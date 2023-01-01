Фиксация footer div внизу страницы: как запретить его скролл

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Быстрый ответ

Чтобы нижний колонтитул оставался внизу экрана, воспользуйтесь CSS Flexbox. Настройте основной контейнер (например, body ) таким образом, чтобы он занимал всю доступную высоту вьюпорта, используя display: flex; flex-direction: column; min-height: 100vh; . А нижнему колонтитулу добавьте margin-top: auto; , что позволит его "прижать" к нижнему краю экрана.

CSS Скопировать код body { display: flex; flex-direction: column; min-height: 100vh; } footer { margin-top: auto; }

Разместите основное содержимое внутри тега main, а нижний колонтитул поместите после него:

HTML Скопировать код <body> <main> ... </main> <footer> ... </footer> </body>

Установите height: 100%; для html и body, чтобы гарантировать полное заполнение экрана.

CSS Скопировать код html, body { height: 100%; }

Благодаря такому подходу нижний колонтитул будет надежно прикреплен к нижней части экрана независимо от типа устройства.

Подробное объяснение: Работа со контентом разной длины

Контент, превышающий высоту вьюпорта

Рассмотренный метод подходит для случаев, когда содержимое страницы не занимает всю видимую область, тем самым нижний колонтитул остается у нижнего края экрана. Если же контент длиннее, нижний колонтитул продолжит "следовать за" контентом, сохраняя корректное положение при прокрутке.

Обеспечение единообразного отображения в различных браузерах

Для унификации отображения в разных браузерах рекомендуется использовать CSS reset, например normalize.css .

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/normalize/8.0.1/normalize.min.css">

Фиксация нижних колонтитулов для постоянного отображения

Вы можете зафиксировать нижний колонтитул так, чтобы он был всегда виден, применив position: fixed; с bottom: 0; и width: 100%; . Таким образом, footer будет занимать всю ширину экрана и не исчезнет из поля зрения.

CSS Скопировать код footer { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; }

Добавьте к body отступ снизу, чтобы избежать наложения содержимого страницы на фиксированный колонтитул.

CSS Скопировать код body { padding-bottom: 60px; }

Гибкая высота для колонтитулов с динамическим контентом

Если в нижний колонтитул включен переменный контент, задайте height: auto; , чтобы исключить потерю или обрезание информации.

Визуализация

Смотрите на ваш HTML-документ как на произведение искусства, где каждый элемент находится на своем месте:

Markdown Скопировать код | Элемент сайта | Аналогия | | --------------- |------------------| | Содержание | Главная композиция | | Нижний колонтитул | Прочная рама |

Нижний колонтитул, как прочная рама, подчеркивает границы вашего содержимого:

HTML Скопировать код <body style="position: relative; min-height: 100%;"> <footer style="position: absolute; bottom: 0; width: 100%;"> <!-- Ваш нижний колонтитул займет свое место здесь --> </footer> </body>

Визуальная аналогия:

Markdown Скопировать код 🖼️ [(Основное) Главная композиция – ваш уникальный контент] 🧵 [-------------------------------] 👣 [Footer – Прочная рама{🖌️}]

Как рама завершает картину, так и Footer внизу страницы обрамляет ваше содержимое, придавая ему законченность.

Размещение нижнего колонтитула — Продвинутые методы

Использование Grid Layout

Если задача по размещению нижнего колонтитула требует более сложного подхода, используйте систему Grid Layout. Она придаст элегантность пользовательскому интерфейсу, подобно эффекту от стильной банданы.

"Прилипающие" нижние колонтитулы с использованием свойства sticky

Примените position: sticky; и bottom: 0; , чтобы нижний колонтитул стал "липким". Он будет "прилипать" к нижнему краю родительского блока, пока не достигнет предела экрана, после чего начнет прокручиваться вместе со страницей.

Тщательное управление отступами для предотвращения наложений

Необходимо внимательно контролировать отступы, используя margin-top и height , чтобы нижний колонтитул не перекрывал содержимое страницы. Будьте осторожны с отрицательными значениями отступов, чтобы избежать "игры в прятки" между колонтитулом и содержимым.

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