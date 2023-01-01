Фиксация высоты строки таблицы в CSS: решение для IE7

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Быстрый ответ

Чтобы задать фиксированную высоту <tr> , установите высоту элементам <td> и <th> , применив CSS-класс. Используйте свойство height и укажите line-height для вертикального центрирования содержимого. Вот ваше решение:

CSS Скопировать код .fixed-height-cell { height: 50px; line-height: 50px; }

Примените класс к ячейкам в HTML:

HTML Скопировать код <tr> <td class="fixed-height-cell">Значение 1</td> <td class="fixed-height-cell">Значение 2</td> </tr>

Это обеспечит равную высоту всех ячеек. Для предотвращения выхода содержимого за границы ячеек, оберните его в <div> с установленной высотой 100% и с overflow заданным как hidden .

CSS Скопировать код .fixed-height-div { height: 100%; overflow: hidden; }

Теперь HTML с обернутым содержимым:

HTML Скопировать код <td> <div class="fixed-height-div">Текст, который может выходить за границы</div> </td>

Оптимизация фиксированной высоты строк в таблице

Контроль высоты с помощью элементов DIV

<div> внутри <td> позволяет управлять переполнением и поддерживать единообразие отображения.

Выравнивание при помощи table-layout: fixed

Нужна поддержка IE7? Зафиксируйте ширину столбцов и высоту строк, установив свойство table-layout: fixed; для элемента <table> .

Максимальная высота с возможностью прокрутки

Примените max-height и overflow-y: auto; к длинным ячейкам, чтобы контролировать высоту их содержимого, оставив при этом прокрутку возможной.

Позиционирование содержимого с точностью

Достигните идеального расположения элементов при помощи абсолютного позиционирования внутри относительно позиционированных ячеек.

Адаптивный дизайн таблицы

Примените min-width к <tr> или <td> , чтобы при изменении ширины viewport поддерживать размеры таблицы оптимальными.

Вертикальное выравнивание текста

Если текст меньше по высоте, чем ячейка, используйте vertical-align для его центрирования и улучшения вида:

CSS Скопировать код .fixed-height-cell { vertical-align: middle; }

Масштабируемые размеры шрифтов в ячейках

Адаптируйте размер шрифта к высоте ячейки, улучшая читаемость при различных размерах экранов.

Визуализация

Представьте каждый <tr> как рельсу:

Markdown Скопировать код 🛤: |======TR======|======TR======|======TR======|

Для регулировки высоты <tr> установите "распорки" между "рельсами":

HTML Скопировать код <tr style="height: 50px;"> <!-- 📏 Распорка -->

Так каждая <tr> будет выполнять функцию распорки на железной дороге:

Markdown Скопировать код 🛤: |==📏==TR==📏==|==📏==TR==📏==|==📏==TR==📏==|

Как и одинаковое расстояние между вагонами поезда, каждая строка будет иметь идентичное расположение.

Управление изменением размера страницы

При адаптивном дизайне минимальная ширина гарантирует, что контент не потеряет своего нормального вида при изменении размеров вьюпорта.

Контроль переполнения

Ограничение высоты содержимого с помощью <div> и скрытием overflow позволяет предотвратить изменение высоты строк.

Абсолютное позиционирование

Абсолютное позиционирование, как точно выверенное расположение мест в ресторане, позволяет аккуратно разместить содержимое в ячейках.

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