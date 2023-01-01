Фиксация заголовков таблицы при прокрутке в HTML

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Быстрый ответ

Чтобы сделать прокручиваемую таблицу с неподвижной шапкой, следует использовать CSS-свойства. Вам нужно разместить таблицу в контейнере заданной высоты и использовать overflow-y: auto . Для <tbody> применяется display: block и указывается нужная высота, чтобы задать область прокрутки. Пример кода ниже:

HTML Скопировать код <style> .fixed-header { height: 150px; /* Прописываем высоту контейнера */ overflow-y: auto; /* Активируем прокрутку */ } .fixed-header tbody { display: block; /* Переключаем на блочное отображение */ height: 120px; /* Задаём высоту области прокрутки */ overflow-y: auto; /* Добавляем возможность прокрутки */ } </style> <div class="fixed-header"> <table> <thead><tr><th>Колонка 1</th><th>Колонка 2</th></tr></thead> <tbody> <tr><td>Данные 1</td><td>Данные 2</td></tr> <!-- Здесь могут быть любые другие строки данных --> </tbody> </table> </div>

Используя предложенный подход, вы сможете оставить шапку таблицы на месте, в то время как тело будет прокручиваться.

Создание динамически адаптируемой области прокрутки

Для динамического изменения высоты области прокрутки в зависимости от содержимого или размеров области просмотра можно использовать JavaScript:

JS Скопировать код function adjustTableBodyHeight() { var tableBody = document.querySelector('.fixed-header tbody'); var availableHeight = window.innerHeight – tableBody.getBoundingClientRect().top; tableBody.style.height = Math.max(availableHeight, 100) + 'px'; } window.onload = adjustTableBodyHeight; window.onresize = adjustTableBodyHeight;

Такой подход позволяет организовать прокрутку тела таблицы, аналогичную прокрутке в электронных таблицах, например Excel.

Стилизация фиксированной шапки таблицы

Создание визуального эффекта фиксированной шапки возможно с помощью CSS-свойства position: sticky; :

HTML Скопировать код <style> .sticky-header th { position: sticky; /* Элемент фиксируется при прокрутке */ top: 0; /* Фиксация верхнего положения */ background-color: #fff; /* Цвет фона */ } </style> <table class="sticky-header"> <thead> <tr><th>Колонка 1</th><th>Колонка 2</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Данные 1</td><td>Данные 2</td></tr> <!-- И множество других строк данных --> </tbody> </table>

Позиционирование sticky позволит "прикрепить" шапку к верхней части области просмотра при прокрутке.

Адаптивность для разных разрешений экранов

Важно предусматривать адаптивность таблиц для разных размеров устройств. Медиа-запросы помогут настроить размеры и стиль таблицы под нужное разрешение экрана:

CSS Скопировать код @media (max-width: 768px) { .fixed-header, .sticky-header th { width: 100%; } .fixed-header tbody { max-height: 80px; /* Меньшая высота области прокрутки для маленьких экранов */ } }

Визуализация

ASCII-иллюстрация для наглядного представления концепции:

Markdown Скопировать код Верхний слой: 🚉 = Шапка (Платформа) Нижний слой: 🚇 = Тело (Поезд с данными)

"Платформа" шапки остаётся на своём месте, тогда как "поезд" с данными может свободно двигаться:

Markdown Скопировать код 🚉🔒: [Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3] 🚇💨: |Строка 1| |Строка 2| ... |Строка N|

Решение проблемы несовпадающих колонок

Чтобы обеспечить совпадение столбцов таблицы, в стилевых настройках используется table-layout: fixed; , и задаётся фиксированная ширина для <th> . При этом учтите, что поддержка position: sticky; может варьироваться в разных браузерах.

Доступность и удобство использования

Для обеспечения доступности используйте семантические HTML-теги, необходимые атрибуты и дизайн, учитывающий удобство навигации с использованием клавиатуры и технологий помощи для людей с отклонениями в здоровье.

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