
План Б: альтернативные решения для старых браузеров
Если браузер не поддерживает
position: sticky, можно использовать комбинацию
position: absolute и
position: relative, при этом может потребоваться дополнительный JavaScript для синхронизации прокрутки разных частей таблицы.
Вспомогательные плагины
В некоторых случаях не обойтись без jQuery-плагинов. Решения, предложенные такими плагинами, как, например, плагин с сайта fixedheadertable.com, облегчают создание таблиц с фиксированными столбцами и заголовками. Помните, мы всегда держимся за успехи предшественников.
Полезные материалы
- Фиксированные шаблоны таблиц | CSS-Tricks — полный обзор решений для генерации таблиц с фиксированными заголовками на CSS.
- <table>: Элемент таблицы – HTML | MDN — глубокое исследование элемента
<table>HTML.
- css – Как построить HTML-таблицу с фиксированным левым столбцом и скроллируемым содержимым? – Stack Overflow — обсуждение сообщества на тему фиксированных столбцов в таблицах.
- Пример в реальном времени на CodePen — пример таблицы с фиксированным заголовком и первым столбцом, доступной для тестирования.
- Учебник | DigitalOcean — о создании адаптивных таблиц на pure CSS.
- Могу ли я использовать...Таблицы поддержки для HTML5, CSS3 etc. — проверьте, поддерживает ли
position: stickyваш браузер.
- Макеты дизайна таблиц в вебе — Smashing Magazine — обзор различных дизайнерских подходов к созданию таблиц, включая методы для скроллируемых таблиц.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда